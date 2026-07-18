“Si sólo los equipos de velocistas controlan el sprint, no ganaremos”, dice el director deportivo del equipo, Kim Andersen

Hubo muchas sonrisas traviesas, choques de manos y palmaditas en la espalda afuera del autobús Lidl-Trek en Châlon-sur-Saône. No habían ganado la etapa, pero habían conseguido echar el gato entre las palomas en la etapa 12 del Tour de Francia.

Esta fue anunciada como la última oportunidad abierta de sprint grupal de la carrera, y ciertamente iba en esa dirección hasta que el equipo de Mads Pedersen apareció por primera vez a la cabeza del grupo con 35 km para el final. Durante los siguientes 25 kilómetros, desataron una incesante andanada de ataques, sumiendo el escenario en un prolongado periodo de caos.

El pelotón finalmente se reunió para el esperado sprint grupal, pero el equipo aún estaba satisfecho con su forma de correr.

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“¡¿Por qué no?!” dijo el director deportivo Kim Andersen ciclismonoticias con una gran sonrisa en su rostro. “Creo que fue agradable verlo, ¿no?”

Pedersen había estado mezclando en los sprints anteriores, pero su mejor resultado había sido el séptimo. E incluso si la camiseta verde ya parecía segura sobre sus hombros, estaba ansioso por mezclar las cosas con la posibilidad de tal vez realizar un atraco o al menos hacer que los equipos de velocidad realmente se ganaran la corteza.

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“Si son sólo los equipos de velocistas los que controlan el sprint, no ganamos”, explicó Andersen.

“En los últimos días, los sprints no fueron como queríamos, entonces dijimos 'vale, intentamos otra cosa y nos volvemos locos'”.

Y eso es lo que hicieron, atacando a no menos de cinco jinetes. Quinn Simmons comenzó en una larga pendiente sin categoría a poco más de 35 km del final, y Mathias Vacek pronto se encontró en un peligroso grupo de 15 hombres que incluía a Filippo Ganna (Netcompany-Ineos).

Aunque eso volvió, lo intentaron de nuevo en la Côte de Montagny-lès-Buxy, no un punto de inflamación obvio con una pendiente promedio del 3,9%, pero sí una plataforma de lanzamiento tan grande como cualquier otra en los recorridos en gran parte llanos.

Derek Gee-West inició esa subida con una aceleración furiosa, con Quinn Simmons y Mathias Vacek atacando de nuevo por turnos. Nuevamente, sacaron a varios nombres importantes, incluido el campeón francés Romain Gregoire (Groupama-FDJ-United), pero regresaron cuando los equipos de velocidad intentaron marcar los movimientos o perseguirlos.

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Hacia el final del corto descenso de esa subida, el propio Pedersen atacó, lanzando el primero de tres grandes ataques desde el frente del grupo. Incluso Mattias Skjelmose, octavo en la general, se involucró.

“Realmente queríamos sacar mucho provecho de los velocistas y hacerles pasar un mal rato”, explicó el director deportivo Steven De Jongh. “Queríamos intentar hacerlo lo más difícil posible cuando empezó a subir a 40 km del final”.

Reveló que habían planeado encender los fuegos artificiales varios kilómetros antes de lo que lo hicieron, pero con el velocista clave Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) fuera de combate con un pinchazo, se tomó la decisión de retrasarlo.

“Queríamos esperar hasta que volviera al grupo porque no era justo empezar allí de inmediato”, dijo De Jongh, quien confirmó que Pedersen había sembrado las semillas del plan.

“Mads estaba preguntando por el terreno de los últimos 40 km, porque podía ver que había un poco de subida y bajada. Mientras hacía el reconocimiento completo de la etapa, claramente pude darle el consejo de hacerlo a partir de ese momento. Estaba claro: si querías hacer algo, estaba ahí”.

No lograron llevar a cabo el atraco, y no ayudó que aparentemente hubiera una filtración de información: el director de Decathlon CMA CGM, Mark Renshaw, nos dijo que se habían enterado de la agresión inminente ese mismo día. Pero lo intentaron bien y Pedersen, que aún así logró el noveno puesto en el sprint, cumplió su ambición de llegar al final de la etapa 12 en verde.

“Vimos una final que nos encaja, está en nuestro ADN como esta”, dijo De Jongh. “Hubiera sido bueno tener un grupo lejos, pero los muchachos lo hicieron bien”.