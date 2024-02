Compatibilidad del producto, consejos de configuración y errores comunes

Hay muchas razones por las que querrías una bicicleta de carretera con manillar plano. Tal vez sea algo un poco diferente, tal vez no quieras barras abatibles, tal vez sea para hacer que la bicicleta se sienta más erguida en la ciudad, o tal vez (como yo) porque parece enferma. Sin embargo, hay muchas bicicletas con barra plana en el mercado; Una gran parte de nuestra guía de las mejores bicicletas para ir al trabajo, y todas las mejores bicicletas híbridas son de barra plana, pero hacer la tuya propia aporta algo diferente, especialmente si usas un cuadro de carretera.

Convertir una bicicleta de carretera, una bicicleta de cross o una bicicleta de turismo en manillar plano es un asunto relativamente sencillo, aunque hay ciertas cosas que debes tener en cuenta, principalmente en términos de asegurarte de que los componentes de carretera y de MTB funcionen bien entre sí. Si te equivocas con los cambios, entonces el peor de los casos es que tengas malos cambios, lo cual no es ideal pero rara vez es fatal. Si no frenas correctamente, la cosa es mucho más grave, así que presta atención.

Esta pieza es puramente el cómo, no el por qué. Próximamente llegará una carta de amor sobre por qué creo que una bicicleta de carretera con manillar plano es fantástica.

Mapa de compatibilidad de componentes Shimano

Mapas de compatibilidad de componentes Sram

Los bares

Hay muchas razones para optar por una barra plana, pero solo asegúrese de que las barras coincidan con el diámetro de la abrazadera de la potencia y listo. Estas barras Pro Koryak miden 740 mm, una tonelada más ancha que mis barras de carretera habituales de 380 mm.

Esto es lo más simple: necesitarás algunas barras planas. Lo que hay que tener en cuenta es que el diámetro de la abrazadera debe coincidir con el de la potencia. La mayoría de las barras de carretera y barras planas hoy en día tienen un diámetro de abrazadera de 31,8 mm, pero las barras más antiguas pueden variar, siendo las comunes 25,4 mm y 26 mm.

Antes de comprar, verifique que los elementos coincidan, y si está comprando un vástago nuevo (deberá coincidir con el ajuste, que abordaré en la parte inferior), asegúrese de que ambos coincidan, como además de ajustar el diámetro del tubo de dirección, normalmente 1” o 1 ⅛”, siendo este último el más común en las bicicletas modernas.

Existen palancas de cambio de barra plana para la mayoría de los sistemas, aunque algunas son más fáciles que otras.

Cambiando

cable shimano

Si estás haciendo esto como lo hice yo, con un cuadro de bicicleta de carretera antiguo con un grupo accionado por cable, entonces esta parte es extremadamente fácil. Shimano fabrica palancas de cambio Ultegra y 105 niveles 11 velocidades como piezas independientes exactamente para este propósito. Consigue un juego, colócalos en las barras, conecta los cables (que vienen incluidos y ya instalados en las palancas de cambio) y listo.

Si estás usando un nuevo grupo mecánico de 12 velocidades y 105, me temo que no tienes suerte. Tendría que bajar a 11 velocidades para que esto funcione, lo que requeriría un casete nuevo y un desviador trasero nuevo. Alternativamente, se podría hacer que funcione con una palanca de cambios de fricción, pero sospechamos que esa es una combinación que probablemente no tendrá una gran demanda.

También hay que tener en cuenta que los componentes de MTB y de carretera del catálogo de Shimano no combinan bien. Las palancas de cambio pasan diferentes cantidades de cable y terminará siendo un desastre. Puede cambiar su casete, desviador y palanca de cambios al por mayor por un equivalente de MTB si eso le conviene, pero es una forma mucho más costosa de hacer las cosas.

Más abajo en el espectro, existen palancas de cambio de barra plana Tiagra y Sora en los niveles de 10 y 9 velocidades.

Como siempre, consulte los mapas de compatibilidad vinculados en la parte superior de la página para conocer cada combinación posible.

Shimano eléctrico

Si por alguna razón tienes una transmisión Di2 de carretera y quieres pasar a una barra plana, entonces hay buenas noticias. Todos los Di2 de 10 velocidades y 11 velocidades son compatibles (excepto el grupo OG di2) y Shimano ha creado una práctica tabla de compatibilidad para que puedas estar seguro. Esto significa que 10sp no solo es compatible con otro hardware Di2 de 10sp, sino que los componentes de 10sp y 11sp también pueden funcionar juntos. Nuevamente, presta atención al gráfico y no te equivocarás. Incluso puedes poner una pantalla de palanca de cambios MTB en tu bicicleta de carretera si así lo deseas.

Sin embargo, esto no se aplica a 12sp, y es mejor pensar en esto como una unidad aislada de piezas que solo funcionan consigo mismas. El excelente sitio web Better Shifting tiene una página dedicada a la compatibilidad con Di2 de 12 velocidades, ya que es posible hacer que algunas partes de 11 velocidades funcionen con otras de 12 velocidades, pero estoy dispuesto a profundizar más en esto cuando se trata de manera tan completa en otros lugares.

