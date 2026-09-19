El corredor británico se une a un contrato de tres años con Netcompany Ineos

Soudal-QuickStep ha anunciado el fichaje del corredor británico Ben Turner con un contrato de tres años con Netcompany Ineos.

Turner, de 27 años, que ha corrido con Ineos desde que se convirtió en profesional en 2022, impulsará las alineaciones de clásicos y sprint de Soudal-QuickStep.

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