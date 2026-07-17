Eddy Planckaert cuestiona la decisión de los comisarios de descender y reintegrar al velocista belga tras el incidente en la etapa 11

El ex velocista Eddy Planckaert tuvo algunas críticas bastante directas al jurado de la UCI después de la saga en la que Jasper Philipsen descendió y luego fue reincorporado por un movimiento durante el sprint final de la etapa 11 del Tour de Francia.

Poco después de que concluyera la etapa hacia Nevers, Philipsen, que había terminado tercero, fue relegado, aparentemente por un par de movimientos que lo vieron chocar con el velocista del Picnic-PostNL Pavel Bittner y luego darle un ligero codazo a Biniam Girmay de NSN.

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