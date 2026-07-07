La moto de carreras del danés es un excelente ejemplo de la atención al detalle de su equipo.

Después de solo un día de correr su sexto Tour de Francia, Jonas Vingegaard ha dejado un hito en su intento de aumentar su par de victorias de 2022 y 2023, al irrumpir en el maillot amarillo en la contrarreloj por equipos de la primera etapa.

El danés, que nunca ha terminado por debajo del segundo lugar en la general de la carrera, ataca la carrera de 2026 con una moto aerodinámica Cervélo S5. Ampliamente considerada como una de las motos más rápidas del mundo, la S5 recibió una actualización a mediados de 2025 para perfeccionarla aún más.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí:


La bicicleta de carreras Cervelo S5 Tour de Francia de Jonas Vingegaard


La bicicleta de carreras Cervelo S5 Tour de Francia de Jonas Vingegaard


La bicicleta de carreras Cervelo S5 Tour de Francia de Jonas Vingegaard


La bicicleta de carreras Cervelo S5 Tour de Francia de Jonas Vingegaard


La bicicleta de carreras Cervelo S5 Tour de Francia de Jonas Vingegaard


La bicicleta de carreras Cervelo S5 Tour de Francia de Jonas Vingegaard


La bicicleta de carreras Cervelo S5 Tour de Francia de Jonas Vingegaard


La bicicleta de carreras Cervelo S5 Tour de Francia de Jonas Vingegaard


La bicicleta de carreras Cervelo S5 Tour de Francia de Jonas Vingegaard


La bicicleta de carreras Cervelo S5 Tour de Francia de Jonas Vingegaard


La bicicleta de carreras Cervelo S5 Tour de Francia de Jonas Vingegaard


La bicicleta de carreras Cervelo S5 Tour de Francia de Jonas Vingegaard


La bicicleta de carreras Cervelo S5 Tour de Francia de Jonas Vingegaard


La bicicleta de carreras Cervelo S5 Tour de Francia de Jonas Vingegaard


La bicicleta de carreras Cervelo S5 Tour de Francia de Jonas Vingegaard


La bicicleta de carreras Cervelo S5 Tour de Francia de Jonas Vingegaard


La bicicleta de carreras Cervelo S5 Tour de Francia de Jonas Vingegaard


La bicicleta de carreras Cervelo S5 Tour de Francia de Jonas Vingegaard


La bicicleta de carreras Cervelo S5 Tour de Francia de Jonas Vingegaard


La bicicleta de carreras Cervelo S5 Tour de Francia de Jonas Vingegaard