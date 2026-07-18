Caja Rural-Seguros RGA pierde al segundo corredor en una semana tras la caída del velocista colombiano

Caja Rural-Seguros RGA seguía decidido a seguir luchando en el Tour de Francia 2026, pero reconocía que perder al ex maillot amarillo Fernando Gaviria por un accidente masivo en la etapa 12 constituía un gran revés.

El equipo ya había perdido a un corredor, Alex Molenaar, en la etapa 5 en Pau después de que se cayera y se fracturara un dedo en otra caída tardía, y una semana después, Fernando Gaviria ya no podrá continuar.

El líder del Tour de Francia 2018 y ganador de la doble etapa cayó a unos 400 metros de la meta cuando el veterano colombiano y un corredor de Bahrain Victorious tocaron ruedas.

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Gaviria cayó pesadamente, y aunque pudo terminar apoyado por su compañero Stefano Oldani, tanto él como el corredor francés Dorian Godon (Netcompany Ineos) acudieron posteriormente a los vehículos sanitarios del Tour para un chequeo.

Cuando Gaviria finalmente salió con el hombro izquierdo fuertemente vendado, no habló con los periodistas y dijo simplemente “C'est la vie” (Así es la vida) en francés antes de subirse al auto del equipo.

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“Iban muy rápido en ese momento y la caída fue muy fuerte”, dijo José Miguel Fernández, director deportivo. ciclismonoticias más tarde.

“Es una verdadera lástima, si alguien realmente nos hizo soñar con hacer algo grande en este Tour, fue él, y además de los resultados en un sprint, fue un corredor clave para unir al equipo aquí en el Tour”.

La caída fue tan fuerte, dijo Fernández, que Gaviria se rompió el casco, “pero parece estar bien, su cabeza está bien, pero tiene muchos cortes y moretones. Pero lo más importante fue su clavícula”.

“Hablé con él desde que se cayó hasta que llegamos al autobús”, añadió su compañero de equipo y líder Stefano Oldani en un comunicado de prensa del equipo, “y me di cuenta de que realmente no estaba en un buen lugar. Realmente golpeó el suelo con fuerza y ​​me dijo cuánto le dolía la clavícula”.

Como señaló Fernández ciclismonoticias El fin de semana pasado, tener un corredor del Tour con mucha experiencia como Gaviria entre su alineación fue fundamental para sus compañeros de equipo. Para un equipo wildcard como el Caja Rural que debuta en el Tour, es una carrera importante para su patrocinador. El equipo había estado en la carrera en la década de 1980, pero la estructura del equipo en sí es comparativamente reciente.

A partir de aquí, a pesar de los contratiempos, seguiremos luchando, afirmó Fernández, “y los próximos días son buenos para las escapadas también”.

“Estamos todos motivados, decididos a estar ahí arriba, y para los sprints estaremos mirando a Oldani para ver qué puede hacer, incluso si no es tan rápido como Fernando, él también sabe correr. Día a día, y veremos qué podemos hacer”.