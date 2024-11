El campeón francés celebra su 70 cumpleaños y predice que Pogačar podría ganar tres Grandes Vueltas en un año

Bernard Hinault ha dicho que está lejos de ser imposible que Tadej Pogačar termine convirtiéndose no solo en el primer corredor en ganar seis Tours de Francia, sino que el corredor del UAE Team Emirates pueda terminar elevando aún más el récord actual de todos los tiempos. .

Él mismo, ganador de cinco Tours de Francia, un total que sólo el francés Eddy Merckx, Jacques Anquetil y Miguel Indurain han logrado hasta ahora en la historia del deporte, Hinault hizo la predicción durante una serie de celebraciones por su 70 cumpleaños.

Tan franco como siempre, Hinault también dijo al periódico italiano La Gazzetta dello Sport que cree que Pogačar será el primer corredor en ganar tres Grandes Vueltas en un solo año, y que actualmente no ve ningún corredor francés capaz de ganar el Tour de Francia.

Hinault llegó incluso a decir que, salvo las habituales advertencias sobre accidentes o enfermedades, “Pogačar podrá batir todo tipo de récords. ¿Quién” – preguntó retóricamente – “podrá detenerlo?”.

Para celebrar su 70 cumpleaños, Hinault organizó una cena para 130 invitados en su región natal de Bretaña, entre las que se encontraban ex estrellas del ciclismo como los ganadores del Tour de Francia, Joop Zoetemelk y Bernard Thévenet. Eddy Merckx, que cumplirá 80 años el próximo año, también fue invitado, pero no pudo asistir.

En el ámbito personal, Hinault reveló en la misma entrevista que él mismo ahora usa una bicicleta eléctrica para entrenar. Pero el francés añadió que sigue con atención la escena actual de las carreras, a pesar de que dejó de desempeñar un papel de MC para los organizadores del Tour de Francia, ASO, hace casi una década.

Cuando se le preguntó sobre las similitudes entre el ciclismo moderno, la era de Eddy Merckx y la suya propia, Hinault argumentó que “al igual que nosotros, los ciclistas de alto nivel de hoy no se hacen demasiadas preguntas. Comienzan y terminan la temporada a toda velocidad y Lo terminan de la misma manera.”

Si eso significaba que Pogačar, por ejemplo, mejoraría los logros de Hinault y Merckx en el deporte, Hinault dijo que “si no hay circunstancias imprevistas, lo hará sin ningún problema. Lo que ha hecho ya habla por sí solo”.

“En mi opinión, más que nada, lo que me impresiona es que ya ha ganado tres Tours con 26 años. Y los que ha perdido, ha terminado segundo. No es descartable pensar que pueda alcanzar al menos seis (victorias del Tour)”.

Hinault fue el último francés en ganar el Tour, allá por 1985, y argumentó que actualmente ningún ciclista francés tiene el calibre necesario para intentar ganar el Tour, y mucho menos triunfar. “Quizás mi 'sucesor' nazca ahora, pero todavía no anda en bicicleta”, insistió.

¿Una leyenda por derecho propio?

Preguntado por La Gazzetta dello Sport Si todavía tenía la idea de ser una leyenda en el ciclismo, Hinault respondió con su propia pregunta: “¿Pero es realmente seguro que ahora lo soy?”

“Yo fui una (una leyenda) en mi época, al igual que Merckx, y en general cada período de la historia del ciclismo tuvo puntos de referencia: Coppi, Bartali, Anquetil, Bobet antes que yo y luego Indurain. Cada persona tiene su lugar. en un momento determinado.

“Pero no me arrepiento de nada. Dejé de correr temprano, a los 32 años, pero tuve la suerte de poder decidir por mí mismo, en un momento en el que mis ganas de continuar se habían desvanecido. No todos lo entendieron en ese momento. – de hecho, diría que casi nadie.”

Y a pesar de su convicción de que Pogačar “terminará delante de mí y de Merckx” – los ganadores de la mayor cantidad de Grandes Vueltas de la historia, con 11 y 10 respectivamente – Hinault dijo que personalmente no tenía ningún deseo de ir por el récord de seis Tours de Francia.

“No”, dijo, “porque si hubiera querido conseguir el récord, habría seguido corriendo. Y eso es lo que no hice”.