El líder del maillot verde obligó a Jasper Philipsen a acercarse a las barreras y fue llamado al coche del comisario, pero se le permitió conservar los puntos.

El líder de la clasificación por puntos, Mads Pedersen (Lidl-Trek), aparentemente fue regañado, pero evitó cualquier castigo formal o descenso por un movimiento potencialmente sospechoso en el punto de sprint intermedio de la etapa 12 del Tour de Francia, a pesar de que los comisarios le dijeron a su equipo que así sería.

Con solo un corredor escapado en el momento del sprint, todavía había muchos puntos de sprint disponibles (cruciales para Pedersen, que está tratando de ganar la competencia) y, por lo tanto, un sprint bastante feroz para la línea.

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