“Han sido carreras realmente duras y todos los días pisamos los pedales… eso llega a las piernas, al cuerpo y a la mente”, dice el ciclista de Netcompany Ineos sobre su búsqueda de un podio en el Grand Tour.

Thymen Arensman no es ajeno a las presiones de la competición de Grand Tour, ya que terminó 12º en el Tour de Francia y entre los 10 primeros en la Vuelta a España y dos ediciones anteriores del Giro de Italia.

En una conferencia de prensa virtual con miembros selectos de los medios, incluidos ciclismonoticias En el día de descanso del Giro el lunes fuera de Milán, el líder de Netcompany-Ineos explicó que si bien está satisfecho con su desempeño hasta ahora, está empezando a sentir la tensión de las dos primeras semanas de carrera, y agregó que las presiones que conlleva ser líder de equipo lo están alcanzando, lo que hace que sea difícil mantenerse “encendido”.

“Creo que realmente bien”, dijo Arensman sobre sus sentimientos generales de cara a la tercera semana.

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“Por supuesto, todo el mundo se cansa después de 15 etapas en un Gran Tour. Ha sido una carrera realmente dura y todos los días estamos en los pedales, así que, por supuesto, eso afecta a las piernas, al cuerpo y a la mente”.

“Es difícil correr en la general y tratar de mantenerme activo todos los días, pero tengo que decir que mis compañeros y mi equipo están haciendo un muy buen trabajo para mí; manteniéndome lo más fresco y motivado posible. Realmente no me puedo quejar y estoy muy contento con cómo va”.

Arensman salió de los primeros nueve días de carrera terminando décimo en Blockhaus en la etapa 7 y cuarto en Corno alle Scale en la etapa 9. Ocupó el sexto lugar en la general, cinco minutos detrás del anterior líder de la carrera, Afonso Eulálio (Bahrain Victorious).

Una reorganización de la clasificación general en la decisiva contrarreloj de la etapa 10 en Massa vio a Arensman ocupar el segundo lugar del día detrás de su compañero de equipo Filippo Ganna, pero lo más importante, ascender al tercer lugar en la general y recuperar un tiempo significativo sobre el favorito Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

En las laderas superiores de la subida final a Pila en la etapa 14, Arensman luchó por mantenerse con el eventual ganador de la etapa, Vingegaard, quien se hizo cargo de la maglia rosa. Terminó a 1:23 del danés en sexto lugar y cayó un puesto hasta el cuarto lugar en la clasificación general, superado por Felix Gall (Decathlon-CMA CGM).





'Etapas realmente duras' llegarán la última semana

Arensman dijo que estaba contento con su actuación en esa etapa y que era importante seguir en la búsqueda de un podio general en este Giro de Italia.

“Es bueno escuchar estos comentarios, creo que hice una actuación bastante buena (en la etapa 14 a Pila) porque hice lo mejor que pude y realmente fui lo más rápido posible, como pude”, dijo, destacando las temperaturas más cálidas que superaban los 30 ° C y cómo eso afectó a muchos corredores en el pelotón.

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“Además, ese día, con el calor, fue muy difícil correr. Con todas las botellas que el equipo me consiguió y mis compañeros me dieron y la alimentación adicional, realmente pude hacer mi mejor desempeño posible. Diría que fue un desempeño bastante bueno”.

A medida que el Giro de Italia se acerca a la tercera y última semana, Vingegaard lidera la clasificación por 2:26 por delante del segundo lugar, Eulálio, y 2:50 por delante del tercer lugar, Gall. Arensmen es cuarto a 3:03 y el podio aún está a su alcance.

Todavía queda mucho camino por recorrer en este Giro de Italia, que incluye un desafiante final consecutivo en la etapa 19 en Alleghe (Piani di Pezzè) y la etapa 20 en Piancavallo, y Arensman está lo mejor preparado posible, habiendo visto ambas etapas a principios de este año. Sin embargo, se muestra cauteloso a la hora de hacer predicciones.

“Revisé las etapas 19 y 20 después del Tour de los Alpes, y son etapas realmente difíciles. Es muy difícil predecir lo que sucederá en la tercera semana. Puedo sentir las piernas y el cuerpo. El cuerpo humano es algo especial y puede reaccionar cada día de manera diferente”, dijo.

“Ya hemos visto muchos cambios, así que, sinceramente, lo único que puedo hacer es intentar hacer todo lo que estoy haciendo. Seguir con mis rutinas y tratar de ofrecer mis mejores actuaciones. Tengo que intentar estar preparado para todo en esas dos etapas y esperar las mejores etapas de mi vida”.





Palabras de sabiduría de un ganador del Gran Tour

En cuanto a liderar Netcompany-Ineos en este Giro de Italia, ciclismonoticias habló con su compañero de equipo y ex ganador del Tour de Francia y Giro de Italia, Egan Bernal, quien dijo que le ha ofrecido a Arensman alguna orientación en lo que respecta a todos los aspectos de ser líder de equipo, particularmente el rendimiento físico, las presiones y las obligaciones con los medios.

“Tratamos de tener una buena comunicación. En este equipo, la comunicación lo es todo, y nos tomamos muy en serio esto, así que tratamos de comunicarnos tanto como podamos. No puedo hacer demasiado. Pero al final, no creo que sea gran cosa hablar con la prensa”, dijo Bernal.

“Después de la etapa, hacemos una sesión informativa sobre cómo fue la etapa. Y creo que le va bien; al final, está ahí arriba. Algunos días puedes estar un poco mejor, otros días no tan bien, pero él está ahí, así que ahora tenemos un día de descanso, así que veremos cómo le va la próxima semana”.

Cuando se le preguntó cuál es el mayor consejo que Bernal puede darle a Arensman en su viaje en este Giro de Italia, Bernal dijo que simplemente disfrute de sus éxitos hasta ahora y no piense demasiado en lo que vendrá en la última semana.

“Creo que sólo necesita disfrutar del lugar en el que se encuentra ahora. Está luchando por un lugar en el podio en un Giro súper duro. Nunca es fácil estar ahí arriba, y a veces normalizamos tener esta posición, pero no es fácil”, dijo Bernal.

“Mi mejor consejo es que disfrute de este momento y luego llegarán los resultados”.

Del mismo modo, Arensman habló de la continua tutoría y liderazgo de Bernal, y dijo que ha contado con su apoyo durante las últimas dos semanas de carreras.

“Egan es un gran campeón, en la bicicleta, por supuesto, pero también 100% fuera de la bicicleta. Puedo aprender mucho de él. Por supuesto, también está cansado y tiene pequeños dolores como todos los del grupo, pero nunca lo escuchas quejarse. Simplemente sigue adelante, hace una broma y es positivo. Creo que es muy útil en un Giro duro y exigente”, dijo Arensman.

“Además, por la forma en que habla con sus compañeros de equipo y el personal y por cómo sonríe, todos saben que Egan les sonríe a todos, y estoy seguro de que tiene sus problemas, pero realmente no los ves. Eso es contagioso, creo. Es un gran campeón, y es muy agradable compartir el liderazgo aquí con él”.