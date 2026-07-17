¿Son las granadas el último superalimento del pelotón?

Mientras buscaba tecnología en el hotel del equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe en Barcelona antes del inicio del Tour de Francia, poco antes de ver la nueva bicicleta Shiv TT de Remco Evenepoel en la parte trasera de una camioneta abierta, algo más llamó mi atención y me envió a una madriguera más tarde esa noche y en el transcurso de los días posteriores.

Noté una caja de cartón abierta con una etiqueta de envío en el costado que detallaba su contenido original: polvo Mitopure, cápsulas blandas y gomitas.

La etiqueta indicaba que había sido enviado desde una conocida empresa automovilística de EE. UU. a un empleado del equipo en Austria.

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Al principio no estaba familiarizado con Mitopure, pero luego supe que es una forma altamente pura y registrada de una sustancia llamada Urolitina A, fabricada por la empresa suiza Amazentis (propiedad parcial del Centro de Investigación Nestlé) y comercializada bajo la marca Timeline.

En particular, la marca Timeline también estaba escrita a mano en la caja, junto con el nombre de otro de los empleados del equipo.

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¿Qué es la urolitina A?

En resumen, la urolitina A es una sustancia natural derivada de la granada que, según se afirma, acelera la limpieza de las mitocondrias dañadas, mejorando potencialmente la función y la recuperación mitocondrial.

ciclismonoticias Los miembros quizás recuerden que Tim Lawson también hizo referencia a él en nuestra sección premium sobre suplementos:

Ventaja ergogénica o promesa vacía: ¿Cómo sabemos qué hay realmente dentro de los suplementos para ciclismo?

Pero para profundizar un poco más, hablé con David Bailey, un hombre cuya carrera abarca el Instituto Inglés del Deporte, tres años en el Centro de Investigación Nestlé y un trío de títulos como Jefe de Rendimiento en BMC Racing, Bahrain McLaren y, hoy en día, el equipo ciclista NSN.

Explicó que la urolitina A es un subproducto natural producido en el intestino a partir de la descomposición de un grupo de polifenoles llamados elagitaninos, que se encuentran principalmente en las granadas pero también en las frambuesas. Sin embargo, sólo algunas personas pueden producirlo en cantidades significativas, dependiendo de su microbioma intestinal, su genética y su dieta, por lo que la suplementación puede ser beneficiosa para quienes no pueden hacerlo.





En el trabajo preclínico de Amazentis, utilizando roedores, Bailey explica que demostraron que tenía un “potente efecto sobre la mitofagia”, el proceso que elimina las mitocondrias dañadas, y dado que a medida que envejecemos la función mitocondrial disminuye, esto podría tener un impacto positivo en la desaceleración de los efectos del envejecimiento.

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Esto fue alrededor de 2021, mucho después de que Bailey dejara Nestlé, pero la empresa le consultó sobre su posible aplicación en el ciclismo de élite.

“Cuando me uní a ellos, estaba entre equipos”, explicó. “Tuve muchos contactos e hice conexiones con otros equipos, y varios equipos lo intentaron.

“Habría un caso potencial utilizado en la parte final de un Grand Tour, donde se enfrentan tres días de etapas de montaña, una alta rotación de calorías y un estrés fisiológico muy, muy alto”, continuó, pero luego añadió que “todavía es un poco desconocido”.

¿Es legal?

En resumen, sí. Mitopure tiene certificación NSF para deportes; algo que el propio Bailey hizo que sucediera.

“Eso fue lo primero que les dije. Pensé: 'los equipos no aceptarán esto a menos que puedan garantizar…' Bueno, nunca se puede garantizar contra la contaminación, pero se pasa por el proceso de prueba por lotes”, dijo.

Esta certificación, según el sitio web de NSF Sport, verifica que los productos no contienen ninguna de las 290 sustancias prohibidas por las principales organizaciones deportivas, que el contenido del suplemento realmente coincide con lo que está impreso en la etiqueta, que no hay niveles peligrosos de contaminantes en los productos probados, que el producto se fabrica en una instalación que cuenta con la certificación GMP (Buenas prácticas de fabricación) y se audita anualmente o dos veces al año según el grado de calidad y seguridad de NSF.

¿Qué equipos lo están usando?

Red Bull-Bora-Hansgrohe niega haber utilizado alguna vez productos Mitopure.

