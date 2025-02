Es posible que no haya oído hablar de la compañía B&W International con sede en Alemania, aunque es probable que haya encontrado sus productos de alguna forma. B&W se especializa en la fabricación de casos en varias industrias diferentes, que van desde cajas de bicicletas hasta cajas de herramientas, aplicaciones médicas y almacenamiento de baterías, uso militar y cajas de drones. Esencialmente, si necesita un almacenamiento y transporte cuidadosos, B&W International probablemente ha tenido una grieta.

Entonces, si bien B&W International puede no estar en la lista de nombres familiares cuando se considera uno de los mejores casos de viajes en bicicleta, es un grito justo decir que es probable que tenga mucha experiencia en productos para confiar.

Probé el B&W International Bike Box II en mi peregrinación anual de renovación de invierno a Mallorca, empacando mi Fairlight Strael para un vuelo de corta distancia desde Bristol. He viajado mucho con mi bicicleta en toda Europa y ocasionalmente aún más lejos en la última década, generalmente envuelta en mi confianza de bicicleta de viaje EVOC o cajas de bicicletas de cartón. He estado muy intrigado por ver cómo se puede comparar una caja de bicicletas de caña dura en términos de protección (preocupación número uno) y facilidad de manejo (generalmente la molestia número uno).

Diseño y estética

El B&W International Bike Box II es un caparazón compuesto de dos partes que se mantiene unido por una serie de cinco correas de correa y transportados en un conjunto de cuatro ruedas. Hay dos ruedas más pequeñas en la parte delantera que giran a través de 360 ​​grados, y dos ruedas de dirección fija más grandes en la parte trasera. Hay cuatro manijas de correa acolchadas, dos en la parte delantera (correas superior e inferior) más dos en las esquinas superiores opuestas a los lados de la caja.

En lugar de bisagra en el medio como la caja de bicicletas Alan , Los dos lados de la caja dura se separan completamente, por lo que debe colocar la caja de lado para empacar y desempacar. Retire la correa central del trinquete y las cuatro correas de la esquina, aseguradas por cierres de gancho y bucle, para separar las dos mitades de la carcasa dura.

Internamente, se suministran tres capas de espuma, que se cortan a la forma trapecosa de la caja. También se suministra una bolsa trasera trasera, hecha de tela Cordura, además de otra correa, dos protectores de marco tubular, dos bloques espaciadores de espuma, dos bolsas de ruedas de tela, un bloque de espuma para el plato y un conjunto de 'guardianes de distancia'. También se unen tres correas de cinta al interior, que se cortan para bloquear el marco en su lugar contra la mitad de la carcasa. También se suministra un pequeño candado combinado.

La cubierta exterior dura de la caja está hecha de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), un polímero totalmente reciclable que se observa por su resistencia y resistencia al impacto. El sistema completo pesa 10.6 kg.

Actuación

La configuración inicial tardó aproximadamente una hora en colocar las cuatro ruedas y leer correctamente las instrucciones y conocer la caja y cómo empacarla. Parte de esa hora se dedicó a encontrar un enchufe para asegurar algunos de los pernos del soporte de la rueda, mientras que los otros tornillos solo requirieron un destornillador de cruceta. No es un problema si tienes un taller bien surtido, pero que me sorprendió un poco.

Empacar la bicicleta es como hacer un sándwich de club. Comienza colocando la parte inferior de la caja en el suelo, fácilmente identificada como la mitad que lleva todas las correas externas e internas. Luego, agregue su primera rebanada de pan: una capa de espuma, antes de agregar el marco de la bicicleta, una capa media de espuma, luego las dos bolsas de ruedas y la capa final de espuma antes de que la parte superior de la caja se ranura en la parte superior.

El marco de la bicicleta se asegura con dos correas diagonales y una correa superior que asegura el tubo superior. El bloque de espuma es una adición simple pero práctica para proteger el plato de la parte inferior de la caja. Debe desmontar la cabina para caber en la caja, lo que puede ser más un problema para los ciclistas con cabinas integradas (que pueden preferir un diseño como el Scicon Aerocomfort 3.0). Los bloques de espuma suministrados facilitan la fijación de las barras al marco, mientras que la bolsa trasera trasera era fácil de envolver alrededor de la cadena y empaquetar de forma segura el desprendimiento de cambio.

