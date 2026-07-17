“No hay razón para quedarse sentado y ocultarlo”, revela Dane, citando su deseo de crear una familia y evitar llegar a los treinta y tantos.

Mads Pedersen (Lidl-Trek), actualmente líder de la clasificación de sprints del Tour de Francia, ha revelado que planea poner fin a su carrera profesional después del Campeonato del Mundo de Ruta de 2029 en Copenhague.

El danés ganó el título mundial en Yorkshire en 2019 y ve el campeonato mundial de su país como el último telón natural de su carrera, para poder centrarse en su vida personal y familiar.

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