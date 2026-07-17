“No hay razón para quedarse sentado y ocultarlo”, revela Dane, citando su deseo de crear una familia y evitar llegar a los treinta y tantos.

Mads Pedersen (Lidl-Trek), actualmente líder de la clasificación de sprints del Tour de Francia, ha revelado que planea poner fin a su carrera profesional después del Campeonato del Mundo de Ruta de 2029 en Copenhague.

El danés ganó el título mundial en Yorkshire en 2019 y ve el campeonato mundial de su país como el último telón natural de su carrera, para poder centrarse en su vida personal y familiar.

“En ese momento me gustaría dejar el ciclismo. No hay motivo para quedarme sentado y ocultarlo”, reveló Pedersen en el programa post-carrera de la TV2 danesa. Después de la gira el miércoles por la noche.

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“Sería un lugar especial para terminar una carrera. El plan es que el Campeonato Mundial en Copenhague sea donde me gustaría dejar el ciclismo.

“La gente todavía se sentará y escribirá que es triste para mí dejar de jugar después del Campeonato Mundial en Copenhague en suelo danés, pero sería una completa locura para mí y espero que sea una gran fiesta”.

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Pedersen se hizo profesional con el equipo danés ProTeam Cult Energy Pro Cycling en 2015. Se unió a Trek-Segafredo en 2017 y se mantuvo con la configuración hasta que se transformó en Lidl-Trek. Acordó un contrato “vitalicio” con Lidl-Trek y se espera que termine su carrera con el equipo.

El título mundial de Pedersen en 2019 fue un punto de inflexión en su carrera y se ha convertido en uno de los mejores corredores de Clásicas del pelotón. Tiene 61 victorias en su palmarés y es el favorito para ganar el maillot verde del Tour de Francia. Ya le ha ganado la etapa a Foix.

Pedersen cumplirá 31 años en diciembre y también tendrá 33, casi 34, cuando se celebre el Campeonato Mundial de 2029 en Copenhague. Todavía tiene hambre de éxito, pero es consciente de que no puede correr para siempre.

“Todo llega a su fin y para mí ese es el día en que ya no puedo luchar por victorias”, dijo Pedersen.

“Entonces ya no pertenezco al pelotón. Pasar de ser un líder de equipo a alguien que siempre tiene que ayudar, es muy difícil para mí”.

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“Esto no significa que ya haya hecho planes para después de mi retiro. Todavía estoy en esa burbuja ciclista. Por ahora todo se trata del maillot verde. Y en los próximos años, seguiré buscando esa victoria que me falta en un clásico del Monumental. Y cuando haya ganado un Monumento, querré otro.

Pedersen reveló que ha visto a otros corredores correr demasiado tiempo y fue testigo del impacto que ha tenido en sus vidas personales.

“Le pasa factura al cuerpo”, dijo Pedersen sobre el intenso estilo de vida de las carreras profesionales.

“También tengo una esposa en casa y en algún momento queremos formar una familia. Estamos llegando a una edad en la que eso va a suceder.

“He tenido compañeros que han tenido problemas en su vida familiar, quizás porque no estaban frecuentemente en casa. Me dolió ver eso en ese momento, y no quiero terminar en la misma situación.

“Preferiría terminar mi carrera un poco antes y formar una familia, porque la vida es larga”.