Entrenamiento belga en altitud en Italia antes de los objetivos de final de temporada en la Vuelta a España y el Campeonato Mundial de Ruta

Después de ser descartado para correr el Tour de Francia por una lesión en el codo, Wout van Aert está inmerso en los preparativos para sus objetivos revisados ​​de la Vuelta a España y el Campeonato Mundial de Ruta.

El belga fue operado del codo infectado, lesionado en un accidente previo al Tour Auvernia-Ródano-Alpes, a mediados de junio y pronto volvió a subirse a su bicicleta.

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