El factor de clasificación por equipos resurge como “un buen bono” para los Emiratos Árabes Unidos después de la etapa 13

Hasta ahora en este Tour de Francia, uno de los temas principales ha sido la represión de las escapadas por parte del UAE Team Emirates-XRG, con Tadej Pogačar contribuyéndose a tres victorias de etapa, entregándole una a su compañero de equipo Isaac del Toro y supervisando un patrón de baroudeurs mantenido a raya.

Pero las tornas cambiaron el viernes, cuando los Emiratos Árabes Unidos entraron en acción y despidieron a tres de sus ocho corredores.

Si no puedes vencerlos, únete a ellos. Los Emiratos Árabes Unidos han sido inquebrantablemente fuertes desde que comenzó la carrera, pero incluso ellos sintieron que lo que se avecinaba el viernes era casi incontrolable.

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Con grandes sacudidas generales previstas para el sábado y el domingo, la etapa del viernes tenía la fuga escrita por todas partes, sobre todo debido a la ansiedad e incluso el malestar que se ha estado gestando entre los equipos que habían cubierto sus apuestas del Tour de Francia en las escapadas.

Al final, 58 corredores lograron llegar a la ruta (casi un pelotón en sí mismo) y los Emiratos Árabes Unidos se lanzaron a ello.

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“El plan era estar al frente, con Felix (Großschartner), Brandon (McNulty) y yo, si había un grupo grande que se iba, estaríamos en él, y eso es exactamente lo que sucedió”, dijo Tim Wellens. ciclismonoticias Fuera del autobús de los EAU en Belfort.

Estaban allí para quitarle presión al resto del equipo, reduciendo la necesidad de que los demás controlaran el pelotón. De hecho, escuchamos en la radio de carrera a un director de los Emiratos Árabes Unidos decir que podían dejar que la brecha aumentara a unos siete minutos y luego otros equipos intervendrían, y eso es exactamente lo que sucedió cuando Bahrain Victorious, que tiene a Lenny Martinez en noveno lugar, se asustó por la presencia de Tom Pidcock (Pinarello Q36.5), décimo clasificado, en la carretera.

Bahrein trabajó a la cabeza del pelotón durante gran parte del día y, cuando la escapada llegó a las dos subidas clave del día, Wellens, McNulty y Großschartner pudieron comenzar a competir por sí mismos por primera vez en este Tour.

Al final, Wellens y McNulty llegaron a la selección final de 10 hombres, pero la victoria se escapó cuando Mauro Schmid y Harold Tejada se apoderaron del camino en la final. McNulty lanzó un intento en solitario en el último hueco para perseguirlos, pero se conformó con el quinto puesto y Wellens noveno.

“Es muy divertido decidir la carrera. Creo que todo el mundo quiere estar en el UAE Team Emirates-XRG porque puedes decidir un poco cómo se desarrolla la carrera”, dijo Wellens, en un mensaje que tal vez no caiga tan suavemente entre los otros equipos.

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“Es mucho mejor hacer esto que seguir todo el día”, añadió.

La cuestión de la clasificación de los equipos.

La etapa 13 le dio al UAE Team Emirates-XRG la oportunidad de darle un descanso a algunos de sus pelotones y a otros la oportunidad de competir por sí mismos, pero había otro factor potencial: la clasificación del equipo.

Esto ha sido un poco un susurro en este Tour, con numerosos equipos rivales especulando que los Emiratos Árabes Unidos han mantenido un control tan estricto sobre las escapadas porque están apuntando activamente a la clasificación de los equipos.

El equipo ha restado importancia a esto, según dijo el director del equipo, Joxean Fernández Matxin. ciclismonoticias esta mañana que no tuvo nada que ver con la forma en que han manejado las escapadas hasta ahora.

Y, sin embargo, las ganancias de tiempo de McNulty y Wellens el viernes hicieron que el equipo diera un salto considerable en la clasificación por equipos, acortando la diferencia con el líder Lidl-Trek de 24 minutos a poco más de nueve minutos.

La clasificación de los equipos se calcula sumando los tiempos de los tres mejores corredores de cada equipo en cada etapa y agrupándolos en una clasificación general continua.

“Lo estamos haciendo bien en la clasificación por equipos, así que es una buena ventaja. A todos les gusta estar en el podio en París, y sería una pena correr tan fuerte como equipo y luego no ganar la clasificación por equipos”, dijo Wellens.

“Si logramos hacer eso, por supuesto es una buena ventaja. Si no hubiéramos estado en la escapada, no estaríamos hundidos en el suelo tratando de cerrar la brecha. Así que es una buena ventaja, pero no es imprescindible”.