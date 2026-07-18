Sepp Kuss fue el último estadounidense en alcanzar el escalón más alto de una etapa del Tour en 2021

La sequía de victorias individuales en el Tour de Francia para los ciclistas estadounidenses llegó a 101 etapas el jueves, aunque no fue por falta de esfuerzo de los seis estadounidenses que trabajaron en cinco equipos en la carrera de este año.

El último corredor estadounidense que saboreó la victoria en el Tour fue Sepp Kuss hace cinco años. En 2021, logró la victoria en solitario en un día de escalada en Andorra la Vella en la etapa 15. ¿Visma le permitirá encender el interruptor para hacerlo nuevamente, con la mayoría de las etapas de montaña aún por llegar?

“Hemos ido a toda velocidad en cada etapa, por lo que hay bastante fatiga, por la velocidad, el calor. Lo estamos haciendo bien como equipo. Nunca es fácil tratar de vencer a un rival como Pogačar, pero todavía estamos en la mezcla. Las etapas más difíciles aún están por llegar. Ya veremos”, dijo Kuss a un medio español. MarcaTV El miércoles.

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“También hay muchas etapas que podrían ser más adecuadas para una escapada, donde podríamos poner a Matteo (Jorgenson), un corredor que es bueno en las escapadas”.

Jorgenson y Kuss son versátiles y cualquiera de ellos podría lanzar al líder del equipo, Jonas Vingegaard, a un asalto en la montaña, aunque el danés, segundo clasificado, no escapará del radar del UAE Team Emirates-XRG para contrarrestar a Tadej Pogačar. Entonces, esta podría ser una oportunidad para Jorgenson, en caso de que se recupere de una enfermedad, para comenzar la segunda semana de carreras, o para Kuss, quien con su victoria de etapa en el Giro de Italia en mayo, ahora ha ganado etapas en las tres Grandes Vueltas.

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Recientemente, Estados Unidos no ha tenido grandes números en la carrera por etapas más grande del mundo. El año en que ganó Kuss, era sólo uno de los tres corredores estadounidenses. En 2023, hubo el doble de esa cifra. Y este año hay seis en la lista nuevamente: Kuss y Jorgenson de Visma-Lease a Bike, Quinn Simmons de Lidl-Trek, Sean Quinn de EF Education-EasyPost, Matthew Riccitello de Decathlon CMA CGM y Brandon McNulty de UAE Team Emirates-XRG.

Ha habido destellos de éxito entre los ciclistas estadounidenses para saciar el apetito de los fanáticos en la primera mitad del Tour de este año, incluido un podio en la etapa 4 del actual campeón de ruta USPro Simmons y un par de top 10 para el ex campeón USPro Quinn. Sin embargo, la racha sin victorias se mantuvo mientras el Tour se dirigía hacia el terreno preferido de escalada durante la mayor parte de la contingencia.

Por supuesto, varios de los corredores han estado activos cada día, principalmente Simmons, con una escaramuza en la escapada para llevar a su compañero de equipo Mads Pedersen a la victoria en Foix en la etapa 4 y luego realizando múltiples ataques en la etapa 12.

“Sé que puedo ganar una etapa en esta carrera, pero también sé que todo tiene que salir bien para que esto suceda”, dijo. ciclismonoticias después de los primeros días de competición en el Tour con el maillot nacional sobre los hombros.

Las funciones de estos corredores son, ante todo, apoyar la general de su equipo y otros líderes de clasificación, como Simmons para el líder de la clasificación por puntos, Mads Pedersen, y McNulty para el líder de la carrera, Pogačar.

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Con Pogaćar sosteniendo firmemente el maillot amarillo durante nueve de los primeros 11 días de este Tour, es de esperar que muchos equipos aflojen la correa de estos corredores estadounidenses para ganar etapas. McNulty es bastante versátil, pero puede que solo apunte a la etapa 16, una convincente etapa 16 de 26,1 km con una subida que se adapta a sus habilidades.

La oleada de prosperidad para un par de top 10 en la primera semana podría ir a parar a Quinn. Tiene una racha de sequía personal de dos temporadas sin una victoria, principalmente debido a la recuperación de una lesión de rodilla que amenaza su carrera, y ganó por última vez el título como visitante de la USPro en 2024. Las montañas son su territorio favorito, y le quedan muchas cosas para hacer una declaración, especialmente porque ahora es el corredor mejor clasificado de la general del equipo EF, 15º en la general y 2:35 por delante de su compañero Richard Carapaz, que es 18º en la general.

Riccitello llegó con la victoria en la general en el Tour de la Provence, y el joven de 24 años participa en esta carrera por etapas para apoyar al fenómeno francés Paul Seixas, ahora quinto en la general a 5:35 de Pogačar. El más joven de los seis estadounidenses, con 24 años, se estrelló en la etapa 3 pero le dijeron ciclismonoticias antes de la etapa 11: “Me siento cada día mejor. Tengo toda la intención de estar ahí para apoyar a Paul en los próximos días”.