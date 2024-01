El líder de la general, Simon Yates, llega a Australia “más relajado” dada la gran cantidad de opciones

Jayco-Alula están acostumbrados a luchar contra los súper equipos del WorldTour, cuyas plantillas apiladas hacen que sea casi imposible que sus rivales puedan echar un vistazo, pero en sus carreteras locales en el Tour Down Under, el equipo australiano parece ser el equipo a vencer.

Los cinco australianos en la lista (Caleb Ewan, Luke Plapp, Chris Harper, Michael Hepburn y Kelland O’Brien) acaban de arrasar con los títulos nacionales, así como con los podios de contrarreloj y carreras en ruta. A ellos se unen Campbell Stewart de Nueva Zelanda y Simon Yates, quien quedó segundo en el evento el año pasado, aunque el británico se preguntó si esta vez era necesario.

“Todo el mundo parece estar en muy buena forma”, dijo Yates. ciclismonoticias los lunes. “Cuando llegaba en el avión, abrí mi teléfono para ver qué estaba pasando en los Nacionales. Caleb ya había ganado los Nacionales de criterio y Plappy ya había ganado el TT y encendí la televisión y simplemente vi Harper y Plappy estaban allí con 4 minutos y medio de diferencia, en un momento se fue aún más lejos.

“Me preguntaba si necesitaba llegar; estos muchachos están en tan buenas condiciones que pensé ‘bueno, estos muchachos lo tienen cubierto'”.

Plapp está en plena forma, ya que entrenó en el calor en las subidas de Bright mientras permanecía en una caravana Jayco correcta por el patrocinador en su bloque de arbustos. En un evento con los medios del equipo en una sala de exposición de Jayco, en broma atribuyó todo su éxito a la caravana. Tampoco se puede dudar de su preparación para la carrera después de dos títulos nacionales, pero rápidamente dejó clara la jerarquía del equipo.

“Yates está aquí por una razón, obtuvo el segundo lugar el año pasado y este campo incluso le sienta mejor, teniendo a Willunga, así que me encantaría contribuir a ayudarlo a tener éxito y ganar la carrera y luego ver cómo puedo hacerlo. también”, dijo Plapp. “Me encantaría estar ahí arriba también, pero al final del día estamos aquí para ganar, así que mientras uno de nosotros use la camiseta ocre al final de la semana, eso sería sea ​​el objetivo”.

Jayco tiene una variedad de opciones para que eso suceda, y Harper también se destaca claramente después de sus segundos lugares en la contrarreloj y la carrera en ruta, y eso deja al equipo con presión para cumplir. Sin embargo, como señaló Yates, el único equipo australiano WorldTour siempre tiene presión en el Tour Down Under, sin importar quién esté en la alineación.

“Esta carrera es una de esas carreras para nosotros, es tan importante que no hay forma de escapar de ella”, dijo Yates. “Pero si quitas eso y te refieres a mí personalmente, en realidad estoy llegando más relajado que incluso el año pasado, con la cantidad de opciones que tenemos”.

Puede que Yates esté relajado, pero Plapp está claramente emocionado y se mostró rápidamente de buen humor en la conferencia de prensa para promover la carrera. Cuando se le preguntó si el Tour Down Under era su carrera favorita del calendario, respondió con una sonrisa: “Detrás del Tour de Bright”. Solo estaba medio bromeando, dada la pasión que mostró por la carrera a nivel estatal local en diciembre.

El joven de 23 años, que esta temporada pasó al Jayco-AlUla procedente del Ineos Grenadiers, está claramente convencido de su nuevo equipo, tan repleto de opciones (incluido Ewan en “buena forma”) que no hay etapa en la carrera. que no pueden atraer un gran objetivo.

“Creo que, para ser honesto, buscamos ganar todas las etapas y la general”, dijo. “Creo que es un buen objetivo del equipo y realmente estoy seguro de que tenemos un gran grupo de corredores aquí”.

Obtenga acceso ilimitado a toda nuestra cobertura del Tour Down Under y el Tour Down Under femenino, incluidos informes de Australia, noticias de última hora y análisis. Saber más.