No necesitaba eliminar mi tijera del siller de mi marco de talla 51R (una de las raras ventajas de ser desafiado verticalmente), pero los tamaños más grandes necesitarían. La caja en sí se ve pequeña, por lo que quería probar si las bicicletas más grandes también encajarían. El marco de 58 cm de mi esposo casi encaja, pero no estaría tan seguro de los tamaños de cuadro más grandes. Ciertamente, necesitaría bolsas de ruedas más grandes para empacar una bicicleta de montaña, y con el flojo y el alargamiento del diseño moderno de MTB, dudaría en recomendar la caja si planeaba usarla para viajar con bicicletas de montaña, así como bicicletas de carretera o grava.

Una vez que el marco de mi bicicleta se aseguró en su lugar, había un poco de espacio para agregar pequeñas bolsas de accesorios y ropa, lo que significaba que no tenía que pagar el equipaje de espera para el vuelo. Este es un poco de territorio sombreado, la mayoría de las aerolíneas dicen que no debes empacar nada más que la bicicleta en tu caja o bolsa para bicicletas, pero nunca me han recogido. Incluso con todo ese kit, mi caja de bicicletas todavía pesaba 27 kg, significativamente bajo el límite de peso EasyJet de 32 kg.

Para asegurar la caja, las dos mitades del enclavamiento de la caja y están aseguradas por cuatro correas de velcro en las esquinas y la correa central de trinquete. Este es el bit complicado, cuando el sándwich de espuma de bicicleta y ruedas adentro está apartando las dos mitades de la carcasa mientras intenta entrelazar las dos mitades junto con el labio externo de conmutación en cada unión de correa. Con un poco de empuje, algunas palabras de elección y cierta persistencia, finalmente lo acostumbré. Estoy seguro de que este diseño entrelazado hace que el caso sea mucho más fuerte, pero significaba que una vez que la bolsa estaba llena, era muy resistente a abrirlo para agregar cualquier artículo de último minuto.

Dirigiéndose al aeropuerto, la fantástica maniobrabilidad de B&W International Bike Box II salió a la vista; Girando fácilmente a lo largo del suelo, ya sea con una mano en la parte superior de la caja o en el mango acolchado delantero. No es necesario levantar la mitad de la bolsa del suelo o luchar con una caja de cartón voluminosa y frágil. Mi único comentario para agregar sería sobre la cantidad de manijas: algunos más serían realmente útiles, especialmente cuando se trata de levantar la caja dentro y fuera de los vehículos o al cinturón de equipaje especial en el aeropuerto.

La caja también es de buen tamaño para colocar en la parte posterior de un automóvil de alquiler más pequeño. No es necesario maximizar un SUV a diferencia de las cajas más grandes, como la caja de bicicletas, Alan. Además, eso también significa menos garaje o espacio de cobertizo cuando se trata de almacenar la caja en casa.

Por último, pero lo más importante, mi bicicleta estaba totalmente ilesa por ambas piernas de viaje, que por supuesto es el objetivo final. Me ha impresionado la fuerza de la caja de plástico, que solo muestra unos pocos rasguños menores del manejo del aeropuerto. Mi suave bolso de bicicleta Evoc, por otro lado, muestra los acorazados de años de viajes, rasguños, lágrimas materiales y todo. Con una experiencia general tan buena con el B&W International Bike Box II, me temo que es hora de retirar el EVOC.

Con un caso difícil tan bueno por este precio, creo que es hora de retirar la bolsa blanda.

Valor

El B&W International Bike Box II tiene un precio similar a un precio similar a otros estuches blandos de viaje en bicicleta, como la bolsa de bicicletas EVOC Travel, pero se encuentra entre las cajas sólidas más baratas, que ofrece un valor fantástico para el nivel de protección y maniobrabilidad ofrecida.

Veredicto

El B&W International Bike Box II es una excelente opción si viaja exclusivamente con una bicicleta de carretera o grava, y busca una gran protección y tranquilidad. Es menos probable que la caja sea adecuada para los tamaños de cuadros más grandes y las bicicletas de montaña, jinetes que están menos interesados ​​en desmontar cabinas integradas o aquellos que terminan necesitando lanzar algunos bits adicionales en el check-in.

Asegurar la caja es un poco un poco y podría hacerlo con una o dos manijas adicionales para que la punta sea superior, pero de lo contrario esta es realmente una fantástica opción de caja de bicicleta sólida y un buen precio, y me complacería recomendar. y use de nuevo.