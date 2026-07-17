Eddy Planckaert cuestiona la decisión de los comisarios de descender y reintegrar al velocista belga tras el incidente en la etapa 11

El ex velocista Eddy Planckaert tuvo algunas críticas bastante directas al jurado de la UCI después de la saga en la que Jasper Philipsen descendió y luego fue reincorporado por un movimiento durante el sprint final de la etapa 11 del Tour de Francia.

Poco después de que concluyera la etapa hacia Nevers, Philipsen, que había terminado tercero, fue relegado, aparentemente por un par de movimientos que lo vieron chocar con el velocista del Picnic-PostNL Pavel Bittner y luego darle un ligero codazo a Biniam Girmay de NSN.

Sin embargo, después de que su equipo acudió a los comisarios para apelar la decisión y el jurado revisó las imágenes de vídeo, Philipsen volvió a descender al tercer lugar y no recibió ni siquiera una advertencia, y mucho menos el descenso inicial y la tarjeta amarilla.

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A pesar de que finalmente se revocó la decisión, Planckaert se mostró muy crítico con el descenso.

“Una vez le dije a alguien en el Tour que me estaba penalizando, y lo voy a decir de nuevo: no saben la diferencia entre una vaca y un caballo”, dijo el ex ganador del maillot verde al canal flamenco. VRTla post-etapa Vive el Velo espectáculo.

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“Realmente se necesita gente que sepa algo al respecto. Es necesario que haya dos velocistas que tengan una idea. Un velocista nunca desaprobaría eso”.

Planckaert argumentó que la agresión percibida por Philipsen era una parte aceptable del sprint y no necesariamente intrínsecamente peligrosa.

“Se enfrenta a profesionales”, dijo. “Si le haces esto a un ciclista recreativo o a alguien sin experiencia, quedará en el suelo. Pero alguien que esté entrenado, vamos”.

“Si os descalifican por eso, bueno chicos… Entonces sólo tendréis que organizar contrarreloj o etapas de montaña. Esto no está bien. Imagínense estar en una situación así, yendo a sesenta o setenta kilómetros por hora y estresados ​​sólo para llegar a la meta, y hay un incidente menor”.

Algunos otros comentaristas pusieron en duda la consistencia y equidad de las reglas de sprint, con el breve descenso de Philipsen un paso más allá de las advertencias que algunos de sus rivales han recibido por movimientos similares ya en este Tour.

El velocista australiano retirado Caleb Ewan dijo que es necesario un cierto nivel de empuje y lucha para luchar por la posición, y tal vez no haya suficiente consistencia, y tal vez incluso una vigilancia adicional sobre Philipsen, quien ya ha sido relegado en el Tour antes. Sin embargo, el director deportivo de Philipsen, Philip Roodhooft, se mostró bastante diplomático con esa sugerencia.

“Creo que la coherencia es la clave de toda regla. Si no se aplica para todos de la misma manera, crea problemas”, afirmó. “Pero no creo que nadie tenga un ojo especial en Jasper, creo que es demasiado lejos pensar eso”.