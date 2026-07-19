La posición general de Lenny Martínez está en mayor riesgo por el regreso de Pidcock al primer puesto general

En una carrera tan grande como el Tour de Francia, no existen objetivos menores, y si los televidentes de la etapa 13 se sorprendieron al ver a Bahrein Victorious persiguiendo tenazmente la fuga del día mucho después de que cualquier posibilidad de victoria fuera posible, siempre habría una buena razón.

El motivo, como confirmó Bahréin a los periodistas tras la etapa, no fue otro que la presencia en la fuga de Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5), anteriormente décimo en la general, a más de 11 minutos del maillot amarillo Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG).

Entonces, Pidcock no era de ninguna manera una amenaza para el nivel más alto de los contendientes del Tour. Pero con su piloto Lenny Martínez en noveno lugar en la general con 6:34 y, por lo tanto, el más vulnerable a Pidcock, el equipo no estaba preparado para dejar que el británico ganara tanto tiempo que sería imposible intentar eliminarlo de la general más adelante.

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Como todo salió bien, Pidcock finalmente ganó 7:30 en el pelotón, superando a Martínez y a una serie de otros corredores para terminar el día en cuarto lugar en la general. Ahora está a sólo 4:15, lo que hizo que todos los que estaban entre los diez primeros perdieran un lugar y, como dijo a los periodistas el director deportivo Enrico Gasparotto, eso explica por qué otros equipos también comenzaron a colaborar más tarde en la persecución.

“Ciertamente esa fue la razón por la que hicimos eso, Pidcock estuvo en el podio de un Gran Tour el año pasado en la Vuelta y es un muy buen corredor, así que no estábamos preparados para darle demasiado tiempo, no darle 12 o 13 minutos”, dijo Gasparotto.

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“Al final, eso no habría cambiado nada para los Emiratos Árabes Unidos, obviamente. Pero después de que empezamos a perseguir, vinieron Red Bull y Lidl-Trek y ayudaron, más o menos todos vinieron”.

“En este tipo de situaciones, es mejor tener un poco de acuerdo y colaboración. Si lo haces de esa manera, probablemente te beneficiarás más que si cada uno hiciera lo suyo”.

El tamaño de la fuga en sí no era preocupante, dijo Gasparotto, incluso si el Q36.5 tenía cuatro corredores en movimiento. Cuando llegara el final de la etapa, solo quedarían unos pocos corredores por ahí. “Pero como siempre en el Tour de Francia, cada uno corre su propia carrera y protege sus propios intereses”.

En general, dijo, incluso si Pidcock todavía estuviera fuera del frente para la final y terminara tercero en la etapa, las diferencias de tiempo en la general siguen siendo más que manejables. Se trata, confirmó, de un caso de misión cumplida.

“Definitivamente sí. Al final, todos están a dos minutos y medio (en la general)”, dijo. “Eso es exactamente lo que queríamos”.