El factor de clasificación por equipos resurge como “un buen bono” para los Emiratos Árabes Unidos después de la etapa 13

Hasta ahora en este Tour de Francia, uno de los temas principales ha sido la represión de las escapadas por parte del UAE Team Emirates-XRG, con Tadej Pogačar contribuyéndose a tres victorias de etapa, entregándole una a su compañero de equipo Isaac del Toro y supervisando un patrón de baroudeurs mantenido a raya.

Pero las tornas cambiaron el viernes, cuando los Emiratos Árabes Unidos entraron en acción y despidieron a tres de sus ocho corredores.

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