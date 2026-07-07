La moto de carreras del danés es un excelente ejemplo de la atención al detalle de su equipo.

Después de solo un día de correr su sexto Tour de Francia, Jonas Vingegaard ha dejado un hito en su intento de aumentar su par de victorias de 2022 y 2023, al irrumpir en el maillot amarillo en la contrarreloj por equipos de la primera etapa.

El danés, que nunca ha terminado por debajo del segundo lugar en la general de la carrera, ataca la carrera de 2026 con una moto aerodinámica Cervélo S5. Ampliamente considerada como una de las motos más rápidas del mundo, la S5 recibió una actualización a mediados de 2025 para perfeccionarla aún más.

ciclismonoticias Visitó el hotel Visma-Lease a Bike en los días previos a la carrera y logró pasar algo de tiempo con la bicicleta de carreras número dos de Vingegaard.

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En cuanto a las especificaciones, no es nada que no hayamos visto antes, con un grupo 1X SRAM Red y ruedas de carbono Reserve, pero hay algunos detalles realmente interesantes que, para mí, resaltan la atención del equipo al detalle y su capacidad para centrarse en las pequeñas cosas.

También recibí un aviso de que el equipo estaba haciendo algunas cosas para reducir la resistencia en las ruedas de la polea del cambio; Usan los originales, pero no me sorprendería que les hubieran quitado la grasa de fábrica y les hubieran añadido un aceite o grasa ligero para hacerlos volar de verdad.

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Vingegaard monta un cuadro de 51 cm con un stack de 519 mm y un alcance de 376 mm; ha añadido un único espaciador debajo del vástago.

También nos hicimos con la moto de contrarreloj número 1 de Vingegaard, así como con la de su gran rival Tadej Pogačar, para compararla cara a cara.











































































