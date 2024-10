El ciclista estadounidense quiere derrotar al belga en la división masculina 80-84 en el Campeonato Mundial de Gravel

Fue hace 50 años cuando Bill Humphreys participó en su primer campeonato mundial, corriendo para el equipo de Estados Unidos en Barcelona en el Mundial de Ruta de 1973. En aquel entonces era un gregario y ni siquiera intentó competir por una medalla; el oro de ese año se lo llevaron el italiano Felice Gimondi y el belga Eddy Merckx, que terminaron a un puesto del podio.

En 1999, 26 años después, Humphreys formó su segundo equipo campeón del mundo, esta vez representando el mundial de ciclismo de montaña en Mont-Saint-Anne en Quebec. Allí terminó tercero en su grupo de edad.

Este año, al cruzar la meta en Lovaina, Humphreys irá aún mejor con el oro o la plata en el Campeonato Mundial de Gravel, donde sólo un belga, esta vez Roger Landeloos, estará en la línea de salida con él en la categoría masculina de 80 a 84 años. división. Humphreys se clasificó en el Highlands Gravel Classic para la prueba de 88 km del sábado.

“¿Y qué pasa si solo somos dos? Él es belga. Quiero venir aquí y competir con este tipo. Él vive aquí. Ha corrido en el curso durante un maldito año. Te azotará el trasero. Bueno, ha estado siguiendo conmigo en Strava”, dijo Bill Humphreys ciclismonoticias tres días antes del día de la carrera.

Como en 1999, a Humphreys se une su hijo Ian, que era un niño pequeño cuando su padre recibió una medalla de bronce en Mont-Sainte-Anne. Esta vez, Ian tiene veintitantos años y forma parte activa del equipo de apoyo de papá.

“Sí, subí al podio. Fue un sueño, y lo llevé (a Ian) al podio, así que le puse el metal alrededor del cuello”, dijo Humphreys sobre otro intento por una medalla de campeonato que puede compartir con familia.

“Le estaba diciendo a Ian que solo hay otro tipo y es belga. No lo hubiera hecho de otra manera. Y, ya sabes, le dije: tengo 80 años, ¿voy a empezar a jugar duro?”. chico, empieza a jugar juegos de macho con el chico. ¿Qué estás loco?

Shimano, Litespeed y Bike Fitting Ireland se encuentran entre los 13 patrocinadores corporativos y los 56 contribuyentes individuales que ayudaron a Humphreys a realizar el viaje a Bélgica, brindándole apoyo financiero y de equipo. Pero no siempre ha sido adicto al gravel. No fue hasta hace unos años que encontró una nueva emoción con una forma diferente de carreras todoterreno cerca de su casa en Nueva Inglaterra.

“Así que exploré mucho y encontré caminos de tierra cerca de mi casa, y vas a solo tres millas de casa y todavía no sabes dónde estás, guau. Así que eso fue todo, la aventura. Es como, ya sabes, eres un niño pequeño, tienes 80 años, pero eres un niño pequeño otra vez”.

Con solo un año de carreras en ruta en su haber cuando era joven, Humphreys terminó entre los 15 primeros en el Campeonato Nacional de EE. UU. en la carrera en ruta y fue el tercer corredor de su Century Road Club en terminar. En base a esa actuación, le pidieron que participara en el Tour de Irlanda para apoyar a los dos líderes de su equipo, el tres veces olímpico John Howard y el dos veces olímpico John Allis. Howard ganó una etapa y terminó tercero en la general del Tour de Irlanda.

Humphreys describió a Allis como “un verdadero pionero de las carreras en ruta en los Estados Unidos a principios de los años 60”, y fue Allis quien pidió a la federación de ciclismo de EE. UU. que nombrara a Humphreys para el equipo mundial, ya que todos estaban familiarizados entre sí y ya estar en el extranjero.

“Que los tres íbamos al Mundial con una carrera por etapas en nuestras piernas, era algo inaudito. El equipo solía simplemente sobrevolar, recibir una patada en el trasero y volar a casa, ¿de acuerdo? Y ese fue el avance histórico”, recordó.

El proceso de selección no fue tan ágil como el actual, según dijo: “Para mí era cuestión de estar en el lugar correcto en el momento correcto y nunca rendirse”.

“En aquellos días, estos muchachos corrían durante años para aprender lo que tú habías aprendido, y tú no lo abandonabas. Terminabas cada carrera que comenzabas y no tenías miedo de ser un gregario para muchos egos grandes. Trabajé a mi manera. subí en la lista, y cuando finalmente entré en el equipo, mi trabajo era totalmente doméstico”.

Había estado fuera de las carreras durante algún tiempo y había trabajado en ventas para Litespeed y pasó al negocio de promoción de carreras. Al mudarse a Connecticut, tomó una bicicleta de montaña y comenzó a correr nuevamente. Cuando descubrió que el Masters Worlds de bicicleta de montaña se celebraría en Quebec, a un trayecto en coche desde Connecticut, aceptó el desafío.

“Aprendí de un grupo de jóvenes casados ​​y con hijos que solían salir juntos, y no me conocían, y no hubo presión. Tenía habilidades en el bosque, tenía habilidades para manejar la bicicleta y Me encantó y solíamos ir a muchas carreras, carreras locales y grandes. Siempre estaba entre los tres o cuatro primeros en mi grupo de edad”.

Humphreys montará una bicicleta de gravel Litespeed en Bélgica y sólo quiere disfrutar de la experiencia, pero no pudo ocultar su intención de competir también.

“El desafío es terminar, y ese es el fin de la participación en el deporte. Así que realmente no he corrido. Simplemente terminé y fui a la grava. Eso está bien”, dijo. “Apenas he recorrido el recorrido. Mi entrenador me hizo descansar. Descansar cuando tienes 80 años es aún más importante, ya sabes, es como si estuvieras inválido. Nunca había descansado tanto en mi vida. “.

Su competidor Landeloos estaba preparado para la competición y también se enfrentó a lo desconocido. “El deporte es y sigue siendo mi pasión y demuestro que la edad no importa”, dijo. HLN.com esta semana.

Ciertamente los dos pueden estar de acuerdo en eso. Como dijo Humphreys: “Ambos tenemos 80 años, así que el enfoque es: quiero conocer al chico, pero no hasta después de la carrera”.

Landeloos ganó el maillot arcoíris en un tiempo de 4:19:29, y Humphreys se llevó la medalla de plata poco más de 27 minutos después. “Hoy fue una carrera brutal. Estoy muy orgulloso de haber terminado y el belga es un gran tipo”, dijo Humphreys. ciclismonoticias en un resumen de la carrera.