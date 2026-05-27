El australiano avanza a buen ritmo en su recuperación de la conmoción cerebral y la fractura de codo sufridas en el accidente de la fase 2

A pesar de un comienzo prometedor, la temporada 2026 no ha ido según lo planeado para Jay Vine, quien ahora está planeando constantemente su regreso a su plena forma física después de verse involucrado en un accidente masivo en la segunda etapa del Giro de Italia en Bulgaria.

La temporada para el piloto del UAE Team Emirates-XRG comenzó con victorias tanto en el campeonato australiano de contrarreloj como en el Tour Down Under, aunque este último casi se descarriló por una extraña colisión con un canguro.

Últimos vídeos de