Belga ansiosa por construir en el lugar de corredores en 2023

Arnaud de Lie es famoso por decir lo que piensa y en la conferencia de prensa previa al omloop het nieuwsblad del viernes, no ocultó su deseo de clavar un triunfo importante tan pronto como pueda en la temporada de clásicos de primavera de 2025.

Un segundo lugar en la edición 2023 de Omloop, su primera participación, fue una declaración importante de la estrella belga, particularmente dado que se había estrellado tarde. Luego, después de un 10º lugar relativamente decepcionante en 2024, el talentoso Racer de Walloon está decidido a darle a sus rivales una carrera por su dinero el sábado.

“Cada vez que he participado en esta carrera, me he sentido genial”, dijo De Lie a los periodistas el viernes, “estoy impaciente por poner un número de carrera en mi espalda en una carrera flamenca con mi bonita camiseta belga del campeón nacional”.

De Lie estuvo de acuerdo con Tom Pidcock (Q36.5), quien también dio una conferencia de prensa el viernes, que la ruta Omloop Het Nieuwsblad 2025 es más difícil que en ediciones anteriores. Al igual que el corredor británico, De Lie destacó la reintroducción de la subida de Eikenberg a 56 kilómetros del final en un formato completamente recoblado, algo que “cambia todo” en la carrera.

“Antes de que hubiera algunas partes de la subida que estaban engullidas y podías usarlas para levantarlo, pero ahora todo es Pavé. Y eso dificulta las cosas. Cualquiera que esté en la posición 50 o más atrás podría perder la carrera”, dijo De Lie.

“Luego está el descenso al Wolvenberg y si un equipo quiere rasgar las cosas allí, podría crear algunos huecos enormes. El final no es tan diferente, pero los tramos de carretera más fácil para la recuperación son más cortos de lo que solían ser”.

De Lie era un DNS en el Volta Ao Algarve el último día debido a alergias, pero dijo el viernes que hasta ese momento en la carrera portuguesa que se había sentido mejor y mejor y en la etapa 4, había podido “poner un sprint realmente agradable”. Su mejor condición se debió en parte, dijo, a su acumulación de invierno muy diferente.

“Mi preparación ha cambiado mucho, y el hecho (que debido a esos cambios) podría montar en Bessèges, Almeria y Algarve es algo que me gustó mucho. Tengo mucho placer de las carreras. Prefiero que sea que estar en la parte superior de un volcán”, una referencia al volcán de Teide en las islas canarias, donde los pasajeros a menudo hacen altitudes: “Vigille las carreras de la televisión en la televisión que me gustaría que me gusten. y mentalmente “.

Sin embargo, la prueba real de su estrategia vendrá el sábado en los finales kilómetros de Omloop Het Nieuwsblad. “Si gano, mi primavera ya habrá sido un éxito rotundo”, dijo a los periodistas.

“Pero tienes hambre a través de comer y si me las arreglo para levantar los brazos en la línea de meta, creo que eso me dará un enorme impulso, y estaré ansioso por hacerlo aún mejor en lo que viene después”.

Para hacerlo el sábado, por supuesto, De Lie tendrá que abordar y vencer a sus rivales en una carrera que él insistió en que era notoriamente impredecible, señalando que incluso las rupturas más fuertes como Dylan Van Baarle (Visma-Lease A Bike) en 2023 apenas podían defenderse del pelotón. Este año, Van Baarle no está corriendo, pero De Lie dijo que Visma sigue siendo uno de los escuadrones más poderosos, y no solo por su líder y ex ganador de Omloop Wout Van Aert.

“A nivel mundial son muy impresionantes”, dijo De Lie. “Pasé una semana en el Algarve corriendo junto a Van Aert y pude ver que estaba en gran forma. Su contrarreloj”, donde se llevó el segundo tras su compañero de equipo Jonas Vingegaard, “es la prueba”.

“En cuanto a los EAU (Equipo Emirates-XRG), han estado allí en el meollo desde el comienzo de la temporada. Estos dos equipos (Visma y EAU a menudo toman las decisiones estratégicas correctas y debes ser realmente agudos para poder vencerlos”.

“Pero tenemos un equipo 100% belga y estamos realmente unidos. Espero que estemos dispuestos a enfrentar el desafío”.

