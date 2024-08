'Siempre que hay una contrarreloj estoy motivado, sobre todo cuando hay un maillot en juego'

Para el ganador de la primera etapa de la Vuelta a España 2024, Brandon McNulty, una cosa siempre cuenta en una carrera ciclista, pase lo que pase: si es una contrarreloj, está extramotivado, y el sábado en Lisboa, ese impulso interior fue quizás lo que más importó a la hora de conquistar la primera contrarreloj de la Vuelta y conseguir su primera camiseta de líder de un Gran Tour.

Había solo dos segundos de diferencia en el marcador, pero el corredor del UAE Team Emirates tenía lo necesario para llegar en primer lugar en el recorrido inicial de TT de 12 kilómetros, apenas por delante del sorprendente líder provisional Mathias Vacek (Lidl-Trek) y un favorito clave antes de la etapa, Wout van Aert (Visma-Lease a Bike).

Después de su quinto puesto en la contrarreloj olímpica, McNulty estaba claramente en forma para su primer Gran Tour de 2024. Apenas detrás de Van Aert y Vacek en el control de tiempo de mitad de carrera el sábado, el doble campeón nacional de contrarreloj abrió el acelerador en la larga y recta carretera de doble calzada hasta la meta en Oeiraas y su ataque final resultó suficiente para la victoria.

De esta forma, el corredor de Arizona ha seguido los pasos de su compatriota Sepp Kuss como líder de la Vuelta a España y de su compañero de equipo Tadej Pogačar, ganador del Giro de Italia y del Tour de Francia, como líder de una gran vuelta. Todo ello en un año en el que ya ha cosechado triunfos tan dispares como el GP Miguel Indurain, las contrarreloj del Tour de Romandía y del UAE Tour y una victoria de etapa y general en la Volta a la Comunitat Valenciana.

Pero a pesar de todo, descartó cortésmente la idea (al menos por ahora, si no a largo plazo) de que podría imitar aún más a Kuss y convertirse en un corredor de la clasificación general para los Grandes Tours, no había forma de escapar de lo importante que fue este momento para McNulty también en su propia carrera.

“Siempre me siento motivado cuando hay una contrarreloj, especialmente cuando hay un maillot en juego”, dijo. “Había buenos corredores aquí, como Wout, y yo aspiraba a estar entre los cinco primeros, pero me sentí muy bien y logré la victoria”.

“Es bueno estar en cabeza, espero poder disfrutarlo durante los pocos días que estaremos allí. Pero no es ningún secreto ni sorpresa que tenemos dos corredores muy fuertes en la clasificación general en nuestro equipo, João (Almeida) y Adam (Yates), y para mí, todo está en juego por ellos. Haré todo lo que pueda para ayudarlos”.

McNulty dijo que no esperaba ganar, salvo una gran sorpresa, pero como también señaló, ha estado en gran forma este verano y la Vuelta TT era un momento que simplemente tenía que aprovechar.

“Realmente no sé si lo esperaba. Sabía que si pasaba algo loco podía ganar y supongo que pasó algo loco”.

“Esperaba algo bueno hoy, pero es difícil de creer. Me he estado sintiendo muy bien en los entrenamientos, me esforcé mucho en los Juegos Olímpicos y desde entonces he tenido buenas piernas. Así que sabía que podía hacer algo bueno, pero no esperaba ganar”.

Teniendo en cuenta lo sencillo que era el recorrido, la estrategia de ritmo no fue un problema importante, afirmó. Tampoco fue relevante el hecho de que ya había ganado un tiempo en una distancia muy similar en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos a principios de este año (12,1 kilómetros en la carrera de Oriente Medio en comparación con los 12 kilómetros en España). “Si vas bien en una contrarreloj”, argumentó, “la distancia realmente no importa”.

“Me sentí bien y fui tan duro como pude. Tuve que aguantar y darlo todo, con todas mis fuerzas desde el principio”.

“Los Juegos Olímpicos fueron duros para mí porque había corredores muy buenos. Pensé que podría haber estado en el podio y demostré (en la Vuelta) que era capaz de estar ahí arriba (en los Juegos Olímpicos) también. Así que es muy agradable volver de eso”.

En cuanto a si en el futuro podría ampliar su repertorio y optar a una carrera general del Gran Tour, McNulty no se comprometió y comentó simplemente: “Nunca se puede decir. Me veo con más posibilidades de hacerlo en una carrera de una semana”.

Pero por ahora, en cualquier caso, el maillot de líder del Gran Tour ya está en el bolsillo, así como una segunda victoria de etapa en el Gran Tour que se suma a la que consiguió en el Giro de Italia en 2023. Sea cual sea el futuro que le depare a McNulty, se trata de un logro histórico para cualquiera.