El campeón canadiense de contrarreloj apoya la escalada del colíder del Lidl-Trek

Han pasado casi 14 meses desde que Derek Gee-West y Juan Ayuso cruzaron espadas por primera y única vez en una batalla general del Grand Tour en el Giro de Italia de 2025, pero el canadiense aún recuerda vívidamente la impresión que Ayuso, ahora su compañero de equipo, tuvo en él durante esa carrera.

“Al principio me estaba fumando”, dijo el joven de 28 años. ciclismonoticias con una sonrisa irónica antes de la etapa 13 del Tour de Francia, “pero luego tuvo mala suerte. Le picó esa abeja”, y luego tuvo que abandonar.

“En realidad, no he tenido muchos enfrentamientos con él, tal vez en el Dauphiné en 2024. Pero en las carreras que ha terminado, no creo que le haya ganado nunca”.

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En el Dauphiné de ese año, Gee-West consiguió un tercer puesto en la general y una victoria de etapa, pero Ayuso se vio involucrado en una grave caída en un descenso anegado y tuvo que abandonar en la etapa 6.

Un par de años después, las cosas han avanzado considerablemente. Los dos son ahora compañeros de equipo en Lidl-Trek, donde Gee-West ha estado aprendiendo en el Tour de este año cómo trabaja Ayuso como líder de equipo, destacando el canadiense, entre otros talentos, el enfoque directo de la comunicación del español.

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“Es bastante claro; de hecho, hace que el trabajo sea bastante fácil. Si quiere algo, te lo hace saber”, dice Gee-West. “Desde la perspectiva de un ayudante, eso es exactamente lo que quieres.

“También tiene mucha confianza, lo cual es muy bueno tenerlo en un líder de equipo. Así que veremos cómo va el resto de la carrera, pero es un buen tipo al que respaldar”. Vuelve a sonreír cuando se le pregunta qué característica le gustaría tomar de Ayuso para añadirla a su propio conjunto de talentos ciclistas, y dice, medio en broma, “¡sus piernas!”.

En cuanto a los próximos desafíos de alta montaña, como finalista entre los cinco primeros del Giro, Gee-West dice que es muy consciente de lo complicado que puede ser desafiar a los otros rivales.

Pero al mismo tiempo, un piloto como Ayuso, actualmente quinto en la general, liderando la competición de mejores pilotos jóvenes y a sólo 18 segundos de Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) en el podio virtual, siempre busca estar en el centro de la acción.

“Es difícil, después de haber estado en una posición de general muchas veces, sólo hay que esperar que las piernas aparezcan”, dice Gee-West.

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“Hasta ahora ha tenido muy buenas piernas, pero este fin de semana” – en los Vosgos y luego en los Alpes – “será súper decisivo”.

“Con suerte, las piernas están ahí, y cuando Juan está bien, sabemos lo bueno que es. Así que espero que salga de este fin de semana sintiéndose aún más confiado por tercera semana”.

La tercera semana también presenta un desafío potencial para Gee-West, ya que el tres veces campeón nacional de contrarreloj podría, en el papel, tener una oportunidad en la prueba contrarreloj de 26,1 kilómetros del martes. Pero por ahora, no sabe si lo convertirá o no en un objetivo: eso, una vez más, se reduce en parte a Ayuso y a cómo él y su colíder Mattias Skjelmose se desempeñan este fin de semana crucial en los Vosgos y los Alpes.

“No tengo idea, veremos después cómo están sentados los muchachos (en la general), si necesitan que descanse o haga la contrarreloj. Cualquiera de las dos está bien para mí. Otro día de recuperación” – que es en lo que efectivamente se convertiría la etapa contrarreloj para Gee-West, si optara por no competir por ella – “tampoco sería tan malo”.

“Pero hasta ahora ni siquiera he mirado la contrarreloj, eso es trabajo para el día de descanso”. Antes de eso, por supuesto, Gee-West tendrá mucho con qué mantenerse ocupado en algunas de las subidas más difíciles del este de Francia.