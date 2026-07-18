La inusual apertura del viernes incluye una única subida de categoría 1 y un rápido descenso para terminar en Belfort.

Después de todos los fuegos artificiales de los Pirineos y el Macizo Central, no se sabe cuándo será la próxima vez que el líder del Tour de Francia, Tadej Pogačar, haga alboroto en las montañas en la carrera de este año. Sin embargo, el líder del UAE Team Emirates-XRG ha dicho que espera que cuando la carrera llegue a los Vosgos a última hora de la tarde del viernes, las cosas sigan tranquilas.

La lógica de Pogačar, explicó en una breve conferencia de prensa posterior a la etapa el jueves por la noche, es que dado que las grandes etapas de montaña serán el sábado hasta Le Markstein y luego la etapa 15 hasta Plateau de Salaison en los Alpes, no tendrá ninguna queja si la etapa del viernes es mucho más tranquila.

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