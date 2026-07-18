Con varias etapas montañosas en los próximos días, el especialista en escapadas irlandesas espera replicar su triunfo de etapa de 2025.

Ben Healy ha estado esperando su momento. Ahora bien, esto no le resulta natural, pero la espera casi ha terminado y está preparado y preparado para lanzarse al Tour de Francia.

Healy fue una de las estrellas del Tour del año pasado, iluminando etapa tras etapa con un aluvión incontenible de ataques que le valieron una victoria de etapa y además muchos nuevos fanáticos.

Pero el irlandés ha permanecido relativamente anónimo hasta ahora en el Tour actual, lo que parece extraño dado el impacto que tuvo en la carrera hace 12 meses.

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Hay una buena razón para todo esto, y no es por ninguna falta de forma relacionada con su temporada ligeramente interrumpida. Más bien, una ola de calor ha envuelto la carrera desde el primer fin de semana en Barcelona. Las altas temperaturas han asfixiado a una de las figuras más enérgicas del pelotón.

“El calor es realmente mi talón de Aquiles”, dice Healy. ciclismonoticias.

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“Cuando tengo grandes cambios en el rendimiento, siempre es por el calor. Hago todo lo que puedo, ya sabes, pero sí, algunos de nosotros no estamos hechos para eso”.

Las temperaturas apenas han bajado de los 30 grados desde la Gran Salida, lo que dejó a Healy incapaz de desarrollar su estilo característico de aceleraciones repetidas.

“Simplemente no te recuperas”, explica. “Con cada esfuerzo, no te recuperas. Ya he corrido lo suficiente en el calor como para saber cuándo estoy al límite, y simplemente no puedo hacer mi estilo de ataque como lo haría normalmente, porque si sigo atacando, no me recupero tan rápido en el calor, y eso es en lo que soy bueno.

“No he tenido muchas opciones. Cuando he querido intentarlo, hace demasiado calor y tienes que escuchar a tu cuerpo. Si te falta aunque sea uno o dos por ciento, realmente te alcanza”.

Healy, nombrado “el mejor corredor de escapada del mundo” por su jefe en EF Education-EasyPost, Jonathan Vaughters, se ha infiltrado en una escapada de este Tour, siendo uno de los 30 hombres que lograron pasar la etapa 10 a través del Macizo Central.

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Sin embargo, jugó un papel menor cuando su compañero de equipo en EF, Richard Carapaz, atacó más tarde para ganar la etapa. Pero ese movimiento fracasó cuando Tadej Pogačar y sus hombres del UAE Team Emirates-XRG convirtieron un posible día de escapada en otro enfrentamiento general, que ha sido en gran medida un tema de este Tour.

“Cuando miro las etapas y quién las ganó, no creo que se hayan perdido demasiadas oportunidades”, dice Healy, quien ve una bendición disfrazada en el hecho de no haber quemado tantos partidos como podría.

“No ha sido un viaje demasiado duro para mí en el gruppetto”, añade, explicando que el calor no le produce ningún efecto fatigante acumulativo.

“Entrar al día de descanso este año fue probablemente lo más fresco que me he sentido en un día de descanso en un Grand Tour, así que no le he hecho demasiado daño al cuerpo y espero que eso dé sus frutos en la segunda mitad de la carrera”.

Es posible que Healy no tenga que esperar mucho más y es posible que las estrellas se estén alineando perfectamente. Se prevé que las temperaturas finalmente bajen a partir de mañana, lo que coincide con el terreno perfecto para un ciclista como Healy: dos días de media montaña en los Vosgos y un final en alto en Plateau de Solaison en los Alpes.

“Tengo muchas ganas de que llegue el fin de semana. Las temperaturas están bajando y, en cuanto baja, realmente siento que el cuerpo está ahí”, afirma.

“Realmente puedo sentir que estoy listo para correr”.