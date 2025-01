“Será difícil para mí incluso terminar”, dice el tres veces ganador de etapa del Tour de Francia

Biniam Girmay ha revelado que aún no está seguro de si competirá en el Campeonato Mundial de Ruta UCI que se celebrará en Kigali, Ruanda, en septiembre. En una entrevista con esporzael corredor de Intermarché-Wanty dijo que la cantidad de escalada en la élite masculina no favorecerá sus puntos fuertes.

“Está por encima de mi límite. Si haces el viaje sólo para quedar eliminado en ese Campeonato Mundial, no tiene sentido”, dijo Girmay.

“Siempre busco un buen resultado. Si mi país me quiere allí, definitivamente iré. Pero personalmente, no es necesario que simplemente esté allí y participe”.

La carrera de élite masculina en ruta de 267,5 km contará con 5.475 metros de escalada, lo que la convierte en una de las rutas más difíciles en la historia del maillot arcoíris y, como tal, se espera que favorezca a los especialistas en escalada.

El eritreo hizo historia como el primer africano negro en ganar una etapa en el Tour de Francia el verano pasado cuando cruzó la línea de meta de la etapa 3 en Turín. Consiguió otra victoria en la etapa 8 en Colombey-les-Deux-Eglises y ganó por tercera vez en la etapa 12 en Villeneuve-sur-Lot, antes de llevar el maillot verde a la final en Niza para ganar la clasificación por puntos.

Pero Girmay ya se había hecho un nombre como 'cambiador de juego' cuando llegó a los titulares en 2021 después de conseguir la plata en la carrera sub-23 en el Mundial de Lovaina, y luego nuevamente al año siguiente cuando consiguió victorias en Gent-Wevelgem. y en la etapa 10 hacia Jesi en el Giro de Italia.

El Mundial de Ruanda marca un momento significativo en el deporte del ciclismo porque es la primera vez que el evento se celebrará en África. Girmay dijo que reconoce este evento como un momento histórico para el ciclismo africano y dijo que espera estar en la línea de salida, si es seleccionado para la selección nacional, incluso si el recorrido no le conviene.

“Por supuesto, este Campeonato del Mundo es un hito para el ciclismo africano, pero yo no puedo hacer nada allí. ¿No iré? Ya veremos”, afirmó. “Me gustaría estar allí y lo intentaré, pero me resultará difícil incluso terminar. No se trata de mí, se trata del ciclismo africano. Es una gran oportunidad”.

Girmay también habló con El Nieuwsblad sobre el mismo tema, destacando la gran cantidad de metros desnivelados en el recorrido. Dijo que, si estuviera en la pelea en Ruanda, entonces también podría esperar estar en la pelea en las altas montañas del Tour de Francia.

“Hay 5.500 metros verticales, eso dice suficiente, ¿no? He corrido allí dos veces, conozco muy bien el recorrido y me conozco muy bien a mí mismo”, dijo Girmay. “Sé de lo que soy capaz y de lo que no puedo hacer.

“Si todavía estoy delante en la última vuelta, también podría competir en una etapa reina del Tour. Sólo tenemos que ser realistas, no puedo hacer nada allí”.

El director del equipo de Girmay en Intermarché-Wanty pidió a los organizadores del Campeonato Mundial que cambiaran la ruta altamente desafiante para dar cabida a la mayor estrella del ciclismo de África.

Aike Visbeek dijo que “espera que prevalezca la razón”, aunque un cambio de ruta después de que ya haya sido finalizado y anunciado no tendría precedentes.

“Ahora es el primer africano en ganar el maillot verde en el Tour, pero ¿imagínense si ganara el maillot arcoíris?”, dijo Visbeek. “Eso tendría un impacto aún mayor”. Ahora tienes un Campeonato Mundial en Ruanda, pero existe la posibilidad de que Louis Meintjens sea el único africano que aún no ha caído a 80 km del final.

“Espero que entren en razón y que cambien algo en el recorrido. Porque si esto sigue así, los mismos tres corredores competirán por las medallas en los próximos tres años y no sé si La carrera mejorará gracias a eso”.