“El ciclismo es sólo una parte de lo que soy y no quiero etiquetarlo como amor o no amor”, dice el ganador del Tour de Francia 2012.

Bradley Wiggins se ha sincerado sobre su relación, a menudo difícil, con el ciclismo y los problemas personales y el trauma que ha creado en su vida, mientras siguen surgiendo informes sobre sus dificultades financieras.

Wiggins se sentó con el comentarista de televisión y ex compañero profesional Matt Stephens para una llamada 'charla junto a la chimenea' en el Salón Nacional de Ciclismo Británico en Birmingham el domingo. También habló con nuestra hermana del título. Ciclismo semanal en una entrevista exclusiva.

Las preguntas sobre su riesgo de quiebra no fueron bienvenidas, pero Wiggins parecía feliz de sentarse frente al público del espectáculo de bicicletas. Reveló que también regresará al Tour de Francia este año para una emisora ​​de carreras, cuyos detalles aún están por confirmar.

Parece estar en mejor situación que en los últimos años a pesar de los informes sobre sus dificultades financieras.

“Todavía me siento incómodo siendo el centro de atención. Un poco de eso nunca me abandonará”, admitió Wiggins.

El viernes, el abogado de Wiggins, Alan Sellers, reveló detalles de sus problemas financieros al Correo diariollegando incluso a sugerir que Wiggins “navega en el sofá” y “básicamente es una persona sin hogar”.

“Ha perdido absolutamente todo. Su casa familiar, su casa en Mallorca, sus ahorros e inversiones. No tiene ni un centavo. Es una situación muy triste”, citó el Mail a Sellers.

Se estimaba que Wiggins valía £13 millones en 2017, pero ahora debe cerca de £1 millón después de una reciente audiencia de quiebra.

Según su abogado, Wiggins es la última estrella del deporte que sufre un desastre financiero después de confiar sus asuntos comerciales a personas que no actuaron en su mejor interés.

“Están tan ocupados siendo deportistas que, en lo que respecta a sus asuntos económicos, simplemente se dejan engañar. Eso es lo que le pasó a Brad”, dijo Sellers.

Wiggins espera recuperar algunos de los millones perdidos mediante acciones legales como parte de su acuerdo de quiebra.

El año pasado, Wiggins le dijo a Cycling Weekly que sus dificultades financieras eran “un asunto muy histórico que involucra negligencia profesional que ha dejado una pila de basura con mi nombre al frente para tratar”.

Siempre he estado relacionado con el ciclismo y, por mucho que intenté alejarlo en el pasado, me di cuenta de que siempre estará ahí.

Wiggins ganó el Tour de Francia de 2012 y luego una medalla de oro en la contrarreloj en los Juegos Olímpicos de Londres. Fue el primer ganador del Tour Británico y ganó cinco medallas de oro olímpicas durante su dilatada carrera.

Su éxito y personalidad hicieron que Wiggins fuera enormemente popular en Gran Bretaña, pero también intensificaron su relación de amor y odio con el deporte.

El uso de Wiggins de varios certificados de Exención de Uso Terapéutico (TUE) para tomar esteroides potentes para tratar el asma fue revelado por los piratas informáticos de Fancy Bears en 2016, pero él siempre ha afirmado que estaban justificados médicamente y no para mejorar su rendimiento.

Se jubiló en 2016 y en 2022 reveló detalles del acoso y abuso sexual que afirmó haber sufrido cuando era un adolescente. También ha hablado de sus problemas de salud mental y de sus momentos de aislamiento.

Wiggins ha vuelto recientemente a hablar de su carrera en eventos públicos y varios cientos de personas siguieron su charla con Matt Stephens el domingo.

“Siempre he estado relacionado con el ciclismo y, por mucho que intenté alejarlo en el pasado, me di cuenta de que siempre estará ahí”, dijo Wiggins a Cycling Weekly.

“Te enamoras y dejas de amar las cosas, o te cansas de ellas, o a veces se convierte en una obsesión como me pasó a mí”, dice sobre el ciclismo. Después de un período de tiempo en el que ni siquiera veía carreras, dice que ahora ha encontrado “un feliz equilibrio”.

Wiggins no ha vuelto a andar en bicicleta, pero está ocupado trabajando con una marca de nutrición deportiva. Nutrición Aplicada . También es voluntario y trabaja con jóvenes delincuentes.

Wiggins tiene ahora 44 años, pero todavía está tratando de comprender el impacto que su éxito ciclista tuvo en su vida. Durante la cima de su carrera en Team Sky, Wiggins ocultó sus verdaderos sentimientos.

“Tenía una confianza extrema sobre la moto, pero fuera de ella, cuando miro hacia atrás, a veces era bastante conflictivo. Estaba bastante blasfemado y algunos días podía tener frío y calor. Y particularmente el velo que adopté cuando era esta estrella del rock and roll en 2012, la bebida y esas cosas… era una forma de esconderme en público para disfrazar y distraerme de quién era realmente”, explicó.

“Nunca me sentí lo suficientemente cómodo como para simplemente sentarme y tener una conversación normal con alguien. Tendría que interpretar un personaje porque realmente no sabía quién era…”

Wiggins admite que no está “enamorado” del ciclismo, pero después de varios años difíciles ahora disfruta de este deporte, mientras sigue la exitosa carrera de su hijo Ben desde la distancia.

“No me involucro en su ciclismo. Solo soy su padre y creo que es algo importante que decir. Solo quiero ser su papá”, explicó, admitiendo que ver a su hijo emularlo cuando era adolescente “sacó muchas cosas”.

“Me quedé atrapado en mi pequeño mundo”, admitió Wiggins, pero ahora comprende que el cariño del público ciclista es útil.

“El ciclismo es sólo una parte de lo que soy y no quiero etiquetarlo como amor o no amor. Poco a poco estoy regresando… Es algo que he abrazado de nuevo pero de lo que no me he enamorado… Todavía lo mantengo a distancia”.

“Estoy empezando a darme cuenta de que tal vez haya un nuevo papel para mí y un nuevo tipo de 'inspiración', supongo, si esa es la palabra correcta sin ser demasiado egoísta.

“Ahora estoy más feliz en mi piel que nunca. La vida es bastante buena en este momento. Sólo necesito seguir esa trayectoria y cuidar de mí mismo”.

“La gente ha dicho 'Creo que tus mejores años están por delante' y esa es una buena perspectiva.