La nueva Specialissima se transforma en una plataforma que lo hace todo para enfrentarse a los grandes

Las bicicletas tienden a llegar en ciclos regulares de alrededor de 3 a 4 años. No puedes configurar tu reloj con él, pero es inusual que una bicicleta salte un lugar en el orden de desarrollo. La vieja bicicleta aerodinámica Oltre de Bianchi, que todavía circula bajo Bahrain Victorious y aún lleva el legado de una prohibición inmediata de la UCI para sus aletas aerodinámicas, existe desde 2022 y era la bicicleta que esperábamos ver actualizada para la era moderna a continuación por parte de Bianchi. Sin embargo, la marca italiana anunció hoy que optó por revisar y rediseñar totalmente el Specialissima, cuya última renovación fue en 2023.

Anteriormente la máquina liviana de la marca, se ha transformado para convertirse en una aero todo terreno; una solución de una bicicleta para un equipo que ya solo usa una bicicleta.


Bianchi Especialísima

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