“Si sólo los equipos de velocistas controlan el sprint, no ganaremos”, dice el director deportivo del equipo, Kim Andersen

Hubo muchas sonrisas traviesas, choques de manos y palmaditas en la espalda afuera del autobús Lidl-Trek en Châlon-sur-Saône. No habían ganado la etapa, pero habían conseguido echar el gato entre las palomas en la etapa 12 del Tour de Francia.

Esta fue anunciada como la última oportunidad abierta de sprint grupal de la carrera, y ciertamente iba en esa dirección hasta que el equipo de Mads Pedersen apareció por primera vez a la cabeza del grupo con 35 km para el final. Durante los siguientes 25 kilómetros, desataron una incesante andanada de ataques, sumiendo el escenario en un prolongado periodo de caos.

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