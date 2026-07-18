Sepp Kuss fue el último estadounidense en alcanzar el escalón más alto de una etapa del Tour en 2021

La sequía de victorias individuales en el Tour de Francia para los ciclistas estadounidenses llegó a 101 etapas el jueves, aunque no fue por falta de esfuerzo de los seis estadounidenses que trabajaron en cinco equipos en la carrera de este año.

El último corredor estadounidense que saboreó la victoria en el Tour fue Sepp Kuss hace cinco años. En 2021, logró la victoria en solitario en un día de escalada en Andorra la Vella en la etapa 15. ¿Visma le permitirá encender el interruptor para hacerlo nuevamente, con la mayoría de las etapas de montaña aún por llegar?

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