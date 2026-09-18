El intento de récord de Munda Biddi también está en la agenda después de su regreso al Campeonato Australiano de Ruta en 2027, objetivo clave de Unbound para la próxima temporada

En su cuarto año del Life Time Grand Prix, Brendan Johnston ha estado escalando a nuevas alturas, con el ciclista de Giant-SRAM actualmente en tercer lugar en la general después de ofrecer sus mejores actuaciones hasta la fecha tanto en Unbound Gravel como en Leadville Trail 100 MTB.

Está claro que el ciclista multidisciplinario que se convirtió en profesional por primera vez a los 30 años cuando se comprometió con la serie con sede en EE. UU. ha encontrado su ajuste ideal y, con el plan de continuar con los ajustes a lo largo de esta temporada y más allá, la esperanza es que haya pocos límites a lo alto que puede llegar Johnston.

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