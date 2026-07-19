El campeón canadiense de contrarreloj apoya la escalada del colíder del Lidl-Trek

Han pasado casi 14 meses desde que Derek Gee-West y Juan Ayuso cruzaron espadas por primera y única vez en una batalla general del Grand Tour en el Giro de Italia de 2025, pero el canadiense aún recuerda vívidamente la impresión que Ayuso, ahora su compañero de equipo, tuvo en él durante esa carrera.

“Al principio me estaba fumando”, dijo el joven de 28 años. ciclismonoticias con una sonrisa irónica antes de la etapa 13 del Tour de Francia, “pero luego tuvo mala suerte. Le picó esa abeja”, y luego tuvo que abandonar.

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