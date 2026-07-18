Caja Rural-Seguros RGA pierde al segundo corredor en una semana tras la caída del velocista colombiano

Caja Rural-Seguros RGA seguía decidido a seguir luchando en el Tour de Francia 2026, pero reconocía que perder al ex maillot amarillo Fernando Gaviria por un accidente masivo en la etapa 12 constituía un gran revés.

El equipo ya había perdido a un corredor, Alex Molenaar, en la etapa 5 en Pau después de que se cayera y se fracturara un dedo en otra caída tardía, y una semana después, Fernando Gaviria ya no podrá continuar.

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