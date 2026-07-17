El líder del maillot verde obligó a Jasper Philipsen a acercarse a las barreras y fue llamado al coche del comisario, pero se le permitió conservar los puntos.

El líder de la clasificación por puntos, Mads Pedersen (Lidl-Trek), aparentemente fue regañado, pero evitó cualquier castigo formal o descenso por un movimiento potencialmente sospechoso en el punto de sprint intermedio de la etapa 12 del Tour de Francia, a pesar de que los comisarios le dijeron a su equipo que así sería.

Con solo un corredor escapado en el momento del sprint, todavía había muchos puntos de sprint disponibles (cruciales para Pedersen, que está tratando de ganar la competencia) y, por lo tanto, un sprint bastante feroz para la línea.

Después de una sólida salida, Pedersen pudo correr bien, pero se desplazó hacia la derecha para cerrar la puerta a Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), lo que le obligó a acercarse a las barreras y le obligó a dejar de pedalear. Pedersen ganó el sprint y 20 puntos en la línea.

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Él y Philipsen fueron vistos hablando y luego dándose la mano después de la línea.

Los canales oficiales del Tour afirmaron entonces que el sprint estaba “en revisión” y que, por tanto, los resultados no estaban confirmados.

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💚 Sprint intermedio @WeLoveCyclingFR 💚Mads Pedersen ocupa el segundo lugar detrás de Baptiste Veistroffer, pero el sprint está en revisión. Mads Pedersen pasó a la segunda posición detrás de Baptiste Veistroffer, pero el sprint está en curso de verificación por el jurado.#TDF2026 pic.twitter.com/E940jcqSKE16 de julio de 2026

Después del sprint, el coche del equipo Lidl-Trek fue llamado al coche de los comisarios, y el propio Pedersen también fue llamado al coche de los jueces, y parecía estar discutiendo con los comisarios sobre el sprint.

Según los informes, a los directores deportivos en el coche se les dijo que Pedersen descendería, pero una vez que finalmente se confirmaron los resultados, al danés se le permitió conservar su resultado y los puntos.

“No sé qué está haciendo el comisario”, se escuchó decir a Pedersen en la radio del equipo, tal como se transmitió en la cobertura televisiva del Tour.

“No, nos dicen que descenderéis”, fue la respuesta desde el coche del equipo. “Pero ahora en la radio no escuché nada”.

El compañero de equipo de Pedersen, Quinn Simmons, también pareció intervenir y dijo: “(Vi) todo, él no se movió, eso es completamente falso”.

El ir y venir con Pedersen y Lidl-Trek llega inmediatamente después de otra saga de descenso que terminó el miércoles, con Philipsen siendo relegado y luego reintegrado cuando el jurado de carrera anuló su decisión original.

En este caso, Pedersen evitó por completo el descenso, pero está claro que los comisarios siguen de cerca los sprints a estas alturas de la carrera.