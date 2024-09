No hay recompensa para la agresión española en Lagos de Covadonga, pero las esperanzas locales aún brillan

Enric Mas no pudo deshacerse de Primož Roglič en la etapa 16 de la Vuelta a España, pero el español parece estar entusiasmado con la idea de ganar esta carrera en Madrid el próximo domingo después de una exhibición agresiva en Lagos de Covadonga.

El ataque de Mas a 7 kilómetros de la cumbre envuelta en niebla puso en dificultades al maillot rojo Ben O'Connor, y atacó de nuevo una milla o más tarde con un movimiento que solo Roglič, Richard Carapaz y David Gaudu pudieron seguir.

El cuarteto llegó a la meta junto, sacando algo menos de un minuto a O'Connor, un resultado que deja a Mas en tercer lugar en la general, pero ahora a solo 1:25 del maillot rojo, mientras que Roglič es segundo a cinco segundos. “La sensación es genial”, dijo Mas a los periodistas después de cambiarse en una carpa más allá de la línea de meta.

Después de concederle un minuto a Roglič en el Puerto de Ancares en la etapa 13, la Vuelta de Mas parecía ajustarse a una narrativa familiar. Aunque ha tenido un rendimiento constante en esta carrera a lo largo de los años, quedando segundo en tres ocasiones, siempre ha parecido haber un límite a lo que podía lograr.

Mas respondió a su revés en Ancares con una actuación enérgica en Cuitu Negru en la etapa 15, donde logró distanciarse brevemente de Roglič antes de que el esloveno luchara por volver a su rueda antes de la meta. El corredor de Movistar siguió con una tónica similar en la ruta a Lagos de Covadonga el martes, mientras que Roglič siguió en gran medida una política de contención.

De hecho, Mas incluso intentó imitar la maniobra ganadora de Roglič en 2021, cuando puso a trabajar a su equipo Movistar en la penúltima subida de Collada Llomena a falta de unos 60 km para la meta. Tras un largo giro de Nairo Quintana y una inyección de ritmo de Einer Rubio, Mas aceleró más o menos en el punto donde Roglič atacó con Bernal hace tres años.

El movimiento se desvaneció una vez que Roglič y los otros aspirantes al podio habían cruzado, y el equipo Decathlon-AG2R de O'Connor tomó el ritmo a partir de entonces, pero aun así fue una declaración de intenciones de Mas y su equipo.

“En la penúltima subida hemos probado suerte, pero las cosas no han ido como queríamos. Hoy he tirado más de delante, otros lo han hecho otros días”, explica Mas. “Cuando he visto que me seguían después de haber atacado, he sabido que no era lo bastante duro y he tenido que parar. Entonces ha llegado el momento de seguir”.

En la última ascensión a los Lagos de Covadonga, Mas lo intentó de nuevo, pero sólo después de que su compatriota Mikel Landa (Soudal-QuickStep) iniciara el ataque en el grupo del maillot rojo con un esfuerzo decidido a 9 km de la cima. Mas lanzó el primero de sus intentos a 7 km de la meta, mientras que incluso pareció poner en apuros a Roglič con otro acelerón a 5,5 km.

A partir de ahí, sin embargo, Mas, Roglič, Carapaz y Gaudu se enfrentaron en un empate en el marcador bajo un manto de nubes bajas y lluvia. La escasa visibilidad sumada a dos sinuosas bajadas en los últimos 3 km moderaron la agresividad del grupo.

“Hoy hemos disfrutado en Lagos, pero espero que el tiempo mejore la próxima vez. No he podido ver nada en la bajada, pero Primož tampoco, así que no pasa nada”, dijo Mas, que rió y reprendió a los periodistas por sugerir que el próximo gran encuentro sería en la siguiente llegada en alto al Alto de Moncalvillo en la etapa 19. “Mañana es Santander y no podemos descartar esa etapa porque la gente va muy rápido”.

Landismo

Pocos han salido de la zona de meta tan rápido como Roglič, que esquivó hábilmente la multitud de periodistas y descendió rápidamente hasta su autobús del equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe. La actuación de O'Connor le ha permitido a Roglič ahorrarse una visita al podio y una rueda de prensa el martes, pero con una desventaja de tan solo cinco segundos con el maillot rojo, el esloveno es ahora la clara referencia para los hombres de la general.

Un titular en el Marca El martes por la noche, el sitio web del club, el Real Madrid, hablaba con optimismo del sueño de una “alianza final: Landa y Mas contra Roglič”. Los dos equipos locales estaban en plena forma en Lagos de Covadonga, aunque su agresividad no les permitió ganar terreno a Roglič.

De hecho, tras atacar pronto en Lagos de Covadonga, Landa fue alcanzado y superado por el grupo Roglič-Mas, aunque logró limitar sus pérdidas a once segundos, un resultado que le deja quinto en la general, a 2:18 del maillot rojo.

“Quería intentarlo desde abajo por si alguno de los favoritos se resentía, pero al final nadie se resentía y todo era cuestión de segundos”, dijo Landa al cruzar la línea de meta. “Cada día que pasa es más difícil, pero cada día hay menos que perder”.

Landismo El maillot nunca muere, en otras palabras, y el vasco también tuvo palabras generosas para O'Connor, que defendió su maillot en la subida final. “Me alegro de que haya conservado el maillot”, dijo Landa. “Está corriendo bien, su equipo está siendo valiente y me alegraría si lo ganara”.