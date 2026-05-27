“Han sido carreras realmente duras y todos los días pisamos los pedales… eso llega a las piernas, al cuerpo y a la mente”, dice el ciclista de Netcompany Ineos sobre su búsqueda de un podio en el Grand Tour.

Thymen Arensman no es ajeno a las presiones de la competición de Grand Tour, ya que terminó 12º en el Tour de Francia y entre los 10 primeros en la Vuelta a España y dos ediciones anteriores del Giro de Italia.

En una conferencia de prensa virtual con miembros selectos de los medios, incluidos ciclismonoticias En el día de descanso del Giro el lunes fuera de Milán, el líder de Netcompany-Ineos explicó que si bien está satisfecho con su desempeño hasta ahora, está empezando a sentir la tensión de las dos primeras semanas de carrera, y agregó que las presiones que conlleva ser líder de equipo lo están alcanzando, lo que hace que sea difícil mantenerse “encendido”.

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PILA - GRESSAN, ITALIA - 23 DE MAYO: (LR) Felix Gall de Austria y el equipo Decathlon CMA CGM, Thymen Arensman de Holanda, Egan Bernal de Colombia y el equipo ciclista Netcompany INEOS, Jonas Vingegaard de Dinamarca - Blue Mountain Jersey y Davide Piganzoli de Italia y el equipo Visma | Lease a Bike compite en la escapada durante el 109º Giro d&amp;apos;Italia 2026, etapa 14, una etapa de 133 km desde Aosta a Pila - Gressan 1789m / #UCIWT / el 23 de mayo de 2026 en Pila - Gressan, Italia. (Foto de Tim de Waele/Getty Images)


El ciclista colombiano de INEOS Grenadiers Egan Bernal y el ciclista holandés de INEOS Grenadiers Thymen Arensman (i) asisten a la presentación del equipo en Burgas, el 6 de mayo de 2026, dos días antes de la salida de la carrera ciclista Giro d'Italia 2026 - Tour de Italia. El Giro de Italia 2026 partirá de Burgas, Bulgaria, el 8 de mayo de 2026 y terminará en Roma el 31 de mayo de 2026. (Foto de Luca Bettini / AFP)