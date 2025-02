La carrera se falta € 37,000 pero promete regresar en 2026

La gira de damas de Bretagne estaba desaparecido en el calendario de carretera UCI 2025 cuando se publicó el año pasado, lo que provocó preocupaciones sobre el futuro de la carrera. Después de asegurar que la carrera continuaría en octubre pasado, los organizadores han arrojado la toalla para este año después de no cerrar un déficit presupuestario.

“Somos cortos de 37,000 euros”, dijo el organizador de la carrera Loïc Déniel Le Télégramme.

La cuarta edición de la carrera de cinco etapas clasificada con UCI 2.1 estaba programada para el 28 de mayo al 1 de junio. La campeona de tiempo de tiempo olímpico Grace Brown (FDJ-Suez) ganó el general en 2023 y 2024.

“Teníamos casi todas nuestras ciudades de escala, estábamos seguros de tener 20 equipos, incluidos cuatro del mundo, teníamos confianza decididamente segura de estos cinco días de carreras.

“Desafortunadamente, no pudimos aumentar suficiente presupuesto. Como esperábamos una caída en los subsidios de las autoridades locales, habíamos tomado la ventaja al acercarse a los socios privados. Esto no llegó a buen término y como nuestra asociación es joven, no tenemos flujo de efectivo “

Sin embargo, Déniel prometió que la carrera continuaría en el futuro.

“Ya estamos trabajando en la edición 2026”.