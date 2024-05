“No siento que tenga nada que demostrar”, dice el cinco veces ganador de etapa del Giro de Italia

La última vez que Caleb Ewan (Jayco-AlUla) levantó los brazos triunfante en una Gran Vuelta data actualmente del Giro de Italia de 2021, y el velocista australiano regresa a Italia este mes de mayo con la esperanza de que sea en el Giro donde pueda cerrar el círculo. y finalmente poner fin a esa tan deseada sequía de tres años de éxito.

Antes de su actual racha seca en las victorias de etapa del Grand Tour, Ewan había tenido una relación muy exitosa con el Giro de Italia, con cinco victorias al sprint en tres participaciones en 2017, 2019 y 2021.

Pero a partir de 2022, las cosas se han vuelto cada vez más torcidas para el australiano, y en 2023 sumó solo una victoria a su total de 61, su peor temporada desde que se convirtió en profesional en 2015.

Entonces es hora de volver a encarrilar las cosas, y esta vez el jugador de 29 años dijo a los periodistas el viernes que ha llegado al Giro con dos objetivos. El objetivo número uno es completar toda la carrera, algo que nunca había intentado hacer antes, dadas sus obligaciones anteriores de descansar antes del Tour de Francia -que no correrá este año- y el objetivo número dos es, por supuesto, recuperar su tasa de victorias.

Ewan también explicó que con su compañero velocista Dylan Groenewegen en el equipo, la opción de regresar al Tour de Francia en 2024 nunca había estado sobre la mesa cuando el invierno pasado finalmente puso la pluma sobre el papel para regresar a Jayco-AlUla. , el equipo que lo vio convertirse en profesional, después de cinco años en Lotto-Dstny.

La decisión de perderse el Tour fue “bastante fácil”, dijo, “porque cuando hablé con Jayco a fines del año pasado, ese siempre fue el plan porque Dylan quería hacer el Tour y yo estaba feliz de saltearlo y hacer el Giro”. “.

“Lo bueno es que esta es la primera vez que voy a poder intentar terminar el Giro. Eso es algo que quería hacer desde hace tiempo y también será una ventaja ya que hay un sprint en la última etapa”. “

“Así que fue una decisión bastante fácil y el Giro es mi principal objetivo para este año”.

Sin embargo, este año Jayco-AlUla están lejos de guardar sus huevos del Giro en una canasta en forma de sprint. Eddie Dunbar será su hombre principal para la general, Filippo Zana ya demostró el año pasado en Val di Zoldo lo que es capaz de ganar en las etapas de alta montaña del Giro, y también hay considerable interés en cómo le irá al doble campeón nacional australiano Luke Plapp. en su debut en el Giro de Italia.

A pesar de estos múltiples objetivos para el equipo, Ewan podrá contar con un apoyo significativo en la carrera final hacia la línea, con los veteranos Max Walscheid y Luka Mezgec en tareas clave de liderazgo.

“Luka es realmente importante, necesito un equipo líder fuerte y él tiene mucha experiencia. Corrimos juntos durante algunos años antes de que yo dejara el equipo en 2018 y puedo confiar en él”, dijo Ewan. “También ha hecho un gran trabajo en los últimos años”.

“Junto con Max Walscheid, sé que puedo dejarles a ellos estar seguros de que estoy en condiciones de intentar ganar algunas etapas”.

Sin embargo, cuando se trata de victorias en 2024, el único triunfo de Ewan hasta la fecha esta temporada data de la primera etapa del Tour de Omán. Sin embargo, el velocista australiano dice que sus números más recientes en el entrenamiento muestran que su condición física está en una curva ascendente prometedora.

“Tuve un buen campo de entrenamiento y me siento bien. Mis números son similares a cuando he estado en mi mejor momento”, dijo. “Nunca lo sabes hasta que empiezas a competir y ves la forma de tus competidores. Pero hasta ahora, me siento muy bien, así que veremos cómo nos va cuando empecemos”.

“También es muy agradable estar de regreso en Jayco, especialmente porque es un equipo de habla inglesa, y siempre es más cómodo estar en un equipo nacional”.

“Si hay un equipo que me va a ayudar a volver a mi mejor nivel, este es el indicado”.

Con tantas piezas del rompecabezas ganador en su lugar, entonces, la interrogante clave sobre lo que Ewan logra en su sexto Giro de Italia es, lógicamente, cómo se compara su forma con la de sus rivales. Pero con 11 victorias de etapa en el Gran Tour ya en su palmarés, como dijo Ewan el viernes, “no siento que tenga nada que demostrar, pero quiero volver a ganar más a menudo, como lo hice hace unos años”. “

“Estoy en el entorno adecuado para hacer eso ahora, así que sólo puedo comparar mi propia forma de años anteriores y parece estar a la altura de mi mejor nivel”.

“Siempre es difícil saberlo hasta que empiezas a competir, pero por ahora me siento muy bien, así que creo que definitivamente puedo competir con los mejores”.

