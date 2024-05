El galés aplaude a su compañero Narváez por la victoria en la etapa 1 y termina en el primer grupo detrás de Pogačar

Un comienzo enormemente prometedor para Ineos Grenadiers en el Giro de Italia vio al equipo británico hacerse con la victoria de la primera etapa y la primera ventaja general con un inesperadamente fuerte Jhonatan Narváez, infligiendo simultáneamente una rara derrota que elevó la moral de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates). ).

Pero si el triunfo de Narváez es una especie de premio extra y su capacidad para defender el liderato de la general es una verdadera incógnita, el décimo puesto de Geraint Thomas en la etapa, cómodamente en el grupo principal de rivales detrás de Pogačar y compañía, es una indicación de que el Ineos El piloto seleccionado para la general también se mantiene firme en el rumbo.

En un día en el que varios corredores de la general salieron al menos parcialmente ilesos, sobre todo Romain Bardet (dsm-firmenich Post NL), fue más fácil decirlo que hacerlo e incluso para Ineos Grenadiers no todo fue motivo de celebración en la etapa 1. Thymen Arensman, Considerado como un outsider en la general en algunos sectores después de su sexto lugar en 2023, cruzó la línea visiblemente molesto por perder más de dos minutos, mientras que Tobias Foss, también ex finalista entre los 10 primeros en el Giro en 2021, perdió más de ocho minutos.

Thomas, sin embargo, pudo atacar brevemente antes del ascenso final, sin clasificación, al Bivio de San Vito, donde Narváez y Pogačar se alejaron, y el galés terminó a sólo 10 segundos de los líderes de la etapa. Sigue estando muy en disputa. Después de su calentamiento, dijo a los periodistas que, si bien estaba encantado por Narváez, también estaba satisfecho con cómo se desarrolló su etapa.

“Personalmente me sentí bien, estaba un poco fuera de posición en la última subida, pero vi que Johnny estaba justo ahí, sobre la rueda de Pog. Es un gran viaje para él y, obviamente, increíble para el equipo”, dijo Thomas.

“Es una excelente manera de comenzar y encabezar a Johnny. Siempre supimos que era rápido y llegar allí con Pog y correr es genial para el equipo, un gran día”.

La idea de que Narváez mejorara su juego en el Giro se había hablado durante un tiempo en el equipo, dijo Thomas, con instrucciones de la gerencia de “no mencionarlo en la conferencia de prensa previa a la carrera para que pudiera pasar desapercibido”.

“Pero pensé, bueno, creo que la gente sabe quién es él, pero en cualquier caso, juego limpio con él. Siempre iba a ser un día para él y para el resto de nosotros intentar estar en una buena posición. Eso fue genial”.

Thomas coincidió con Max Schachmann (Bora-Hansgrohe), segundo en la etapa, en que la subida más dura del día, la Maddalena de categoría 2, había transcurrido a un ritmo menos feroz de lo esperado, pero que aun así, corredores de la general como Bardet terminaron hasta dejarse caer.

“Sí, eso fue extraño, pero es solo que porque este es el primer día, había un poco de calor. Cada uno reacciona de manera diferente y, como dije al principio, es fácil dejarse llevar en la etapa 1. Una vez que lleguemos a la etapa 15 y subamos esas subidas enormes, esto será insignificante”.

El Giro es siempre una bestia impredecible, señaló Thomas, con cambios repentinos en la general siempre a la vista y corredores que desaparecen abruptamente de la carrera o surgen repentinamente de la nada cuando menos se lo espera. Además de eso, una primera etapa tan desafiante como la primera etapa del Giro a través de la escarpada región montañosa alrededor de Turín fue una relativa rareza y seguramente arrojará algunos resultados inesperados.

“El grupo estaba nervioso y, en ocasiones, todo era incompleto”, dijo.

En cuanto al panorama general del Giro en general, un periodista le preguntó a Thomas sobre los comentarios de Pogačar antes de la carrera de que era una falta de respeto a la tendencia de los medios de ver la carrera de 2024 como una carrera de un solo caballo y si él, personalmente, se sentía irrespetado por esa actitud respecto a sus posibilidades contra Pogačar.

“Estoy acostumbrado, amigo, nunca me has respetado”, respondió Thomas, con una sonrisa, dejando claro que estaba bromeando. “Pero no, definitivamente no siento que me hayan faltado el respeto. Quiero decir, si fuera cualquier otra persona, entonces sería un poco diferente. Pero este tipo es fenomenal, todos sabemos cuán talentoso es y cuán fuerte es un favorito”.

Eso, a su vez, plantea la pregunta de cómo corredores como Thomas manejan las carreras contra alguien que opera en una liga diferente. Pero el galés dio una respuesta característicamente flemática a ese desafío, además de señalar algunos detalles en la etapa 1 que invitaban a una actitud ligeramente más optimista hacia las carreras en la era de Pogačar.

“Simplemente tenemos que correr nuestra propia carrera. Quiero decir, sabemos que nos enfrentamos totalmente a eso, pero si viste hoy, su equipo fue fuerte, obviamente, pero no fue súper dominante como lo ha sido en otras carreras”, señaló. “Así que es una carrera larga, pueden pasar muchas cosas, ha sido un buen comienzo para nosotros, así que todo bien”.

A la hora de predecir cómo se desarrollaría el final en la cumbre del domingo tras el ardiente final de la etapa del sábado, Thomas dijo sin rodeos: “Pog probablemente volverá a lanzar una bomba y veremos quién puede seguirlo, básicamente”.

“Sé que Johnny está en gran forma. No puedo recordar cómo es la subida o cuánto dura, pero creo que la parte más difícil está al final, y la forma en que va Johnny, ¿quién sabe? Quizás pueda aguantar. Sería fantástico si pudiera”.