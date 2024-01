Un desviador patentado de 4 velocidades acoplado a un buje de 3 velocidades agrega más marchas que nunca

Cuando piensas en 12 velocidades, probablemente pienses en Shimano Dura-Ace, Sram Red o Campagnolo Super-Record. Las bicicletas han ido añadiendo lentamente más marchas durante años, y ahora es el turno de la silueta de bicicleta plegable más icónica del mercado de hacer lo mismo, pero no de la forma que cabría esperar.

Brompton ha implementado un nuevo sistema de 12 velocidades en la mayor parte de su gama, ofreciendo una mayor cantidad de marchas y, en algunos casos, también una gama mejorada. Sin embargo, la forma en que se crearon las 12 velocidades es bastante inusual.

Una transmisión inusual

Antes de que dejes volar tu imaginación (como lo hizo la mía) pensando en una rueda de 16” con un cassette 10-52, voy a intervenir. Las 12 velocidades que se ofrecen son el resultado de combinar el desviador de 4 velocidades patentado de Brompton que se encontraba anteriormente en los modelos Brompton T Line y P line que hemos revisado en el pasado, y de combinarlo con un buje Sturmy Archer de 3 velocidades.

El nuevo sistema se implementará en la Línea T, la Línea P (modelos eléctricos y acústicos) y la Línea C eléctrica. Las líneas C Line Explore y Urban y A Line mantendrán sus respectivas transmisiones.

Esta no es la primera vez que Brompton combina un cambio de buje y un desviador, pero es la primera vez que lo hace con una de 4 velocidades. El actual C Line Explore combina un buje de 3 velocidades con un sistema de dos velocidades, por lo que es, hasta cierto punto, una solución probada y comprobada. Según C Line Explore, los pasajeros tendrán dos juegos de palancas de cambio; la mano derecha controla el engranaje del buje y la izquierda el desviador.

Si te preguntas cómo se maneja la transmisión, ya hemos tenido la nueva Brompton Electric P Line para una revisión, así que puedes leer todo al respecto allí.

Pesos, especificaciones y precios.

El modelo básico para la transmisión de 12 velocidades ahora será el Electric C Line, que pesará 17,3 kg con la batería y tendrá un precio de £ 3150.

Si sube a la línea P, obtendrá la parte trasera y la horquilla de titanio, lo que da como resultado un paquete de 10,5 kg para el modelo acústico y 16,3 kg para el eléctrico, con un precio de £ 2450 y £ 3895 respectivamente.

Finalmente, puedes optar por todo el titanio con el T Line Explore. Esto le costará £ 4725 pero solo pesa 8,8 kg.

Los precios internacionales aún se desconocen, pero los actualizaremos en consecuencia.