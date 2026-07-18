La inusual apertura del viernes incluye una única subida de categoría 1 y un rápido descenso para terminar en Belfort.

Después de todos los fuegos artificiales de los Pirineos y el Macizo Central, no se sabe cuándo será la próxima vez que el líder del Tour de Francia, Tadej Pogačar, haga alboroto en las montañas en la carrera de este año. Sin embargo, el líder del UAE Team Emirates-XRG ha dicho que espera que cuando la carrera llegue a los Vosgos a última hora de la tarde del viernes, las cosas sigan tranquilas.

La lógica de Pogačar, explicó en una breve conferencia de prensa posterior a la etapa el jueves por la noche, es que dado que las grandes etapas de montaña serán el sábado hasta Le Markstein y luego la etapa 15 hasta Plateau de Salaison en los Alpes, no tendrá ninguna queja si la etapa del viernes es mucho más tranquila.

“Mañana es una etapa un poco extraña, es muy larga, así que creo que va a ser un día difícil para nosotros como equipo”, dijo sobre el día de 205,8 kilómetros. Es la más larga de toda la carrera y la única que supera la barrera psicológica de los 200 también.

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“Necesitaremos sobrevivir lo mejor posible”.

Dadas las espectaculares actuaciones en montaña de Pogačar y el UAE Team Emirates-XRG tanto en la etapa 6 a través del Col du Tourmalet como luego nuevamente en Le Lioran en la etapa 10, la actitud más distante del esloveno hacia el primer día en los Vosgos puede ser recibida con cierta incredulidad por sus rivales.

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Sin embargo, Pogačar está lejos de ser la única voz en el pelotón que espera que se cumplan las subidas de “un año y medio” a las que se refería: el Col des Croix de categoría 3 y el gato. 1 Balón de Alsacia: no verá ninguna acción en la general, al menos por parte de los Emiratos Árabes Unidos.

“El sábado y el domingo son los días más importantes para la general. Mañana veremos qué pasa. Pero sería mejor para nosotros ahorrar algo de energía para el sábado y el domingo”, señaló Pogačar.

Cuando un periodista le mencionó que Eddy Merckx había conseguido su primera camiseta amarilla y su primera victoria de etapa en la cima del Balón de Alsacia en el Tour de 1969, el esloveno pareció desconcertado en lugar de, como tal vez se estaba insinuando, dispuesto de alguna manera a seguir el ejemplo de Merckx.

“Gracias por el dato curioso. No lo sabía, es un dato bueno, pero es divertido, así que aprendí algo nuevo, gracias”, dijo simplemente Pogačar.

En cuanto a su 62º día vestido de amarillo el jueves, Pogačar ocupó el quincuagésimo lugar en la etapa después de que el pelotón quedara parcialmente bloqueado en el camino a Chalon-sur-Saône debido a una caída masiva tardía. Sin embargo, como el accidente se produjo dentro de la “zona de seguridad” de cinco kilómetros, y tuvo lugar a la vista de los pórticos de llegada, no se concedieron pérdidas de tiempo debido a los numerosos huecos creados por el choque.

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Pogačar dijo que su día había sido bueno en general y que “todo estuvo tranquilo y bien hasta que Trek comenzó a atacar” – cuando faltaban 30 kilómetros – “luego más fuerte en la final, todo bien de nuestro lado, creo”.

Refiriéndose al multitudinario choque en el último kilómetro donde el velocista de Caja Rural Seguros RGA Fernando Gaviria salió peor parado y se rompió la clavícula, dijo: “Vi cuántos muchachos se cayeron en la final, espero que todo esté bien”.

“Mi apuesta (para la victoria) estaba en Fernando, él estaba pilotando bien, me decepcionó mucho verlo en el suelo, sólo espero que todos estén bien”.

En cuanto al largo fin de semana de escalada, aparte de su propia victoria de etapa en las mismas carreteras en el Tour de Francia de 2024, Pogačar confirmó que había regresado a los Vosgos para comprobar los recorridos de las etapas, por lo que se sentía seguro de haber hecho los deberes para lo que se avecinaba.

“Hice algunos reconocimientos con Isaac y conozco esos caminos bastante bien”, concluyó, “así que ya veremos. Estoy deseando que llegue”. Pero si el viernes es un día más tranquilo en la general, parece que ni siquiera Pogačar se quejará.