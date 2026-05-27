La unidad de los ciclistas obliga al comisario de la UCI y a RCS Sport a aceptar rápidamente un compromiso

Los ceños fruncidos y el aire de rendición en los rostros de la dirección del Giro de Italia lo dijeron todo cuando salieron del informe posterior a la etapa del domingo.

Se suponía que la etapa de Milán y el final del circuito del centro de la ciudad terminarían con un sprint de alta velocidad y así reconstruir la relación del Giro de Italia con las autoridades locales después de un estancamiento de cinco años.

En Milán nacieron La Gazzetta dello Sport, el Giro de Italia y RCS Sport, y la Corsa Rosa finalizó en la ciudad durante un siglo. Sin embargo, los problemas de tráfico y las protestas de los ciclistas en los últimos años dañaron la relación especial, con RCS Sport optando por hacer un acuerdo lucrativo para que el Giro terminara en la capital, Roma, e incluso el inicio de Milán-San Remo también se trasladó fuera de la ciudad a Pavía a cambio de una tarifa y un mejor apoyo policial.

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Mientras el sol se ponía sobre el Duomo de Milán el domingo, la polémica y el debate sobre la seguridad de las calles de Milán para las carreras ciclistas profesionales y las demandas de los ciclistas eclipsaron cualquier elogio al sorpresivo ganador de etapa, el noruego Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility).

El Corriere della Sera, con sede en Milán y también propiedad de RCS Media Group, describió las acciones de Vingegaard como una “fea pérdida de clase”, sugiriendo que podría haber corrido al final del pelotón si hubiera pensado que estaba en peligro real.

El respetado periodista Cristiano Gatti, que nunca tiene miedo de defender o atacar a los corredores, a RCS Sport o a la UCI, escribió en Tuttobicweb que los “quejosos ganaron”, sugiriendo que “la capacidad ha sido abolida, todo es cuestión de vatios, los corredores ni siquiera corren un 0,01% de riesgo”.

Muchos observadores del Giro se sorprendieron de que el comisario jefe de la UCI para la carrera, Vincente Tortajada Villarroya, y la dirección del Giro de Italia cedieran tan rápidamente a la petición de los corredores. Han sentado un precedente para la última semana de carreras en la montaña. ¿Se tomarán decisiones similares en los descensos de montaña y el próximo domingo en el centro de Roma, donde se puede decir que las carreteras están en peor estado?

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) aceptó su responsabilidad como líder de carrera del Giro y presionó por la neutralización cuando habló con Tortajada Villarroya y Rosella Bonfanti de RCS Sport en el coche del director de carrera.

“Fueron muy amables con nosotros, escucharon lo que teníamos que decir y creo que nosotros, como corredores, deberíamos agradecerles por habernos encontrado en algún lugar”, dijo Vingegaard después de la carrera, revelando algunos detalles del compromiso de Milán.

Sin embargo, el director general de RCS Sport, Paolo Bellini, no se mostró tan “amable” el lunes en las páginas de La Gazzetta dello Sport.

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“Creo que los corredores fueron demasiado lejos en lo que dijeron. El circuito de Milán era hermoso, bien diseñado y no peligroso”, dijo Bellino.

“Inspeccionamos cada metro del recorrido y la seguridad del mismo quedó perfectamente garantizada.

“Esta es mi opinión personal, pero creo que hubiera sido suficiente para tomar los tiempos de la general a falta de cinco kilómetros”.

En realidad, el estado de las carreteras del centro de Milán era evidente para cualquiera que llegara a la ciudad el domingo.

Las vías del tranvía de Milán son famosas entre los ciclistas locales y, a menudo, están rodeadas de losas irregulares de piedra pulida. El tráfico es frecuente y las carreteras están resbaladizas y a menudo sucias por el tráfico constante.

La rugosidad de las losas de piedra se podía ver claramente en las imágenes de vídeo de la carrera a bordo, mientras que un ciclista sugirió que cruzaran la vía del tranvía ocho veces en cada uno de los cuatro circuitos de 16 km.

“Creo que durante la carrera y cuando llegamos a las vueltas, nos dimos cuenta de que probablemente no era el circuito más seguro. Estábamos hablando en grupo. Y no creo que se pudiera ver en la televisión, normalmente no se puede ver cómo es”, afirmó Vingegaard.

El primer paso por el circuito bastó para desatar un debate sobre la seguridad en el pelotón. El leal lugarteniente de Vingegaard, Victor Campenaerts, fue el primero en volver al coche del director de carrera. También se vio a Vingeggard hablando con Filippo Ganna (Netcompany Ineos), posiblemente el ciclista italiano con mayor perfil en el pelotón y, por lo tanto, también líder de facto del pelotón.

Campenaerts es uno de los tres representantes de la asociación de ciclistas CPA para el Giro, junto con Simone Consonni (Lidl-Trek) y Jasper Stuyven (Soudal-QuickStep). Cristian Salvato, presidente de la Asociación Italiana de Ciclistas Profesionales, representó a la CPA.

RCS Sport no estaba contento, pero había un claro consenso en el pelotón para neutralizar los tiempos a falta de una vuelta. Incluso los equipos de velocistas querían que los corredores y equipos de la general se quitaran del camino en la última vuelta.

“Asumiré la responsabilidad de ir al coche, pero también hablamos dentro del grupo y nos cuidamos unos a otros”, Vingegaard.

“Creo que la seguridad en el ciclismo es de interés de todos. No podemos simplemente señalarnos unos a otros; todos tenemos una responsabilidad y, obviamente, nosotros mismos como ciclistas”.