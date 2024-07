El velocista cree que repetir la victoria en una etapa del Tour “es realmente bueno para el impacto del deporte”, pero que ser solo un ciclista negro “no es agradable, para ser honesto”

El ganador de la etapa 12 del Tour de Francia, Biniam Girmay, argumentó que sus repetidas victorias al sprint pueden desempeñar un papel importante para elevar el perfil del deporte del ciclismo, y que una mayor inversión en el ciclismo africano, en particular, garantizaría que “podamos tener un deporte más global”.

Después de que el corredor del Intermarché-Wanty se convirtiera en el primer africano negro en ganar una etapa del Tour de Francia en Turín en la tercera etapa, Girmay ahora ha ganado dos etapas más en el Tour de Francia 2024, en la octava etapa y, más recientemente, en una carrera en masa hacia la meta en Villeneuve-sur-Lot. El ciclista de 24 años actualmente tiene una ventaja imponente en la competencia por el maillot verde, más de 100 puntos por delante del ganador general del año pasado, Jasper Philipsen (Deceuninck-Alpecin).

Sin embargo, Girmay también es muy consciente de que su gran éxito en el Tour tiene el potencial de causar un gran revuelo mucho más allá de la carrera. Y el jueves un periodista le preguntó si, dado que, en su opinión, el ciclismo ha sido considerado tradicionalmente un deporte muy blanco y eurocéntrico, Girmay se sentía cómodo con el enorme impacto que estaba teniendo como ciclista.

Girmay estuvo de acuerdo en que, si bien se siente cómodo consigo mismo y con su rol actual en el deporte, el ciclismo no es, en su opinión, “un deporte global como otros, así que estoy muy feliz de mostrarlo y entregarlo para que el ciclismo pueda ser más global”.

Sin embargo, como el único africano negro en el pelotón del Tour de Francia y uno de los pocos en el WorldTour en general, argumentó que había llegado el momento de que los equipos europeos invirtieran más en el ciclismo africano para garantizar que “tengamos un deporte más global”.

Como él mismo dijo: “Soy el único ciclista negro en el pelotón (del Tour de Francia) y eso no está bien, para ser honesto”.

Girmay informó que también vio “cada vez más gente en el pelotón de otros continentes (aparte de Europa), lo que es bueno para el ciclismo, especialmente para el ciclismo africano”.

“Es realmente bueno para el impacto, (ofrece) una buena visión para los jóvenes talentos, porque si trabajas en eso, especialmente en los equipos europeos, si invierten mucho en el ciclismo africano, seguro que podemos tener un deporte más global. Y eso siempre es bueno de ver.

“Este año soy el único corredor negro en el pelotón (del Tour de Francia), no es agradable, para ser honesto, así que me gustaría que hubiera más corredores negros en el pelotón. Personalmente, me siento bastante cómodo porque disfruto cada momento de lo que hago”.

Girmay, que ya ha ganado las etapas 3, 8 y 12, es actualmente el único sprinter del Tour con más de una victoria y tendrá la oportunidad de lograr una cuarta en Pau el domingo. Como este año el Tour de Francia no tiene meta en los Campos Elíseos, el último sprint claro se producirá en la etapa 16 en Nîmes.

“Estoy aquí ahora en la mejor forma de mi vida, me despierto y me miro al espejo por las mañanas y digo 'hagámoslo de nuevo'”, contó Girmay.

“Ganar tres etapas (sabía lo difícil que es ganar cualquier etapa en las carreras profesionales), pero lograrlo en el Tour de Francia es una gran motivación para el resto de mi carrera”.

Sin embargo, descartó la idea de que después de un comienzo tan dramático en su recuento de etapas del Tour de Francia, algún día pueda llegar al récord actual de 35.

“Todavía no he conseguido 35 victorias en toda mi carrera”, bromeó con los periodistas, ya que hasta ahora ha conseguido 16. “Pero, en cualquier caso, ya he hablado muchas veces con la gente y todo el mundo me felicita por haber ganado dos Tour de Francia, o ahora tres. Así que realmente no creo que 35 sea posible”.

La respuesta del público a su éxito, dijo, ha sido abrumadora, hasta el punto que su teléfono prácticamente dejó de funcionar.

Estrellato

“Se está volviendo una locura, probablemente ahora sea mejor que no lo use. Después de mi primera victoria, tenía cerca de 600 mensajes de WhatsApp. Llegó un punto en el que no podía ver los mensajes de mi equipo en el grupo de WhatsApp, así que tuve que preguntarle a mi equipo cuál era el plan para el día”.

El equipo ha seguido al pie de la letra el plan de la 12ª etapa y su victoria en la larga recta final en Villeneuve-sur-Lot, según ha asegurado Girmay. Girmay ha querido rendir homenaje a todo el equipo con la idea de una etapa superrápida, con una velocidad media de casi 48 km/h a pesar de tener más de 200 kilómetros de longitud, para cansar a algunos de sus rivales.

“Hicieron un trabajo excelente en todo momento”, dijo. “No queríamos tener un comienzo fácil y que todos llegaran frescos al final”, como sucedió, por ejemplo, en la etapa mucho más lenta del martes. “Queríamos ponerlos bajo mucha presión.

“El plan era que yo estuviera más protegido en los últimos 5 o 6 km y luego tomar una buena ventaja. Mike (Teunissen, compañero de equipo) tomó una ventaja excelente en el último kilómetro y me dejó atrás a 200 metros de la línea de meta”. Después de eso, Girmay estaba más que en su elemento.

Girmay reconoció que el progreso desde el Tour del año pasado ha sido enorme, con un solitario tercer puesto en una etapa como su mejor resultado en 2023. Y, como él mismo dijo, el hecho de que haya tenido un comienzo tan impresionante en su carrera, con una victoria en el Giro de Italia y en Gante-Wevelgem en 2022, hizo que fuera mucho más difícil para él mantener el impulso en 2023.

“Para ser sincero, los últimos años han sido bastante duros. Obtuve algunos buenos resultados al principio, pero a partir de entonces tuve mucha presión por parte de los medios de comunicación. Todo el mundo tenía grandes expectativas. Así que el año pasado fue el momento de aprender de todo y mejorar.

“Aprendí mucho en el Tour, porque me presioné al máximo, pero no me salió nada. Así que este año cambié muchas cosas, como mi plan de entrenamiento y mi estrategia, y le doy las gracias a Aike (Verbeek, director de rendimiento del equipo) por ello”.

“Y en este año y en este Tour, simplemente estoy mejorando mis errores del año pasado”, explicó, y con tres victorias ya en su bolsillo, no se puede negar que el efecto ha sido asombrosamente impresionante.

