La nueva Specialissima se transforma en una plataforma que lo hace todo para enfrentarse a los grandes

Las bicicletas tienden a llegar en ciclos regulares de alrededor de 3 a 4 años. No puedes configurar tu reloj con él, pero es inusual que una bicicleta salte un lugar en el orden de desarrollo. La vieja bicicleta aerodinámica Oltre de Bianchi, que todavía circula bajo Bahrain Victorious y aún lleva el legado de una prohibición inmediata de la UCI para sus aletas aerodinámicas, existe desde 2022 y era la bicicleta que esperábamos ver actualizada para la era moderna a continuación por parte de Bianchi. Sin embargo, la marca italiana anunció hoy que optó por revisar y rediseñar totalmente el Specialissima, cuya última renovación fue en 2023.

Anteriormente la máquina liviana de la marca, se ha transformado para convertirse en una aero todo terreno; una solución de una bicicleta para un equipo que ya solo usa una bicicleta.





Una historia de diseño familiar

La tendencia del diseño de bicicletas en los últimos 18 a 24 meses ha sido aerodinámico delante y ligero detrásy la nueva Specialissima da en el clavo. La parte trasera recuerda mucho al modelo antiguo, con vainas muy finas y tirantes aún más diminutos, uniéndose casi en forma de horquilla al tubo del sillín.

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El tubo del sillín en sí, junto con el tubo superior (al menos la mayor parte hasta llegar al tubo de dirección) también se ve muy similar al anterior. Sin embargo, desapareció la curvatura hacia arriba del tubo superior donde se encuentra con la tija del sillín; Probablemente se trataba de un diseño que, aunque llamativo, quizá no fuera el más eficiente aerodinámicamente.

En el tubo diagonal, las patas de la horquilla y el tubo de dirección, todavía se puede ver la genética del modelo saliente, pero todo es más grueso sin perder los toques angulares. Es casi como si, al menos desde el lado del conductor, la parte delantera de la bicicleta se hubiera inflado ligeramente. Las similitudes visuales están respaldadas por una geometría que coincide exactamente con la versión anterior, salvo algunos ajustes en las cifras de alcance en la cabina. Sin embargo, la parte delantera más gruesa no lo ha convertido en un cuadro más pesado, con un ahorro de 40 g con respecto al modelo anterior en un tamaño 55, inclinando la balanza a 750 g para el cuadro.

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Hay una nueva cabina para acompañar a la Specialissima, lo cual tiene sentido dado que es la vanguardia de la moto. Tiene un toque de los Y1R, pero significativamente menos salvaje; un pequeño barrido hacia arriba, un pequeño barrido hacia adelante. Se parece más a la pintura de una gaviota lánguida en una postal de verano que a una nave espacial de una galaxia lejana, y se afirma que tiene una mejora del 25% con respecto a la antigua cabina en términos de aerodinámica. No se indica la velocidad a la que se alcanza, pero como otras afirmaciones se hacen a 50 km/h, asumimos que lo mismo ocurre aquí.

También se afirma que la horquilla es un 14% más eficiente en el aire, y cuando se combina con la cabina y el cuadro, además debemos asumir las nuevas ruedas RC 49R Reparto Course, hay un beneficio total declarado de 16 vatios sobre la antigua Specialissima.

No tenemos nuestros propios datos aerodinámicos para la antigua Specialissima, ni para la nueva, al menos por el momento, por lo que no podemos ubicar dónde estaría hipotéticamente la nueva si se logran estas ganancias, pero para agregar contexto, una diferencia de 16 vatios es poco más de dos vatios mayor que la diferencia entre las bicicletas más rápidas y más lentas que hemos probado. Aunque probamos a 45 km/h, por lo que a 50 km/h las diferencias serán mayores.

Estarán disponibles tres niveles: Specialissima (SRAM Rival, Shimano 105 y Ultegra) a partir de 5.200 €, Specialissima Pro (SRAM Force, Shimano Ultegra) a partir de 7.700 € y Specialissima RC (Reparto Corse – SRAM Red, Shimano Dura-Ace) a partir de 11.500 €.

¿Es este el final del camino para Oltre?

Las marcas de bicicletas han ido consolidando lentamente sus esfuerzos en máquinas de carrera única desde hace algún tiempo, con algunas excepciones notables. RIP Specialized Venge, sayonara Cannondale SystemSix. Sí, Tadej Pogačar todavía anda en bicicleta aerodinámica, pero el surgimiento de las Colnago Y1R ha significado el adiós a las V5R para siempre. Visma tiene acceso al Cervélo R5, pero puedes contar con una mano las veces que lo han usado en lugar del S5. Quizás la mosca en el ungüento aquí sea Ridley, con Uno-X balanceando exclusivamente el muy aerodinámico Noah Fast 3.0, pero se le ha visto probando un prototipo plumoso en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes.

Con esto en mente, se vuelve cada vez más difícil ver cómo el Oltre regresará en el corto plazo, y mi opinión es que se quedará en el camino de la misma manera que el SystemSix. Los equipos generalmente parecen querer trabajar con una sola plataforma de carrera, y el costo de desarrollar múltiples variedades puede ser una enorme carga financiera para las marcas de bicicletas en un momento en que la industria no está exactamente llena de dinero extra, y cuando, con suficiente investigación y desarrollo, se puede hacer una bicicleta que alcance los objetivos aerodinámicos y sea lo suficientemente liviana como para hacer que los mecánicos se preocupen por las escalas inminentes de un comisario de la UCI, es difícil vender hacer una máquina solo para esas pocas etapas planas.