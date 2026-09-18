El intento de récord de Munda Biddi también está en la agenda después de su regreso al Campeonato Australiano de Ruta en 2027, objetivo clave de Unbound para la próxima temporada

En su cuarto año del Life Time Grand Prix, Brendan Johnston ha estado escalando a nuevas alturas, con el ciclista de Giant-SRAM actualmente en tercer lugar en la general después de ofrecer sus mejores actuaciones hasta la fecha tanto en Unbound Gravel como en Leadville Trail 100 MTB.

Está claro que el ciclista multidisciplinario que se convirtió en profesional por primera vez a los 30 años cuando se comprometió con la serie con sede en EE. UU. ha encontrado su ajuste ideal y, con el plan de continuar con los ajustes a lo largo de esta temporada y más allá, la esperanza es que haya pocos límites a lo alto que puede llegar Johnston.

“Todavía estoy disfrutando el proceso de mejorar”, dijo Johnston. ciclismonoticias. “Quiero decir, hay un elemento de versatilidad que se necesita para el Lifetime Grand Prix, que disfruto”.

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“Son competiciones muy diferentes, se podría decir cada una de ellas, en términos de lo que necesitas para ser bueno allí, y creo que tengo esta consistencia que me hace bastante bueno en todas ellas”.

Eso es evidente por su posición final en la serie general, que este año tiene seis carreras repartidas equitativamente entre eventos de ciclismo de grava y de montaña. Entre el grupo de atletas todoterreno cuidadosamente seleccionados, que representan gran parte de la flor y nata del mundo de gravel no autorizado por la UCI, Johnston terminó séptimo en su primer año de competición en 2023. Luego fue cuarto en 2024, noveno en 2025, después de que Leadville y Little Sugar terminaran con un percance relacionado con una roca que provocó un abandono, mientras que esta temporada, a mitad de camino, se encuentra en el tercer puesto, su máximo histórico.

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Un buen final es, por supuesto, un gran objetivo y la consistencia que ha estado brindando es un activo crucial y ganado con esfuerzo para lograr ese fin, pero mientras continúa viajando regularmente por medio mundo, lejos de casa y de su pequeña hija, Johnston también está buscando algo más.

“Quiero conseguir una victoria mayor”, dijo Johnston cuando se le preguntó qué lo mantiene motivado mientras hablaba. ciclismonoticias en Australia antes de regresar a la ronda de Chequamegon el 19 de septiembre. “He ganado muchas carreras, pero en mi opinión, ninguna de ellas estuvo en la cima del deporte. Creo que, en el día correcto, soy capaz de hacerlo, pero aún no ha sucedido”.

Como muchos corredores, una carrera que Johnston tiene en lo más alto de su lista de deseos de ganar es Unbound Gravel, pero lo que tiene y que muchos otros no tienen es un récord notablemente sólido en la carrera durante los últimos dos años como prueba de concepto.

Es un evento que durante mucho tiempo pensó que le convenía, aunque el primer año en 2023 fue un comienzo difícil después de que el lodo de mantequilla de maní acabó con sus posibilidades a 11 millas. Aún así, la experiencia ha ayudado en la construcción, con Johnston 15º en 2024, quinto en 2025 y cuarto en 2026 en la carrera que rara vez se desarrolla sin obstáculos importantes en el camino.

“Hemos tenido algunos dramas, pero es algo que he llegado a disfrutar”, dijo Johnston de Unbound. “También creo que he madurado en términos de cómo lo veo”.

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La aparente inevitabilidad de que las cosas, en algún momento, salgan mal a menudo hace que la capacidad de reaccionar bien cuando sucede sea un factor crucial. Otra parte de esa ecuación, que se está convirtiendo en una realidad cada vez más evidente, es que también puede ayudar significativamente tener compañeros de equipo fuertes cuando las cosas no salen según lo planeado: la decisión de Keegan Swenson de darle a su compañero de equipo Specialized Off-road, Mads Würtz Schmidt, su volante en Unbound este año es un ejemplo perfecto.

“Hay que esforzarse mucho para ser bueno allí”, dijo Johnston. “Tienes que formar un equipo y tener el apoyo e invertir en todo eso. No puedes empezar con el pie trasero, pero incluso así sé que muchas cosas pueden salir mal, y es importante tener la cabeza fría sobre cómo se desarrolla esa carrera en general.

“Creo que estoy en ese punto y el próximo año Unbound es el objetivo principal. Creo que he demostrado que soy consistente allí y, si hacemos todo bien, entonces ganar no está fuera de discusión”.

Primero, sin embargo, queda el resto de esta temporada para superar y mantener o, idealmente, incluso aprovechar ese tercer lugar en la serie Life Time Grand Prix. Después de eso, el piloto de Giant-SRAM también tiene grandes planes para el comienzo del nuevo año en Australia. Eso incluye participar en el Campeonato Nacional Australiano de Ruta en Perth a principios de enero y lograr el tiempo más rápido conocido en el Munda Biddi Trail de 1.067 km de longitud.

La Asociación Australiana de Registros de Carreteras de Australia tiene el récord actual de carga a lo largo del sendero de Albany a Mundaring en 2:12:15:00, con la marca establecida el 27 de noviembre de 2023 por Jack Thompson.

La búsqueda de Munda Biddi por parte de Johnston llega inmediatamente después de un desafío brutal a principios de este año, lo que hace que Unbound parezca un esfuerzo corto. Durante los casi 4.000 km de persecución del récord de Perth a Sydney, Johnston enfrentó una energía feroz y vientos en contra que minaron su tiempo, lo que obstaculizó su capacidad para perseguir el tiempo más rápido conocido (FKT) y también lo dejó con una distensión en el tendón de Aquiles.

A pesar de esa dura experiencia, Johnston parece entusiasmado con la perspectiva de optar por otro FKT.

“Me encanta profundizar y encontrar la salida. Y creo que hay un elemento competitivo en los tiempos más rápidos conocidos que me gustan”.

Además, una memoria selectiva al recordar el intento de Perth a Sydney también parece estar ayudando.

“Cuando lo pienso por primera vez, me olvido de todos los malos momentos, aunque la mayoría fueron malos en términos de mi experiencia: el dolor, la fatiga, las lesiones y todo ese clima. Pero lo único que recuerdo es montar en el atardecer con siete de mis personas más cercanas conmigo, apoyándome, y hacerlo durante ocho días seguidos fue increíble”, dijo Johnston.

“Esa es la parte que recuerdo. No recuerdo cosas como mi trasero sangrando y muchas cosas malas que sucedieron. No las recuerdo hasta que lo pienso seriamente. Mis primeros recuerdos son todos buenos”.

Es posible que la intensificación de la discusión y la planificación en torno al intento proporcionen algunos recordatorios más de esos dolorosos recuerdos, pero Johnston bromeó diciendo que “ahora que lo digo en voz alta, probablemente tendré que comprometerme”.