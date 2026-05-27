El australiano avanza a buen ritmo en su recuperación de la conmoción cerebral y la fractura de codo sufridas en el accidente de la fase 2

A pesar de un comienzo prometedor, la temporada 2026 no ha ido según lo planeado para Jay Vine, quien ahora está planeando constantemente su regreso a su plena forma física después de verse involucrado en un accidente masivo en la segunda etapa del Giro de Italia en Bulgaria.

La temporada para el piloto del UAE Team Emirates-XRG comenzó con victorias tanto en el campeonato australiano de contrarreloj como en el Tour Down Under, aunque este último casi se descarriló por una extraña colisión con un canguro.

Vine volvió a competir en la Volta a Catalunya en marzo después de una cirugía en la muñeca, pero solo duró tres etapas antes de abandonar debido a un accidente. Admitió durante la carrera que la muñeca fracturada seguía provocándole dolor.

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Después de un período de altitud en Sierra Nevada, Vine llegó al Giro de Italia para alcanzar su primer gran objetivo de la temporada. Sin embargo, cayó en un accidente junto con varios de sus compañeros del UAE Team Emirates-XRG en la etapa 2 hacia Veliko Tarnovo, sufriendo una conmoción cerebral y una fractura en el codo. Salió del Giro en camilla en la parte trasera de una ambulancia.

Después de unos meses turbulentos, Vine ha dicho que planea tomar las cosas con calma a medida que se prepara para la segunda mitad del año.

“Dos semanas después del Giro y las cosas finalmente están empezando a ir en la dirección correcta”, dijo Vine en una publicación de Instagram.

“Los síntomas de la conmoción cerebral han mejorado, las métricas y los protocolos SCAT están mostrando un buen progreso y, lo más importante, me siento bien nuevamente”.

“Estoy muy contento con el estado actual de las cosas”, añadió Vine.

El equipo australiano quedó reducido a cinco después del accidente, pero se recuperó para ganar cuatro etapas en las dos primeras semanas del Giro, con el ecuatoriano Jhonatan Narváez compitiendo por el puesto. maglia ciclamino.

Vine ha conseguido volver a la bici para entrenar al aire libre, pero aún no ha fijado un calendario para su regreso a las carreras.

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“El codo también ha progresado mucho más rápido que el antiguo escafoides, lo que significa que ya he podido volver a salir a dar algunos paseos tranquilos al aire libre”, dijo.

El Queenslander admitió que los implacables reveses han hecho que 2026 sea un desafío.

“No voy a mentir, este año ha sido duro mentalmente”, dijo.

“Cada vez que las cosas empiezan a avanzar en la dirección correcta, parece surgir otro revés, y cuando mucho de eso está completamente fuera de tu control, definitivamente se desgasta”.