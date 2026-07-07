El equipo holandés intentó optar por la camiseta verde pero fracasó

El equipo Picnic-PostNL hizo un furioso esfuerzo temprano para reclamar el primer maillot verde del Tour de Francia durante la contrarreloj por equipos de la etapa 1, pero no solo se quedaron a seis segundos de establecer el tiempo más rápido después de 5,1 kilómetros, sino que también dejaron caer a su líder de equipo en el proceso.

Tomar el primer liderato en la clasificación de puntos era una ambición realista para el asediado equipo WorldTour, que está bajo presión para obtener resultados y ganar suficientes puntos para evitar el descenso del nivel principal del deporte en 2028.

El equipo holandés solo tiene una victoria en lo que va de temporada y se encuentra en el puesto 28 en el ranking mundial de equipos, muy por debajo de sus competidores WorldTour y también por debajo de 10 ProTeams de segunda división.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

Picnic-PostNL lideró en el primer punto de control después de 5,1 km de carrera, pero eso fue lo mejor que pudieron para ellos el sábado por la tarde. El ritmo perverso disparó a Warren Barguil por la espalda y el equipo se vio obligado a sentarse y esperar. Luego, su primer tiempo en el punto de control fue superado por Netcompany Ineos y otros tres equipos.

En el siguiente punto de control en la iglesia de la Sagrada Familia, a 10,5 km, estaban últimos y al final terminarían su carrera solo un puesto por delante del último clasificado, el XDS-Astana, equipo que vio a tres de sus corredores estrellarse a mitad de la etapa.

te puede gustar



'Las cosas no van bien': Picnic-PostNL reconoce sus dificultades, ya que ocupa el puesto 29 en el ranking UCI con solo una victoria en 2026



Cómo se desarrolló: Gran lucha entre los grandes equipos de la general por la victoria en la Gran Départ contrarreloj por equipos de Barcelona



“Cuando ganas, es una buena prueba” – Visma-Lease a Bike confía en la CTT inaugural del Tour de Francia

Bjarne Riis, ganador del Tour de Francia de 1996, tuvo duras palabras para el equipo en su podcast 'Riis in the Field' para el sitio web danés fieltrocalificando su actuación de “vergonzosa”.

“Creo que es vergonzoso. También lo que han entregado durante todo el año. Hay algo completamente mal”, dijo, según informó EkstraBladet.

“Que un ciclista como Warren Barguil pierda ruedas tan pronto, un ciclista de clase como él, no es suficiente. Está claro”.

El francés se perdió a mitad de su esfuerzo, lo que provocó que varios compañeros de equipo redujeran la velocidad para mantenerlo a bordo. Al final, Robbe Dhondt fue el mejor clasificado, corriendo a casa con el 41º mejor tiempo, 1:55 menos que Vingegaard.

“A nivel WorldTour, tienes que ser mejor”, dijo Riis.

“No son un equipo nuevo. Creo que es poco ambicioso. Realmente me decepciona. No han pisado un sombrero blando en todo el año (un viejo modismo danés que significa 'no han logrado nada' – Ed.).

“Me temo que aquí será un poco igual. Es hora de cambiar”.