Gaviria, Godon y Wærenskjold, entre los más afectados en el sprint hacia Chalon-sur-Saône

Varios corredores se estrellaron en los últimos 400 metros de la etapa del Tour de Francia del jueves, con Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA), el ganador de la etapa 11, Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility), Dorian Godon (Netcompany Ineos) y varios otros cayeron en un choque a alta velocidad con efecto dominó en la etapa 12.

Fue Gaviria el primero en caer tras chocar con Olav Kooij (Decathlon CMA CGM), que logró mantenerse en pie, pero el ciclista colombiano cayó con fuerza y ​​se llevó consigo a varios otros corredores.

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