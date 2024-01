El australiano perdió a su compañero Luke Plapp en una caída y tiene una última oportunidad de ganar un sprint en

Caleb Ewan no tuvo la oportunidad de iniciar su sprint en la tercera etapa del Tour Down Under, pero el lado positivo de su decepción fue que se siente mejor. Ewan tiene una última oportunidad de lograr una victoria al sprint en Port Elliot el viernes.

El velocista Jayco Alula sufrió una enfermedad no especificada en el período previo al primer partido del WorldTour, saltándose el criterio previo, pero estaba decidido a participar en el Tour Down Under.

Ewan ha estado en la mezcla en los sprints, terminando cuarto en la etapa uno, quinto en la etapa dos y sexto en la etapa tres, pero aún tiene que asegurar la victoria que obtuvo en el sur de Australia.

El piloto de 29 años perdió a su compañero de equipo Luke Plapp en un accidente en los últimos 12 km de la carrera rápida del jueves hacia Campbelltown, lo que, según dijo, hizo que el posicionamiento fuera más complicado.

“Desafortunadamente perdimos a Plappy bastante temprano, así que quedamos tres de nosotros tratando de llegar lo más cerca posible de la meta”, dijo Ewan después de la etapa.

“Luego estaba al volante de Sam al llegar al último kilómetro, pero todos los demás equipos de velocidad estaban dejando a sus velocistas sobre su volante, por lo que se volvió muy complicado allí en la barrera de la derecha. Y luego, cuando quise abrirme, me quedé atrapado en el medio, así que fue un sprint un poco normal.

“Lo bueno es que hoy me sentí un poco mejor, pero me decepcionó un poco no poder acelerar mi sprint”.

Ewan fue el primer piloto de Jayco-Alula en regresar al paddock del equipo, donde conversó brevemente con el dueño del equipo, Gerry Ryan, quien se encuentra en la ciudad para la gira de “casa” del equipo.

El 11 veces ganador de etapa del Gran Tour se ha reincorporado a Jayco-Alula esta temporada después de un amargo final de un mandato de cinco años, por lo demás muy exitoso, en Lotto Dstny. Deseoso de volver a su prolífica racha ganadora en las carreras más importantes del calendario, Ewan sabe que sólo le queda una oportunidad de ganar una etapa.

La cuarta etapa del viernes es plana y presenta la última oportunidad para los velocistas, con los dos días restantes presentando cumbres diseñadas para escaladores y una batalla por la clasificación general.

“Estoy contento con cómo se sienten mis piernas ahora, así que está bien, pero obviamente hay mucha presión ahora (con) un sprint más por recorrer”, dijo Ewan.

“Ojalá podamos lograrlo mañana”.

Seguramente se interpondrá en su camino Welsford, quien en su primer golpe en el WorldTour con el nuevo equipo Bora-Hansgrohe, ha demostrado ser el hombre rápido a batir aquí.

Welsford ha causado una impresión formidable, y su compañero de equipo Danny van Poppel a principios de esta semana comparó al australiano con los grandes del sprint Andre Greipel y Marcel Kittel.

“El año pasado mejoró mucho”, dijo Ewan. “Ahora diría que está en un mejor equipo con una mejor dirección, por lo que le está yendo muy bien”.

El propio Ewan se está adaptando a un nuevo tren de velocidad, trabajando por primera vez con algunos de los hombres que seguirán su programa esta temporada.

“Van muy bien”, dijo Ewan.

“Hoy fue un poco difícil porque solo éramos tres cuando faltaban más de 10 km, por lo que es difícil gestionar la energía de esa manera. Intentaron colocarme en la mejor posición posible. Pero cuando hay una lucha así por el volante de un piloto, siempre es difícil mantener la posición por tu cuenta”.