Cable SRAM

Sram, hay que reconocerlo, hace muy bien la compatibilidad. Existen palancas de cambio de barra plana para 11 velocidades en el nivel Apex, pero funcionan con todos los desviadores traseros de 11 velocidades con la marca ‘Exact Actuation’. También puede obtener palancas de cambio de barra plana de nivel Apex 2×10 que funcionan con cualquier grupo Sram de carretera de 10 velocidades. Pan comido.

Por debajo de 10 velocidades, las cosas no son tan posibles como con Shimano. Hay varias opciones de Gripshift disponibles que, contraintuitivamente, funcionan con sistemas Shimano, pero debes asegurarte de que la relación de tracción coincida con tu desviador trasero.

Electricidad Sram

Todo funciona en conjunto, que es como debe ser. Todo lo que tenga el código ‘AXS’ en el nombre funciona con todos los demás productos AXS, por lo que puedes combinar las palancas de cambio de barra plana AXS con cualquier desviador eléctrico Sram. Incluso el antiguo desviador trasero Sram Red de 11 velocidades que no es AXS se ha hecho compatible con las palancas de cambio AXS. Me quito el sombrero, este es el punto de referencia con el que se mide todo lo demás hoy en día.

Cambiadores de fricción

He aquí un caso atípico, pero que funciona. Puede obtener soportes de barra para palancas de cambio de fricción, los de la vieja escuela que normalmente se ven en las barras abatibles. Debido a que no están indexados (aunque también puede obtener versiones indexadas), funcionan con todo, hasta cierto punto.

Puede usar cualquier palanca de cambio de fricción con cualquier configuración de hasta 9 velocidades y funcionará bien. Para velocidades de 10 velocidades y superiores, es útil tener palancas de cambio específicas ya que el tirón del cable es mayor; Dia Compe fabrica un juego, por ejemplo, para 11 velocidades y funcionan bien. Además, tenga en cuenta que cualquier cosa compatible con 11 velocidades, por ejemplo, funcionará con todo lo inferior; podría incorporar algún tipo de sistema trasero de 2 ruedas dentadas si así lo desea.

Si estás cambiando una bicicleta de gravel por una de barra plana y, por alguna razón, tienes una configuración de marcha de amplio rango (me refiero al cable SRAM Eagle), entonces necesitarás palancas de cambio de fricción muy específicas que tengan un diámetro de cilindro más grande. para tirar más cable. Si es usted, simplemente consiga los gatillos cambiadores a menos que por alguna razón esté de un humor particularmente contrario.

Hacer coincidir las palancas de freno con las pinzas es vital, y tan importante en los sistemas hidráulicos como en los accionados por cable.

Frenos

cable shimano

Lo que hay que tener en cuenta aquí es que existe una diferencia entre los sistemas de frenos de “tracción corta” y de “tracción larga”. Como habrás adivinado, todo depende de la cantidad de cable que tira el freno. Mezcle un freno de tiro corto con una palanca de tiro largo y se sentirá muy extraño, pero mezcle un freno de tiro largo con una palanca de tiro corto y no tirará suficiente cable y no podrá detenerse. En resumen, asegúrate de acertar bien, frenar es lo más importante aquí, si no estás seguro, pide ayuda en tu tienda de bicicletas local.

Los frenos de carretera Shimano son de tracción corta, junto con la mayoría de los frenos cantilever, mientras que los discos mecánicos de los frenos en V son generalmente de tracción larga, pero también existen versiones de tracción corta para cada tipo. Los modelos suelen tener ambas versiones en el mismo producto, así que asegúrese de adquirir el tipo correcto.

Si mantienes los mismos frenos en tu bicicleta, es cuestión de simplemente encontrar una palanca larga o corta. Sin embargo, necesitarás cables nuevos, ya que los frenos de barra plana usan un barril, mientras que las palancas de carretera usan un pequeño cable con cabeza de hongo. Sin embargo, las palancas de freno del mercado de accesorios Shimano a menudo vienen con cables y carcasa incluidos.

Es posible combinar algunos frenos Sram y Shimano, pero solo en combinaciones muy específicas de productos y no es recomendado por el fabricante. Se recomienda encarecidamente consultar el mapa de compatibilidad en la parte superior de la página.

Shimano Hidráulico

Cambiar los sistemas hidráulicos es un poco más complicado: Shimano no tiene compatibilidad entre sus palancas hidráulicas de carretera y MTB, por lo que no puedes simplemente conectar una palanca MTB al extremo suelto de tu pinza. Lo mejor que puedes hacer es cambiar todo el sistema al por mayor, pinza, palanca y manguera.

Muchos sistemas también vienen preensamblados, por lo que solo tienes que atornillarlos a tu bicicleta y listo, pero si necesitas pasar las mangueras internamente tendrás que desmontarlo todo nuevamente o usar bridas con prudencia.

