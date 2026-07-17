¿Son las granadas el último superalimento del pelotón?

Mientras buscaba tecnología en el hotel del equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe en Barcelona antes del inicio del Tour de Francia, poco antes de ver la nueva bicicleta Shiv TT de Remco Evenepoel en la parte trasera de una camioneta abierta, algo más llamó mi atención y me envió a una madriguera más tarde esa noche y en el transcurso de los días posteriores.

Noté una caja de cartón abierta con una etiqueta de envío en el costado que detallaba su contenido original: polvo Mitopure, cápsulas blandas y gomitas.

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Una pila de granadas


Un paquete de Timeline Mitopure Urolithin A