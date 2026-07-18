Alpecin-Premier Tech le da a Philipsen otra gran ventaja, pero al belga le falta velocidad ganadora

Mientras Tim Merlier y su equipo Soudal-QuickStep celebraban su tercera victoria al sprint en el Tour de Francia, Jasper Philipsen sólo pudo pasar junto al autobús del equipo rival, bajarse y desaparecer rápidamente en el autobús Alpecin-Premier Tech para ver una repetición del sprint y tratar de entender por qué nuevamente se perdió la victoria.

Alpecin-Premier Tech volvió a preparar a Philipsen con un tren de salida de tres corredores en el último kilómetro, evitando el choque tardío, arrastrándolo al frente, con Mathieu van der Poel como su último hombre. Philipsen pateó primero, pero pronto fue igualado por los otros velocistas, con Merlier saliendo tarde del volante y por el medio para ganar.

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