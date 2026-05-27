Dane se compromete a competir para Visma-Lease a Bike durante los últimos años de su carrera

Jonas Vingegaard está en camino de completar una trilogía de Grand Tour prestigiosa y que definirá su carrera, pero no tiene planes de terminar su carrera en lo más alto si gana el Giro de Italia. Ha dicho que está comprometido a permanecer en Visma-Lease a Bike, ignorando cualquier tentación de pasar a Netcompany-Ineos o cualquier otro equipo.

El danés cumplirá 30 años en diciembre y lleva ocho años compitiendo a nivel WorldTour con Visma-Lease a Bike. Su traumática caída en la carrera Itzulia País Vasco 2024 le hizo reflexionar sobre los peligros de este deporte. Se preocupa profundamente por su familia y por eso no tiene intención de competir durante muchos años más.

