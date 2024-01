“La prioridad del equipo es tenerlo en la línea de salida el martes, 100% listo para correr el Tour completo”, dice Jayco-AlUla.

Caleb Ewan fue una sorpresa que no participó en el criterio del Tour Down Under Classic el sábado, después de sentirse “mal” después de una sesión de entrenamiento en el calor abrasador de Adelaida.

Jayco-AUla dijo ciclismonoticias que la prioridad era tener a Ewan en su mejor momento para la etapa inaugural del martes de 144 km alrededor de Tanunda y los siguientes cinco días de carreras WorldTour.

“Caleb no se siente al 100%, está un poco mal desde la sesión de entrenamiento de ayer en el calor”, dijo Jayco-AlUla. ciclismonoticias.

“La prioridad del equipo es tenerlo en la línea de salida el martes, 100% listo para correr el Tour completo. Por eso se saltará esta noche y descansará con la intención de empezar el martes”.

Las temperaturas eran de 22°C el sábado por la noche para el criterio, pero alcanzaron los 35°C el viernes, y se sintió todo eso y más en la carretera, con el cielo azul y el sol cayendo a plomo. Los pronósticos predicen temperaturas máximas de 34°C el lunes antes de una caída a 24°C el miércoles y un regreso a 35°C el domingo para la etapa final del Tour Down Under masculino.

Ewan ha estado en Australia desde Navidad y ganó el título australiano de criterio en Ballarat después de una buena carrera y liderazgo de sus nuevos compañeros de equipo Jayco-AlUla. El criterio de una hora sirve como calentamiento y sacudida final antes de que comience la carrera por etapas del Tour Down Under el martes.

Ewan ganó la edición de 2023 del criterium nocturno en el centro de Adelaida y volvió a ser el favorito. Sin embargo, su ausencia liberó a Jayco-AlUla de cualquier necesidad de perseguir los ataques, lo que provocó una carrera más abierta.

Jhonnatan Narváez (Ineos Grenadiers) fue un ganador sorpresa del criterio después de que un ataque de seis corredores mantuviera a raya la persecución del pelotón y los equipos de velocidad. Narváez venció a Natnael Tesfazion (Lidl-Trek) y al neoprofesional Isaac del Toro (UAE Team Emirates).