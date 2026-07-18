Gaviria, Godon y Wærenskjold, entre los más afectados en el sprint hacia Chalon-sur-Saône

Varios corredores se estrellaron en los últimos 400 metros de la etapa del Tour de Francia del jueves, con Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA), el ganador de la etapa 11, Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility), Dorian Godon (Netcompany Ineos) y varios otros cayeron en un choque a alta velocidad con efecto dominó en la etapa 12.

Fue Gaviria el primero en caer tras chocar con Olav Kooij (Decathlon CMA CGM), que logró mantenerse en pie, pero el ciclista colombiano cayó con fuerza y ​​se llevó consigo a varios otros corredores.

La causa de la caída de Gaviria parecía ser un movimiento apretado delante de él por parte de Vlad Van Mechelen (Bahrain Victorious), con el corredor belga relegado posteriormente al último lugar del grupo por una desviación en el sprint.

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Wærenskjold y Godon fueron los primeros en caer a gran velocidad como consecuencia directa de la caída de Gaviria, además de un par de corredores del Lotto Intemarché y del Picnic PostNL.

Los corredores detrás en la siguiente parte del pelotón salieron un poco más ligeros ya que no iban a tanta velocidad, pero varios corredores se salieron y todo el camino quedó bloqueado.

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Tim Merlier (Soudal-QuickStep) ganó la etapa al frente, con sólo 15 corredores evitando la caída cuando el sprint se abrió por la derecha y Gaviria cayó por la izquierda.

Godon parecía ser uno de los ciclistas más heridos, permaneciendo en el suelo por un tiempo y siendo atendido por un compañero de equipo. Gaviria también se golpeó la cabeza increíblemente fuerte contra el asfalto, pero estaba de pie y consciente.

El líder de la carrera, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG), tuvo que detenerse debido al accidente, pero por lo demás no se vio afectado. Dentro de la regla segura de los 5 km, ningún corredor que estuviera en el pelotón en el momento del accidente perderá tiempo en la etapa o en la general.

El rodaje hasta Chalon-sur-Saône fue muy técnico para un sprint final, con múltiples curvas, rotondas, mobiliario de carretera y estrechamientos en los últimos kilómetros que crearon un sprint tenso y cauteloso mientras los corredores luchaban por mantenerse en contacto con sus líderes y con el frente de la carrera.

Los últimos 500 metros tampoco estuvieron exentos de dificultades, ya que fueron cuesta arriba hacia la línea y presentaban varias curvas en el camino en lugar de una línea recta.

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Es más, había obstáculos de velocidad periódicos, incluido uno justo antes del accidente, aunque si se mira más de cerca no parece ser la causa del incidente: Gaviria chocó contra Kooij en un incidente aparentemente no relacionado mientras los dos luchaban por una línea similar en el mismo momento en que Van Mechelen cruzaba la carretera.

Gaviria finalmente cruzó la línea, siendo empujado por un compañero de equipo y acunando su brazo izquierdo en lo que a menudo es un signo revelador de una fractura de clavícula. También tenía heridas donde se había desgarrado su traje.

Fue un cambio de suerte extremo para Wærenskjold, que por supuesto ganó el miércoles pero se estrelló muy fuerte en el siguiente sprint, con su compañero de equipo Jonas Abrahamsen también cayendo.

“La mitad del pelotón fue derribado en una final muy rápida. Imágenes aterradoras, pero parece que más o menos todos pudieron terminar la carrera”, dijo el director del equipo Uno-X, Thor Hushovd. ciclismonoticias al final.

En cuanto a las lesiones, es posible que aún no se conozcan los efectos a largo plazo, e incluso los ciclistas que escaparon de una fractura inmediata se sentirán doloridos por un accidente a tan alta velocidad.

“Está herido en todas partes, ya sabes, patinar en la carretera a casi 80 kilómetros por hora, es doloroso”, dijo Hushovd sobre Wærenskjold. “Es una pena porque estaba en buena forma, pero es parte del ciclismo”.