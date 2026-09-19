El corredor británico se une a un contrato de tres años con Netcompany Ineos

Soudal-QuickStep ha anunciado el fichaje del corredor británico Ben Turner con un contrato de tres años con Netcompany Ineos.

Turner, de 27 años, que ha corrido con Ineos desde que se convirtió en profesional en 2022, impulsará las alineaciones de clásicos y sprint de Soudal-QuickStep.

Turner tiene tres victorias profesionales a su nombre, incluidas victorias en sprint en la Vuelta a España de 2025 y el Tour de Polonia de 2025.

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También ha tenido un gran desempeño en las Clásicas, ya que irrumpió en escena en 2022 con resultados entre los 10 primeros en Dwars door Vlaanderen y Brabantse Pijl, además del undécimo puesto en Paris-Roubaix.

“Obviamente, para mí es un gran privilegio unirme a Soudal-QuickStep, un equipo del que siempre soñé con ser parte desde que era pequeño y veía los clásicos junto con mi padre”, dijo Turner al firmar con el equipo belga.

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“Incluso después de convertirme en profesional, era un equipo al que siempre estaba mirando para ver qué hacían en las carreras y siempre manteniéndolos vigilados.

“Después de hablar con Jurgen (Foré, director ejecutivo del equipo) y el equipo, me di cuenta rápidamente de que estamos en la misma página, por eso estoy muy emocionado de ser parte de esta organización a partir de 2027. Quiero convertirme en un mejor corredor aquí, intentar ganar carreras y ayudar al equipo a conseguir victorias.

“Tengo muchas ganas de formar parte de este entorno y competir para Soudal-QuickStep, es algo que me da una enorme motivación para la próxima temporada”.

Turner es el tercer fichaje de Soudal-QuickStep para 2027, uniéndose al veloz alemán Tim Torn Teutenberg y al todoterreno italiano Lorenzo Milesi en la lista entrante. Mikel Landa (Euskaltel-Euskadi) y Casper Pedersen (Uno-X Mobility) son los dos corredores confirmados que dejarán el equipo para 2027.

“Hemos estado siguiendo a Ben desde hace bastante tiempo y nos dimos cuenta de que es el tipo de corredor que inmediatamente encontraría su lugar en nuestro equipo. Ben tiene la mentalidad y el carácter adecuados para unirse al Wolfpack”, dijo Foré.

“Es alguien que puede desempeñarse en las clásicas y en carreras por etapas, pero también ayudar al equipo en una amplia variedad de carreras, y es por eso que estamos emocionados de que corra con nosotros hasta 2029. Todavía creemos que tiene la capacidad de mejorar aún más, y esperamos que alcance nuevas alturas en los próximos años como parte de nuestro equipo”.

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