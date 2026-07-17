Entrenamiento belga en altitud en Italia antes de los objetivos de final de temporada en la Vuelta a España y el Campeonato Mundial de Ruta

Después de ser descartado para correr el Tour de Francia por una lesión en el codo, Wout van Aert está inmerso en los preparativos para sus objetivos revisados ​​de la Vuelta a España y el Campeonato Mundial de Ruta.

El belga fue operado del codo infectado, lesionado en un accidente previo al Tour Auvernia-Ródano-Alpes, a mediados de junio y pronto volvió a subirse a su bicicleta.

Este mes, se mudó a Italia para intensificar los preparativos para sus objetivos de final de temporada. Después de pasar dos semanas entrenando en los Dolomitas, ahora se mudó a Livigno, cerca de la frontera con Suiza.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

Los entrenamientos recientes lo han visto subir las subidas, y el miércoles abordó una de las montañas más emblemáticas del ciclismo, el Passo Stelvio, aunque no estaba subiendo las famosas 48 curvas cerradas.

En lugar de ello, el maestro multidisciplinar se alejó de los caminos trillados para realizar una maratón de seis horas de duración por las pistas de grava del lado occidental de la cumbre.

te puede gustar



Wout van Aert se pierde el inicio del campo de entrenamiento en altitud del Tour de Francia



'Primer intento de sujetar el manillar otra vez': Wout van Aert vuelve a subirse a la bicicleta mientras continúa la recuperación de una infección que le obligó a salir del Tour de Francia



Wout van Aert es duda para el campo de entrenamiento del Tour de Francia de Visma en medio de una inflamación de herida 'misteriosa'

El corredor de gravel Aaron Van der Beken acompañó a Van Aert mientras desempolvaba su Cervélo Aspero-5 para emprender la aventura de 104,8 km, que incluía 3.400 metros de elevación.

Como si toda esa escalada no fuera suficiente, los videos publicados en su Strava mostraron cuán duro es el terreno mientras luchaba por un camino de cabras de aspecto brutal lleno de rocas sueltas.

Van Aert, que esta primavera consiguió el triunfo que coronó su carrera en la París-Roubaix al vencer a Tadej Pogačar, volverá a la acción el 22 de agosto cuando la Vuelta a España comience con una contrarreloj de 9 km en Mónaco.

Regresará a la Gran Vuelta de España en busca de más victorias de etapa que sumar a las tres que consiguió en su debut hace dos años. En aquel entonces, parecía encaminado a ganar tanto los puntos como la clasificación de montaña antes de estrellarse en la etapa 16 y posteriormente perderse el Mundial de Ruta en Zurich, Suiza.

La carrera de ruta del Mundial de Ruta de este año, celebrada el 27 de septiembre en un recorrido montañoso de 273,2 km en Montreal, Canadá, parece muy adecuada para Van Aert, por lo que espera evitar un destino similar a su regreso a España.