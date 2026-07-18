Alpecin-Premier Tech le da a Philipsen otra gran ventaja, pero al belga le falta velocidad ganadora

Mientras Tim Merlier y su equipo Soudal-QuickStep celebraban su tercera victoria al sprint en el Tour de Francia, Jasper Philipsen sólo pudo pasar junto al autobús del equipo rival, bajarse y desaparecer rápidamente en el autobús Alpecin-Premier Tech para ver una repetición del sprint y tratar de entender por qué nuevamente se perdió la victoria.

Alpecin-Premier Tech volvió a preparar a Philipsen con un tren de salida de tres corredores en el último kilómetro, evitando el choque tardío, arrastrándolo al frente, con Mathieu van der Poel como su último hombre. Philipsen pateó primero, pero pronto fue igualado por los otros velocistas, con Merlier saliendo tarde del volante y por el medio para ganar.

Philipsen sólo pudo aceptar la derrota una vez más.

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“Por supuesto que miramos las imágenes. Creo que hicimos un trabajo perfecto con el equipo. Hicimos lo planeado y el sprint fue bueno. Desafortunadamente, los demás son mejores, sólo tenemos que aceptarlo”, dijo Philipsen. NBC's Steve Porino y los medios flamencos, cuando más tarde bajó del autobús para enfrentarse a los medios.”

Philipsen ha disputado las cinco finales de sprint del Tour 2026, pero en cada ocasión le ha faltado la ráfaga final de velocidad o la línea clara necesaria para ganar. Terminó quinto en Pau y Burdeos, cuarto en Bergerac y tercero en Nevers y ahora nuevamente tercero en Chalon-sur-Saône.

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Es rápido, pero no lo suficiente como para ganar sprints como lo fue en años anteriores. Ha ganado diez etapas en las últimas cuatro ediciones del Tour.

El único consuelo de Philipsen es que es tercero en la competición por el maillot verde, a sólo 46 puntos de Mads Pedersen (Lidl-Trek).

“Creo que mi nivel es bueno. No estaba en mi nivel al principio del Tour, pero en los últimos días me sentí muy bien. Hoy también me sentí muy bien. Si me derrotan, así será”, dijo Philipsen.

Chalon-sur-Saône fue probablemente la última oportunidad para los velocistas, y la batalla general y las escapadas probablemente dominarían las etapas restantes.

La etapa 21 hasta París ya no es una etapa puramente de velocistas: el pelotón se enfrenta a tres subidas a la Côte de la Butte Montmartre, la última de las cuales termina a sólo 10 km de la meta en los Campos Elíseos.

“Ya tengo 10 victorias de etapa en el Tour y estoy muy contento con mi palmarés. Hemos trabajado muy duro y tal vez la victoria llegue o tal vez no. Veremos qué nos trae el Tour”, dijo Philipsen, confirmando que prefiere sufrir y perder en el Tour que estar en casa.

“Prefiero estar en el Tour de Francia que en casa en el sofá, así que iré hasta París y disfrutaré cada momento del Tour”, dijo.