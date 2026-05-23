Monica Trinca Colonel liderará la carga general del equipo australiano mientras Georgia Baker aspira al éxito en el sprint

El equipo australiano femenino WorldTour Liv-AlUla-Jayco se dirigirá al Giro de Italia femenino con múltiples objetivos mientras el equipo persigue victorias de etapa y un resultado destacado en la Clasificación General con la escaladora italiana Monica Trinca Colonel.

El Giro de Italia femenino comienza el sábado 30 de mayo y presenta nueve etapas con una combinación de oportunidades de sprint y duras etapas de montaña, incluido un penúltimo día que sube el Colle delle Finestre antes de terminar en Sestriere. También habrá una llamativa contrarreloj de montaña hasta Nevegal en la etapa 4.

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