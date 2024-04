Cuatro ascensiones al Mur de Huy significan más énfasis en la primera parte de la carrera

Bahrain Victorious se dirige a la segunda ronda de las Ardennes Classics con nuevos corredores que apoyarán a los líderes del equipo Pello Bilbao y Santiago Buitrago en La Flèche Wallonne.

Bilbao hizo la última escapada en la Amstel Gold Race durante el fin de semana y finalmente terminó noveno en el sprint detrás del ganador Tom Pidcock (Ineos Grenadiers).

Buitrago debuta en la temporada de las Clásicas de Primavera después de un fuerte comienzo de año en la Volta a Valenciana, donde fue segundo en la general, y en la París-Niza, donde ganó la etapa hasta Mont Brouilly.

Desafortunadamente se estrelló y abandonó la carrera, tardando tres semanas en regresar a la Itzulia País Vasco. El español terminó tercero en Liège-Bastogne-Liège el año pasado, pero no corre en La Flèche Wallonne desde 2020.

El director del equipo, Roman Kreuziger, cuenta con Bilbao tras su impresionante actuación en la Amstel Gold Race.

“Pello ha mostrado una gran forma”, dijo Kreuziger, “pero supongo que en el papel, el final le sienta mejor a Santi. Sin embargo, nada de eso importa si no lo llevamos al lugar correcto a 900 metros (para el final), lo cual va a ser un gran desafío.

“Me gustaría ver a nuestros dos líderes entre los diez primeros, con uno en el podio, no sólo porque creo que es realista, sino también porque es bueno llegar tan lejos antes de 'The Old Lady' el próximo domingo”.

Kreuziger señaló la subida adicional del Mur de Huy como una posible complicación. Los organizadores acortaron la primera parte de la carrera, adelantando la primera ascensión al Mur de Huy del kilómetro 119,7 del año pasado a 104,1 km en la carrera de esta temporada, y añadieron otra vuelta con el Mur y la Côte d'Ereffe como Côte de Cherave fue eliminado del campo debido a obras viales.

El cambio de rumbo y la predicción de unas primeras dos horas con mucho viento significan que el equipo podría tener trabajo extra para proteger a sus líderes. Matevž Govekar y Fred Wright no participarán en Flèche, con Edoardo Zambanini y Buitrago en su lugar.

“Tenemos algunos muchachos nuevos que vienen para la última semana de los clásicos de primavera: Zamba ha mostrado una gran forma recientemente y Santi está realmente en plena forma este año. Se ha recuperado muy bien después de sus accidentes en París-Niza el mes pasado y ha hecho estos dos eventos son una prioridad”, afirmó Kreuziger. “Sus números parecen muy buenos y estamos seguros de que le irá bien”.

El resto del equipo de Amstel estará en juego. “Es bueno que también tengamos un par de corredores importantes aquí, Łukasz Wiśniowski y Fran Miholjević, para proteger a nuestros líderes del clima; con la salida en Charleroi podría haber algo de viento en los primeros 85 km aproximadamente. Esos muchachos saben exactamente qué hacer. Qué hacer: llevar a nuestros escaladores al circuito al pie de la primera subida al Mur.

“Más adelante, estaremos cubiertos con Edoardo, Nicolò (Buratti) y Yuki (Arashiro). Yuki es increíble, incluso a su edad, sigue siendo competitivo y es muy bueno con Pello. Entiende el deseo y sabe lo que Pello necesita, por lo que formarán una gran asociación de carreras.

“Espero mucho de Nicolò después de lo que demostró la semana pasada: no estar allí al final, pero dejar fuera a Santi, Pello y Edoardo al menos las primeras veces en el Mur”.