La unidad de los ciclistas obliga al comisario de la UCI y a RCS Sport a aceptar rápidamente un compromiso

Los ceños fruncidos y el aire de rendición en los rostros de la dirección del Giro de Italia lo dijeron todo cuando salieron del informe posterior a la etapa del domingo.

Se suponía que la etapa de Milán y el final del circuito del centro de la ciudad terminarían con un sprint de alta velocidad y así reconstruir la relación del Giro de Italia con las autoridades locales después de un estancamiento de cinco años.

Últimos vídeos de