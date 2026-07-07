El personal instaló contenedores de agua fría detrás de la rampa de salida para que los ciclistas sumergieran sus brazos en ellos.

No hay indicación más clara de la atención de un equipo a los detalles que cómo abordan el calentamiento para una contrarreloj del Tour de Francia bajo un calor abrasador.

El desafío de lograr que los ciclistas calienten sus músculos y al mismo tiempo mantengan fresca su temperatura central es un desafío inusual para los equipos, y muchos de ellos implementan todos los trucos posibles para lograrlo.

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Tecnología de la contrarreloj del Tour de Francia 2026


Los pasajeros de Netcompany Ineos se sientan con los brazos en recipientes llenos de agua