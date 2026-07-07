El personal instaló contenedores de agua fría detrás de la rampa de salida para que los ciclistas sumergieran sus brazos en ellos.

No hay indicación más clara de la atención de un equipo a los detalles que cómo abordan el calentamiento para una contrarreloj del Tour de Francia bajo un calor abrasador.

El desafío de lograr que los ciclistas calienten sus músculos y al mismo tiempo mantengan fresca su temperatura central es un desafío inusual para los equipos, y muchos de ellos implementan todos los trucos posibles para lograrlo.

Calcetines de hielo, chalecos de hielo, ventiladores nebulizadores y spray de alcohol estaban presentes con toda su fuerza, así como paraguas que hacían de sombrillas, bebidas heladas, paletas heladas y simplemente verter agua sobre la cabeza.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

Pero Netcompany Ineos aparentemente ha descubierto un nuevo truco para agregar al libro y llamó la atención cuando un equipo de cinco hombres llegó al área de calentamiento detrás de la rampa de salida con un carrito lleno de equipo.

Una multitud se reunió, observando con confusión, mientras el equipo procedía a desplegar ocho mesas plegables, colocarlas frente a una fila de sillas, colocarles contenedores de plástico gigantes encima y llenarlos con agua medida a una temperatura específica de 8,8°C.

te puede gustar



¿Cómo se mantienen frescos los ciclistas en el Tour de Francia? Los aerosoles de alcohol y los carbohidratos congelados son solo la punta del iceberg



Trucos de refrigeración, prototipos de bicicletas y nuevas piezas de grupos TT: galería tecnológica TTT del Tour de Francia



La UCI prohíbe los calcetines de hielo en los monos en el Tour de Francia





Cuando fue interrogado por ciclismonoticiasdos miembros de la tripulación se negaron a explicar su pensamiento y simplemente nos dijeron: “ya veréis”.

Poco después llegaron los jinetes y se sentaron uno al lado del otro con los brazos sumergidos en el agua. Curiosamente, se sentaron casi en completo silencio y no interactuaron entre ellos ni con los medios de comunicación que los observaban. Dorian Godon ocasionalmente se salpicaba la cara con agua, pero ese era el alcance de su animación.





Dado que ni los ciclistas ni el personal se abrieron, nos queda inferir sus motivaciones. Técnicamente, ni siquiera sabemos con certeza si fue para enfriar. Podría ser que los usuarios de Netcompany Ineos sean en realidad lagartos Thorny Devil y se hidraten chupando agua a través de sus extremidades.

Pero hablando en serio, es obvio que este es un método para refrescarse, en lo que era un día de calor sofocante en Barcelona, ​​y que enfriar los brazos es una forma eficaz de eliminar el calor sin enfriar los músculos de las piernas que previamente habían estado calentando; Especialmente útil ya que la UCI ha prohibido el uso de calcetines de hielo durante la carrera.

Los respectivos enfoques de otros equipos cubrieron el espectro. Cofidis me pareció desprevenido. Sus ciclistas no tenían chalecos para el hielo, vestían trajes de doble capa y eligieron apoyar sus bicicletas en zapatillas deportivas inteligentes bajo la luz solar directa, en lugar de bajo la sombra de las tiendas de campaña proporcionadas.

Qué leer a continuación



Tour de Francia: Visma-Lease a Bike arrasa con la victoria en la contrarreloj por equipos de la etapa 1 en Barcelona



Lorenzo Milesi corre la contrarreloj de la etapa 10 del Giro de Italia con un chaleco de hielo después de olvidar quitárselo



El año de la contrarreloj por equipos: cómo se han preparado los equipos para la contrarreloj inaugural del Tour de Francia de enero a julio

El equipo ciclista NSN parecía un poco más preparado con chalecos anti-hielo, pero se había olvidado de poner una botella en la bicicleta de Marco Frigo. No fue hasta que la mitad del equipo ya estuvo en la rampa de salida que alguien se dio cuenta, y ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Corrió sin uno.

Lidl-Trek impresionó por su previsión. Hablando con Ellis Pullinger, el experto aerodinámico anteriormente conocido solo como CyclingSpy en Instagram, explicó que trajeron algunas bicicletas de carretera más temprano ese día para asegurar un lugar en la mayor parte de la sombra, donde el viento pasaba por una montaña de hielo cercana que la ASO había proporcionado para enfriar botellas de agua. Más tarde también llegaron con media docena de sombrillas gigantes para ofrecer sombra adicional a sus pasajeros.

Tanto Red Bull-Bora-Hansgrohe como UAE Team Emirates-XRG parecieron indiferentes con sus respectivos enfoques. Tenían los chalecos de hielo, pero ambos prefirieron calentarse con el sol en la espalda en lugar de a la sombra, aunque Red Bull sí lo compensó con sus propios paraguas gigantes.

Por supuesto, la carrera no se gana detrás de la rampa de salida. Ineos hizo una buena actuación con Filippo Ganna consiguiendo un sorprendente segundo lugar, pero fueron Jonas Vingegaard y el equipo Visma-Lease a Bike quienes terminaron el primer día con el maillot amarillo.