“El equipo no está usando Mitopure en este momento”, explicó el responsable de prensa del equipo cuando se le pidió un comentario, y luego reiteró su afirmación diciendo que “el suplemento que usted menciona no se usó ni se usa actualmente”.

Bailey dijo que entiende que un equipo de su ronda inicial de divulgación todavía lo está usando. No es Red Bull-Bora-Hansgrohe, para mayor claridad, pero pidió que el nombre del equipo no se registrara.





Quizás lo más revelador es que Bailey confirma que su propio equipo, NSN, no lo está utilizando: “Como ganancia marginal ponderada en nutrición, es un poco desconocido”, explicó. “No tiene sentido implementar esto hasta que tengas tus objetivos alineados con la alimentación (ingesta de carbohidratos) o cosas que están bien establecidas como el uso de cafeína, creatina y bicarbonato. Esas son las cosas sobre las que sabemos que hay evidencia clara”.

También hablé con Sam Impey, ex nutricionista de rendimiento de British Cycling, así como con el equipo conocido hoy como Jayco AlUla, y quien ahora es cofundador y director científico de Hexis, una marca que apoya a numerosos equipos WorldTour con su estrategia y seguimiento de alimentación. Explicó que no tiene conocimiento de que ningún equipo lo utilice.

Entonces, ¿realmente funciona?

Bailey lo llama una incógnita. Impey está de acuerdo y dice: “Es un posbiótico que podría tener beneficios, pero la base de evidencia en atletas de alto rendimiento no existe. Sabemos mucho menos sobre cómo funciona y cómo usarlo que las cetonas”.

Los ensayos clínicos en adultos mayores no activos demostraron que la suplementación mejora la fuerza muscular, la resistencia y los biomarcadores de la salud mitocondrial, lo que sugiere que puede ser una ayuda ergogénica eficaz en otras poblaciones, pero cómo eso se traduce luego en los atletas de élite es altamente especulativo.

Como dice Bailey: “Los muchachos que compiten en el Tour de Francia son unos fenómenos. Tienen una adaptación natural, más que tú y yo. Todos tenemos la capacidad de mitigar el daño oxidativo que sufres, y ellos tendrán aún más, y es por eso que pueden hacerlo día tras día.

Existen algunos ejemplos de ensayos, y dos que Bailey compartió conmigo sugieren vagamente potencial, pero ninguno de ellos es sencillo.

El primero, titulado 'Efectos de la suplementación con urolitina A sobre el rendimiento y el estado antioxidante en jugadores de fútbol académico durante la pretemporada: un ensayo piloto controlado, aleatorio concluye que seis semanas de suplementación mejoraron la resistencia aeróbica y algunas medidas de rendimiento de salto en jugadores académicos de élite, al tiempo que preservan aspectos del estado antioxidante, pero advirtió que los límites de confianza eran amplios y que el estudio “potencialmente apoya la UA como una intervención factible y bien tolerada en poblaciones atléticas”, y que justifica más investigación.

El segundo, titulado 'Evaluación del impacto de la suplementación con urolitina A en el rendimiento de la carrera, la recuperación y los biomarcadores mitocondriales en corredores de distancia masculinos altamente entrenados' encontró que “Cuatro semanas de suplementación diaria con UA ​​facilita la recuperación al regular negativamente las vías inflamatorias y los marcadores indirectos de daño muscular. Sin embargo, a pesar de una reducción en el índice de esfuerzo y una mayor capacidad aeróbica, la suplementación con UA ​​no mejoró aún más el rendimiento en atletas de resistencia masculinos altamente entrenados”.

Evidencia versus oportunidad

Sin evidencia clara de que la urolitina A ofrece una mejora en el rendimiento, se le perdonaría preguntarse por qué los equipos se arriesgarían a dársela a atletas de alto rendimiento en el escenario más grande del mundo.

Pero a pesar de no utilizarlo para los corredores de su propio equipo, Bailey presenta un argumento sólido.

“La investigación científica avanza a un ritmo glacial. Entonces, ya sabes, trabajando en el deporte durante 20 años de mi vida, aprendí que realmente no puedes esperar a que lo descubran y que tienes que tomar una decisión”.

Esa decisión probablemente se tome sopesando los riesgos conocidos frente a las ventajas potenciales, y cuando la ventaja es una oportunidad de ganar el Tour de Francia, probablemente sea difícil de ignorar.