Lo bueno es que si cambias los frenos por completo puedes elegir cualquier sistema. Podrías aplicar un freno Sram o cualquier juego de repuestos de un tercero; solo asegúrate de obtener el soporte correcto para la pinza y un rotor que combine con los frenos y el buje. Los frenos de disco vienen en opciones planas o de montaje posterior, y los rotores son de 6 pernos o de bloqueo central y vienen en una variedad de diámetros.

Si necesita purgarlos para una configuración inicial, asegúrese de utilizar el líquido adecuado. Shimano usa aceite mineral, Sram usa fluido Dot y varía de un fabricante a otro si recurre a un tercero.

Cable SRAM

Todo lo que es cierto para los frenos de cable Shimano también lo es para Sram. Palancas de tiro corto para frenos de tiro corto (de carretera) y la mayoría de los voladizos, palancas de tiro largo (en su mayoría) para frenos en V y discos mecánicos.

Lo bueno es que, debido a que generalmente es un poco complicado, la mayoría de las palancas de freno del mercado de accesorios dirán para qué están diseñadas, ya sea larga o corta, para que puedas verificar con los frenos que ya tienes.

Hidraulico Sram

Como siempre, la compatibilidad de Sram es un poco mejor. Tiene un gráfico útil dentro de la página de inicio del mapa de compatibilidad que muestra qué palancas funcionan bien con qué pinzas, codificadas por colores desde el verde (funciona según lo previsto), pasando por el amarillo (funciona, pero no tan bien), hasta el rojo (no hagas esto). ¡no funciona!).

Sin embargo, al igual que con Shimano, si cambias el sistema al por mayor, puedes elegir el que quieras. Nuevamente, sea cual sea su elección, es fundamental que utilice el líquido de frenos adecuado.

Si quieres igualar tu posición en la carretera, necesitarás encontrar una potencia larga. Pro llegará hasta 130 mm, mientras que Zipp puede cubrir hasta 150 mm. Por encima de eso, comenzarás a tener dificultades: Velobike puede ser tu única opción.

Configuración

Cambiar a una barra plana tiene algunas ramificaciones de ajuste y, aunque no soy un especialista en ciclismo, hay algunas cosas generales que debo tener en cuenta. Si estás cambiando a una barra plana y no haces cambios en la potencia, estarás más erguido, ya que ya no tendrás el alcance adicional de las barras de caída (la distancia hacia adelante entre la abrazadera de la potencia y las cubiertas de la palanca de cambios). ).

Si quieres estar más erguido, genial, pero si no, tendrás que colocarle un tallo largo. Mis cálculos preliminares (longitud de la potencia + alcance de la barra de carretera + barrido trasero de la barra plana) significaban que necesitaba una potencia de 170 mm para obtener la posición de mis capós. Encontrar una potencia de 170 mm es bastante complicado y no quería ser tan agresivo, así que probé una potencia Pro Vibe de 130 mm y luego una Zipp de 150 mm.

Teniendo en cuenta el hecho de que las barras planas tienden a ser más anchas, por lo que estás más extendido en los brazos y, por lo tanto, más adelantado (imagina un triángulo con una base más ancha, el vértice tiene que ser más bajo), un 150 mm parece mi dulce lugar, pero su millaje puede variar.

Debido a que la potencia es más larga, en un ángulo negativo se pierde más altura en el extremo delantero y, por lo tanto, es posible que necesites más espaciadores debajo de la potencia para conseguir la altura de barra adecuada para ti. En resumen, va a requerir un poco de manipulación.

Con palancas más largas de manillares más anchos, una potencia más larga y más espaciadores, la parte delantera sin duda se sentirá más flexible que antes.

Un enfoque novedoso es optar por una barra como la barra Curve Remlaw, que es una barra plana pero con una tonelada de alcance adicional delante del vástago, diseñada específicamente para conversiones de barra plana.

Finalmente, una nota sobre las palancas… Una potencia más larga, barras más anchas y una pila más alta de espaciadores debajo de la potencia significan que todas tus palancas son más largas. Las barras ejercerán una mayor influencia sobre el tubo de dirección y, como son más largas, cualquier desviación aumentará en las empuñaduras. Una potencia más larga también es más susceptible a la torsión y, si, como yo, tienes ruedas con un número de radios bastante bajo, se someterán a una carga mayor.

En resumen, la parte delantera puede parecer mucho más flexible. Después de un primer viaje, desarmé la parte delantera para comprobar que la dirección no estaba agrietada, tal era el bamboleo. No lo fue, pero creo que voy a tener que cortar un poco las barras para ayudar a endurecer la parte delantera. Por otro lado, es increíblemente cómodo. No existen reglas estrictas, así que usa el sentido común. Si las cosas se sienten un poco inestables y no estás seguro, lo mejor que puedes hacer es llevarlas a tu tienda de bicicletas local y pedirles que revisen tu tarea.