Michael Matthews lidera Jayco-Alula mientras Luke Plapp hace su debut en Monument

Caleb Ewan ha sido descartado para la Milán-San Remo tras la enfermedad que le obligó a abandonar la Tirreno-Adriático el pasado fin de semana. Michael Matthews liderará la línea de Jayco-Alula el sábado en ausencia de Ewan, mientras que Luke Plapp hace su debut en el Monument.

Ewan ha tenido un desempeño constante en Milán-San Remo a lo largo de los años, ganando el sprint por el segundo lugar en la Via Roma tanto en 2018 como en 2021. Al reunirse con Jayco-Alula procedente de Lotto-Dstny en el invierno, había apuntado a Milán- San Remo como principal objetivo de su inicio de temporada.

El jugador de 29 años tuvo un comienzo de temporada ganador en el Campeonato Australiano de Criterium, aunque luego se vio afectado por una enfermedad en el Tour Down Under. Ewan logró una victoria al sprint en el Tour de Omán, pero abandonó la Tirreno-Adriático en el penúltimo día por problemas estomacales.

En ausencia de Ewan, la estrategia de Jayco-Alula se basará directamente en Matthews, quien es un retador perenne en esta carrera. Matthews terminó tercero tanto en 2015 como en 2020, y quedó cuarto en su última aparición en 2022, cuando denunció la influencia de las motos de carrera en la final.

“Tengo muchas ganas de volver a Milano-San Remo, me lo perdí el año pasado debido a Covid, pero es una de mis carreras favoritas de la temporada y, en mi opinión, definitivamente la más hermosa del año”, dijo Matthews. en un comunicado emitido por Jayco-Alula.

“Desafortunadamente, me enfermé en París-Niza, así que tuve que abandonar, pero ahora he tenido algo de tiempo para recuperarme y he entrenado bien esta semana, así que estoy listo para comenzar”.

A Matthews se une en el equipo el campeón australiano Plapp, que impresionó en la París-Niza, quedando sexto en la general después de pasar dos días con el maillot amarillo.

Hay mucha experiencia en el equipo Jayco-Alula, con Alessandro De Marchi, Luke Durbridge, Lucas Hamilton, Michael Hepburn y Davide De Pretto completando la alineación.

“El primer monumento del año está aquí y con Michael Matthews intentaremos luchar por la victoria cuando la carrera llegue a la famosa Via Roma”, dijo el director deportivo Mathew Hayman.