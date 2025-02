Australian intenta un nuevo enfoque de entrenamiento, incluida la pista, para ayudar en los intentos de 'volver a mi mejor momento' después de cambiar de Jayco-Alula

Caleb Ewan comenzará a competir con los granaderos de Ineos en Settimana Internazionale Coppi e Bartali cerca de finales de marzo y fijará un número por primera vez en siete meses no solo en nuevos colores, sino también en la parte posterior de una completa Nuevo enfoque de entrenamiento.

“Lo que estoy buscando hacer de manera diferente con Caleb es tratar de introducir la pista nuevamente”, dijo Mehdi Kordi, el nuevo entrenador de Ewan y jefe de rendimiento, deporte e innovación en los granaderos de Ineos, en una entrevista de video presentada por el equipo.

“Era algo en lo que era muy bueno como junior, no lo ha hecho desde entonces y quiero presentar eso para ver si podemos obtener esa ventaja”.

Ewan, quien ganó el título mundial de Omnium junior en 2011, dijo que esperaba que la pista “realmente ayudara con la velocidad” mientras trabaja para encontrar el camino de regreso a la forma que lo convirtió en un ganador prolífico hasta 2022 y ayudó a obtener cinco cinco Las victorias en el escenario cada una en el Tour de Francia y Giro d'Italia entre 2017 y 2021.

“Siempre quieres estar en tu mejor momento, siempre quieres ganar más”, dijo Ewan en la entrevista presentada por Ineos Granadiers. “Los últimos años no han sido geniales, así que espero este año al que pueda volver Donde mi mejor momento estaba y ganar las carreras que estaba ganando cuando estaba en mi mejor momento “.

Ewan es un piloto que, hasta ahora, solo había corrido con dos equipos: el escuadrón Lotto Soudal/Lotto Dstny y el equipo australiano ahora conocido como Jayco-Alula, al que regresó en 2024 después de la relación con el equipo belga. y su total de victorias se había desplomado. Sin embargo, no fue el camino esperado para el rejuvenecimiento.

Aún así, el velocista de 30 años tomó varias victorias en 2024, comenzando con el título de Criterio australiano y también incluyó la etapa 1 de la gira de Omán, Vuelta A Castilla y Leon y la etapa 2 de la Vuelta A Burgos pero It It It It It It It It It It It It It It It It It It It It It It It It It It It No estaba a la altura del estándar de gran parte de su carrera. Luego se hizo evidente a principios de este año que no todo era correcto para Ewan y Jayco-Alula cuando no estaba en la lista en el sitio web del equipo.

En los granaderos de ineos escalonados, con un contrato para 2025 que Ewan agarró con ambas manos, saltando en el auto para unirse al equipo bien poblado con jinetes con los que ya estaba bien conocido en un campo de entrenamiento en España tan pronto como firmó en el línea de puntos. Ese fue el comienzo de lo que Ewan describió como “una transición más fácil”.

“Creo que los primeros meses serán mucho sobre la construcción, probablemente similar a lo que los chicos estaban haciendo en diciembre que probablemente estoy haciendo ahora”, dijo Ewan.

“Así que comenzaré la temporada un poco más tarde, lo cual es un poco diferente para mí, por lo general empiezo un poco de gira, así que creo que cambiará un poco mi temporada, comenzando más tarde, pero creo que eso puede ser beneficioso también “.

El primer evento para Ewan, Coppi e Bartali, es una carrera de cinco etapas y 2.1 clasificada en Italia del 25 al 29 de marzo. Será la primera vez que el australiano se alinee en una carrera desde el Super 8 Classic en Bélgica el 21 de septiembre. , 2024.

“Todavía tengo bastante tiempo antes de mi primera carrera, por lo que me da tiempo para realmente acumular correctamente”, dijo Ewan.

“Estoy emocionado, debería ser un buen año”.