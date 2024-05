'Esto es algo nuevo para nosotros. “No está bien”, dice Enrico Gasparotto en medio de una continua disputa

Bora-Hansgrohe ha dicho que los “cambios de estrategia” son la razón por la que Emanuel Buchmann quedó fuera de su equipo del Giro de Italia y que no se le prometió el co-liderazgo después de que el campeón nacional alemán arremetiera contra su no selección en las redes sociales. a principios de esta semana.

“No puedo describir mi decepción y frustración por no haber sido nominado para el Giro de Italia este año”, dijo Buchmann en reacción al anuncio del equipo el lunes.

“Todo el año estaba planeado para el Giro e incluso Bora-Hansgrohe me prometió el coliderazgo para la general. Las últimas tres semanas en el Teide quería hacer la última preparación, pero 16 días antes del inicio del Giro me llamaron que no estaré en la alineación”.

El director deportivo Enrico Gasparotto reveló a esporza que el equipo se sorprendió con la declaración de Buchmann de que se le había prometido el estatus de líder conjunto para el primer Grand Tour masculino de la temporada. El italiano dijo que la decisión fue simplemente un cambio táctico provocado cuando el colíder previsto, Lennard Kämna, quedó descartado tras ser atropellado por un conductor en el campo de entrenamiento del equipo el mes pasado.

“Me sorprendió mucho leer que le habíamos prometido coliderazgo. Eso es algo nuevo para nosotros. No está bien”, dijo Gasparotto a esporza.

“Durante la primera reunión con los corredores en noviembre, discutimos que (Dani) Martínez y Kämna serían nuestros dos hombres de clasificación en el Giro.

“Llamé a Buchmann y le expliqué que, debido al fracaso de Kämna, hemos adaptado un poco nuestra estrategia”.

Con Kämna de baja por sufrir numerosas lesiones en el incidente de entrenamiento y estar en cuidados intensivos en Tenerife, Bora-Hansgrohe se ha centrado en Dani Martínez en la general mientras el resto del equipo persigue etapas a través de sprints y escapadas.

Afortunadamente, el equipo publicó hoy una actualización de que Kämna, ex ganador de etapa del Giro y del Tour de Francia, había abandonado el hospital y viajaría hoy a Hamburgo para recibir tratamiento del departamento médico del equipo.

“Como equipo, queremos ir al Giro con corredores versátiles que puedan ganar desde la fuga”, dijo Gasparotto. “Esa fue la razón por la que incorporamos a Jonas Koch a la selección del Giro. Puede escalar y es lo suficientemente rápido como para ganar un sprint en un pelotón reducido”.

También fue desairado del lado del Giro después de que originalmente iba a hacer su debut allí el velocista Sam Welsford. Danny van Poppel asumirá la responsabilidad de desafiar las etapas planas con Ryan Mullen como líder.

“Tendrás que preguntarle al equipo el motivo. Pero tal vez simplemente vieron que actualmente soy mejor que mis líderes”, dijo un poco sorprendido Van Poppel al periódico holandés. BN DeStem.

“Después de correr con Sam (Bennett) durante dos años, ahora trato de concentrarme en lo que tengo que hacer. El equipo elige no incluir a Sam (Welsford). Bien. Entonces depende de mí. ¿Y por qué no? Soy un Mucho mejor piloto que hace tres años”.

Max Schachmann, Patrick Gamper, Giovanni Aleotti y la estrella emergente del Tour de Romandía, Florian Lipowitz, conforman el resto de la lista junto con Martínez, Koch y el dúo de sprint.

Buchmann aún no ha vuelto a su mejor forma profesional anterior de 2019, cuando ganó una etapa en Itzulia Basque Country y quedó tercero en el Critérium du Dauphiné, antes de terminar cuarto en la general en el Tour de Francia.

2024 ha sido un poco complicado para el alemán, y lo más destacado de la primavera fue el puesto 17 en el Tour de Omán, el 27 en el UAE Tour y el 32 en Itzulia Basque Country. Pero Gasparotto sugirió que incluso en plena forma, los ciclistas deben comprender cuándo un equipo realiza un cambio estratégico.

“En 2018 quedé 3.º en Amstel y 6.º en Lieja-Bastogne-Lieja. Mi equipo Bahrain Mérida decidió entonces, una semana antes del Giro, eliminarme de la selección”, dijo Gasparotto, ex dos veces ganador de la Amstel Gold Race. Yo también me decepcioné en ese momento.

“Pero si la estrategia de un equipo cambia debido a ciertas cosas que han sucedido en los últimos meses, los corredores deben entenderlo y aceptarlo”.