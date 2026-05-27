Jonas Vingegaard está en camino de completar una trilogía de Grand Tour prestigiosa y que definirá su carrera, pero no tiene planes de terminar su carrera en lo más alto si gana el Giro de Italia. Ha dicho que está comprometido a permanecer en Visma-Lease a Bike, ignorando cualquier tentación de pasar a Netcompany-Ineos o cualquier otro equipo.
El danés cumplirá 30 años en diciembre y lleva ocho años compitiendo a nivel WorldTour con Visma-Lease a Bike. Su traumática caída en la carrera Itzulia País Vasco 2024 le hizo reflexionar sobre los peligros de este deporte. Se preocupa profundamente por su familia y por eso no tiene intención de competir durante muchos años más.
Su ex compañero de equipo Simon Yates anunció inesperadamente su retiro durante el invierno, pocos meses después de ganar el Giro de 2025, pero Vingegaard parece listo para correr al menos dos o tres años más.
“Siempre he dicho que lo haré año tras año. Eso es lo que he hecho, al menos desde mi caída en 2024”, dijo Vingegaard en el último día de descanso del Giro de Italia.
“En este momento, no me veo retirándome. Simplemente voy de año en año. Si todavía lo disfruto, seguiré montando”.
La llegada de la empresa danesa de software e inteligencia artificial Netcompany como nuevo patrocinador principal del equipo anteriormente conocido como Ineos Grenadiers generó especulaciones de que el equipo británico podría intentar fichar a Vingegaard para reiniciar sus ambiciones de Gran Vuelta. También se les ha relacionado con el supertalento francés Paul Seixas y Netcompany ha declarado que no exigen ningún fichaje danés específico para 2027.
Vingegaard estaba dispuesto a anular cualquier especulación sobre transferencias comprometiéndose con Visma-Lease a Bike durante los últimos años de su carrera. Tiene contrato con el equipo hasta finales de 2028, y el entrenador Richard Plugge espera conseguir un nuevo patrocinador principal para garantizar que el equipo holandés siga siendo un súper equipo y un contendiente al Gran Tour.
“Es una buena pregunta”, admitió Vingegaard cuando se le preguntó si correrá con Visma hasta el final de su carrera.
“Este año es mi octavo año como profesional. No me veo montando hasta los 35. Estoy cerca de cumplir 30, así que en realidad no será en muchos años.
“No me veo cambiando de equipo, así que me veo terminando mi carrera en este equipo”.
Vingegaard está completamente concentrado en ganar el Giro de Italia y luego enfrentarse a Tadej Pogačar en el Tour de Francia de 2026.
Incluso correr y aspirar al Campeonato Mundial de Ruta UCI en Canadá a finales de septiembre parece demasiado lejano para comprometerse a ser parte del equipo nacional danés. El danés Michael Mørkøv está interesado en tener a Vingegaard en el equipo, pero cualquier decisión sólo se tomará después del Tour.
“Es un poco pronto, todavía faltan cuatro meses en el horizonte, así que no tengo respuesta sobre si lo haré o no”, dijo Vingegaard cuando fue preguntado por los medios daneses.
“He dicho todo el tiempo que ahora haré el Giro y luego el Tour. Esa es mi prioridad ahora. Después del Tour veré cómo me siento y luego tomaré una decisión sobre qué hacer”.