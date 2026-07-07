El equipo holandés intentó optar por la camiseta verde pero fracasó

El equipo Picnic-PostNL hizo un furioso esfuerzo temprano para reclamar el primer maillot verde del Tour de Francia durante la contrarreloj por equipos de la etapa 1, pero no solo se quedaron a seis segundos de establecer el tiempo más rápido después de 5,1 kilómetros, sino que también dejaron caer a su líder de equipo en el proceso.

Tomar el primer liderato en la clasificación de puntos era una ambición realista para el asediado equipo WorldTour, que está bajo presión para obtener resultados y ganar suficientes puntos para evitar el descenso del nivel principal del deporte en 2028.

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