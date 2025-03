El jinete mexicano ganó sobre Superga con su jersey abierta después de un mal funcionamiento del vestuario

Hubo algo de lluvia en el desfile de Isaac del Toro el miércoles cuando el piloto del equipo de EAU Emirates-XRG ganó a Milano-Torino de manera llamativa, pero posteriormente recibió una multa para terminar con una camiseta desactivada.

Del Toro cruzó la línea con su camiseta completamente abierta después de que su cremallera se había roto a la parcela a través de la carrera, y además de causar una molestia menor por sus patrocinadores cuyos logotipos no están en las fotos de acabado, el piloto mexicano recogió un castigo del jurado de la carrera.

El jugador de 21 años fue penalizado en virtud del artículo 2.12.007-8.6 de las reglas de UCI por “daño a la imagen del deporte” y entregó una multa de 200 CHF (208 €) y no recibirá ningún punto UCI para la victoria.

Los pasajeros suelen crecer sus camisetas en preparación para el final, pero un mal funcionamiento del vestuario no imponible impidió que el ganador de Milano-Torino lo hiciera.

La cremallera del traje todo en uno de Del Toro se rompió en la segunda mitad de la carrera, y según los informes, el equipo intentó arreglarlo, pero no pudo evitar que la camiseta apretada se abriera nuevamente.

Como era una prenda de una pieza, simplemente cambiar las camisetas no era una opción, y una vez que Del Toro estaba en el grupo principal que luchaba hacia el final, no eran factibles más intentos de reparación de la cremallera.

A pesar de su jersey abierta, el talentoso joven piloto aún pudo poder antes de Ben Tulett (Visma-Arr-Lrease A Bike) en la escalada de Superga y aprovechar su primera victoria del año, inclinándose, sin semi camisa, mientras lo hacía.

Los corredores, o específicamente ganadores de la carrera, generalmente no están destinados a cruzar la línea con el pecho o el estómago expuestos, incluso en días muy calurosos en el Tour de Francia o Vuelta a España.

Aunque no recogerán ningún punto de UCI para esta victoria, tal vez no sea una gran preocupación para los Emiratos del equipo de los EAU que han tomado no menos de 19 victorias hasta ahora en 2025.

Del Toro volverá a la acción nuevamente en Milan-san Remo el sábado como parte del equipo de apoyo de Tadej Pogačar.