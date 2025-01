El equipo continental de EE. UU. utiliza entrenamiento de resistencia de estilo militar en la nieve de Wisconsin para prepararse para las carreras del Mallorca Challenge

Cade Bickmore admitió que “ya no podía pasar desapercibido” después de ganar el Sunny King Criterium en 2023. Ese es el año en que pasó del equipo de desarrollo de Aevolo al Project Echelon Racing, ganando etapas en las carreras de nivel UCI Tour of the Gila y Tour International. de la Guadeloupe, y terminó a un lugar del podio en los Pro Criterium Nationals de EE. UU.

Bickmore respaldó sus resultados como visitante en 2024 al lograr una segunda victoria de etapa y un título de clasificación por puntos en el Tour de Gila y logró un podio en Portugal en Volta ao Alentejo para el equipo con sede en Estados Unidos.

El nuevo año trae un cambio de guardia en Project Echelon Racing y un enfoque renovado en el fitness donde Bickmore puede buscar más oportunidades para el equipo y para él mismo, comenzando en España en el Challenge Mallorca, cinco días de carreras de un día que abarcan del 29 de enero al 2 de febrero. Project Echelon es el único Continental con sede en EE. UU. en la lista de salida de 25 equipos, ocho de ellos en el nivel WorldTour.

“Sabes, cada oportunidad que tenemos de enfrentarnos cara a cara contra los muchachos del WorldTour es algo importante”, dijo Bickmore. ciclismonoticias. “Estoy muy emocionado por el Tour de Noruega y comenzar en Mallorca y luego un par de oportunidades en Portugal y España. Me encanta correr en Europa”.

El joven de 26 años comienza su tercera temporada en el equipo Continental con sede en EE. UU. este año y dice que, con el regreso de la mayor parte del equipo, la familiaridad entre los corredores y las carreras les da confianza.

“Seguimos avanzando un poco cada año. El año pasado sentí que dimos grandes saltos en términos de las carreras en las que nos metíamos, lo cual fue increíble”, reflexionó.

“Tuvimos muchos dolores de crecimiento por eso, tuvimos que aprender mucho para adaptarnos, para estar a la altura de las circunstancias. Creo que este año nuestro calendario será similar, pero tenemos un enfoque mucho más centrado en todos los aspectos”. Creo que tenemos grandes oportunidades para hacer que sucedan grandes cosas en algunas de esas carreras”.

El equipo está menos del ex líder del equipo Tyler Stites, quien representó la mitad de las 16 victorias del equipo en las últimas dos temporadas. Stites ahora corre para Caja Rural-Seguros RGA y se enfrentará a sus antiguos compañeros dentro de dos semanas en España en el Trofeo Calvià. Bickmore espera estar en la salida con el hombre fuerte Scott McGill, que fue décimo en el Trofeo Palma el año pasado.

“Tengo buena potencia para correr al frente y controlar las carreras para los muchachos. Mis oportunidades vendrán en los días de sprint más intensos. Realmente me gustan las carreras duras en colinas onduladas donde no hay subidas grandes. Cuando es “Un día duro sobre la bicicleta y todo se reduce a una llegada al sprint o a una llegada en grupo reducido, me gusta”.

Bickmore sufrió una caída que puso fin a su temporada en el Tour de Gran Bretaña en septiembre pasado, después de estar activo en varias escapadas. Sufrió una fractura de clavícula y varias costillas fracturadas, lo que lo tuvo marginado hasta finales de año con pruebas de ciclocross.

“Nunca es así como quiero terminar la temporada. Me estaba poniendo en condiciones de conseguir un resultado, y así fue como ocurrió la caída. De hecho, fue mi segunda caída del día en Gran Bretaña”, relató. “El lado positivo de todo esto, supongo, es que no me perdí más carreras durante el resto de la temporada porque era la última”.

Regresó con un trío de carreras de ciclocross a fines de noviembre, terminando en un sorprendente décimo lugar en la general masculina de élite en el Campeonato Nacional de Ciclocross de EE. UU. en Louisville, Kentucky.

“No me dieron el alta técnica hasta una semana y media antes de los Nacionales. Mis médicos me dijeron que no me estrellara, que me lo tomara con calma”, admitió con una sonrisa, diciendo que tuvo un “buen accidente” antes de la carrera, pero sobrevivió durante el top 10 con una pequeña caída.

Project Echelon Racing celebró un campamento en Wisconsin en diciembre, que incluyó la participación en interiores para la Echelon Racing League y luego al aire libre, en el frío y la nieve, para una prueba de aptitud de combate (CFT) del Cuerpo de Marines de EE. UU.

El CFT evalúa la agilidad y la resistencia muscular mediante una serie de desafíos físicos: carrera de 880 yardas (dos veces alrededor de una pista), dos minutos de prensas aéreas de 30 libras (simulando una lata de municiones) y la finalización de un curso especial de agilidad simulando ' maniobra bajo fuego'.

Esta parte del campamento, en particular, ayudó a los ciclistas a conectarse con la misión del equipo de fomentar las relaciones con los veteranos militares.

“Sí, todos participamos en la prueba de aptitud para el combate marino durante nuestro campamento en Wisconsin. Tuvimos que quitar la nieve de la pista. De hecho, me fue bastante bien en la prueba y obtuve la primera clase a pesar de las condiciones heladas y nevadas”, dijo Bickmore. .

“He estado trabajando muy duro para recuperar la fuerza y ​​el equilibrio en la parte superior de mi cuerpo desde que me rompí la clavícula en el Tour de Gran Bretaña en septiembre, ¡así que fue una buena confirmación de que estoy de regreso!

“Fue un desafío realmente divertido para mí y una buena manera de conectarme con la misión de nuestro equipo. Recibí muchos mensajes antes y después del evento de veteranos con los que trabajamos, ofreciéndome consejos, apoyo y entusiasmo general, además de alguna palabrería.

“Gran parte de mi relación con nuestra comunidad de veteranos consiste en ofrecer mis consejos y apoyo en su viaje hacia el fitness físico y el deporte de resistencia, por lo que fue genial invertir los roles y saltar a algo con lo que muchos de ellos están familiarizados pero que era nuevo. a nosotros.”

También terminaron con el estatus de 'primera clase' su compañero de equipo Brendan Rhim y el director del equipo Eric Hill. Correr en bicicleta en el clima cálido de Mallorca parece ahora una oportunidad menos complicada.