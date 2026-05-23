Monica Trinca Colonel liderará la carga general del equipo australiano mientras Georgia Baker aspira al éxito en el sprint

El equipo australiano femenino WorldTour Liv-AlUla-Jayco se dirigirá al Giro de Italia femenino con múltiples objetivos mientras el equipo persigue victorias de etapa y un resultado destacado en la Clasificación General con la escaladora italiana Monica Trinca Colonel.

El Giro de Italia femenino comienza el sábado 30 de mayo y presenta nueve etapas con una combinación de oportunidades de sprint y duras etapas de montaña, incluido un penúltimo día que sube el Colle delle Finestre antes de terminar en Sestriere. También habrá una llamativa contrarreloj de montaña hasta Nevegal en la etapa 4.

Trinca Colonel, escaladora italiana de 27 años, se convirtió en profesional recién en 2024, pero ha sido uno de los contendientes de más rápido crecimiento en este deporte en los últimos años. Terminó séptima en la reciente La Vuelta Femenina y consiguió su primer podio en una carrera por etapas del WorldTour en el UAE Tour en febrero.

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Ruta Giro de Italia Femenino 2026

Después de un buen comienzo el año pasado, Trinca Colonel quedó fuera de la competencia antes de no poder terminar la etapa final del Giro de Italia femenino. Ella espera algo mejor en esta ocasión.

“El Giro de Italia es un evento especial para mí”, dijo en un comunicado de prensa del equipo . “Este año me gusta especialmente la ruta y el Colle delle Finestre es uno de esos lugares en los que siempre he soñado escalar en un Grand Tour”.

“Creo que puedo lograr buenos resultados. Mi forma está mejorando, así que estoy emocionado de empezar y ver qué pasa”.

Se espera que al menos cuatro etapas del Giro de Italia femenino terminen al galope. El equipo australiano ha incluido a la velocista Georgia Baker en su alineación para enfrentarse a figuras como Lorena Wiebes (SD Worx-ProTime), quien actualmente está preparando su tren de velocidad en la Vuelta a Burgos mientras busca sumar a sus tres victorias de etapa anteriores en el Giro.

El equipo también incluye a Silke Smulders, que ocupó el puesto 14 en la clasificación general el año pasado y actuará como apoyo clave para Trinca Colonel. La ciclista holandesa de 25 años volvió a competir el mes pasado después de romperse la espalda en una caída durante la segunda etapa de la Setmana Ciclista Valenciana en febrero.

La canadiense Nadia Gontova también está incluida en la alineación tras una sólida actuación en el Navarra Elite Classics la semana pasada. Caroline Andersson, Quinty Ton y Matilde Vitillo completan la plantilla.

“El Giro de Italia de este año tiene tres días de clasificación general infalibles en la etapa 4 contrarreloj, el día después por Cortina y luego la etapa 8 en Sestriere”, dijo el director deportivo del equipo, Shawn Clarke.

“Estos son lugares bastante épicos con caminos épicos, y serán carreras geniales. Luego habrá tal vez tres o cuatro días de sprint, pero también sabemos que hay un par de días en el Giro que no salen según lo planeado”.

“Habiendo visto los recorridos, hay algunas posibilidades de carreras emocionantes que no son ni sprint ni generales. Con el equipo que tenemos para esta carrera, estamos listos para todo eso. Si la carrera se sale un poco del guión, como suele suceder en el Giro, tenemos un equipo que puede adaptarse a eso”.

“Estamos buscando oportunidades y hemos visto en las últimas carreras que los pilotos están en buena forma, listos para conseguir algunos resultados”.