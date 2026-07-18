Con varias etapas montañosas en los próximos días, el especialista en escapadas irlandesas espera replicar su triunfo de etapa de 2025.

Ben Healy ha estado esperando su momento. Ahora bien, esto no le resulta natural, pero la espera casi ha terminado y está preparado y preparado para lanzarse al Tour de Francia.

Healy fue una de las estrellas del Tour del año pasado, iluminando etapa tras etapa con un aluvión incontenible de ataques que le valieron una victoria de etapa y además muchos nuevos fanáticos.

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