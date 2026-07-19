La posición general de Lenny Martínez está en mayor riesgo por el regreso de Pidcock al primer puesto general

En una carrera tan grande como el Tour de Francia, no existen objetivos menores, y si los televidentes de la etapa 13 se sorprendieron al ver a Bahrein Victorious persiguiendo tenazmente la fuga del día mucho después de que cualquier posibilidad de victoria fuera posible, siempre habría una buena razón.

El motivo, como confirmó Bahréin a los periodistas tras la etapa, no fue otro que la presencia en la fuga de Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5), anteriormente décimo en la general, a más de 11 minutos del maillot amarillo Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG).

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