Ahora mismo, puedes ahorrar hasta un 55 % en nuestros mejores auriculares de ciclismo para usuarios de Android

Clasificamos Google Pixel Buds Pro 2 como el mejor para usuarios de Android en nuestra guía de compra de los mejores auriculares para ciclismo recientemente actualizada. Ahora mismo, puede ahorrar hasta un 55% al ​​comprarlos en Amazon Reino Unido como parte de su oferta Big Deal Days.

Ahorre £ 120 en Google Pixel Buds Pro 2 y pague solo £ 99.

Hay un pequeño inconveniente, ya que sólo los auriculares con punta rosa están disponibles a este precio. Creo que se ven muy bien, pero si no te funcionan, las opciones con punta negra y gris aún te ofrecen un ahorro decente de £ 60. Otra opción para ahorrar dinero para aquellos que no se dejan llevar por el rosa sería comprar puntas de repuesto oficiales por £19, o no oficiales por £8.

La oferta del Reino Unido no es exclusiva para miembros Prime, pero si desea registrarse, puede obtener a prueba gratuita de 30 días y cancele en cualquier momento antes de que entre en vigor la tarifa mensual de £ 8,99 ($ ​​14,99 EE. UU.).

Ahorre 55% (£120) Google Pixel Buds Pro 2: era £ 219 ahora £ 99 en Amazon Ahorre £120. El evaluador Will Jones le dio a Google Pixel Buds Pro 2 4.5 de 5 estrellas en nuestra guía de los mejores auriculares para ciclismo, clasificándolos como los mejores para Android. Tienen una duración de batería de 12 horas, la mejor de su clase, y son cómodos cuando se usan durante períodos prolongados, lo que los hace ideales para paseos de todo el día.

Si estás en los EE. UU., los Pixel Buds Pro 2 también son parte de las rebajas de Big Deal Days de Amazon, con un 22% de ahorro, lo que reduce el precio a $179. Sin embargo, aquí no hay ningún enigma sobre el color, ya que todos los tonos tienen el mismo precio.

Además de ser súper cómodos y poder pasar 12 horas entre cargas, los Google Pixel Buds Pro 2 tienen excelentes controles gestuales. También hay una función 'Buscar mi' similar a iOS, que es invaluable si no recuerdas en qué bolsillo de la chaqueta los guardaste por última vez o si se deslizan por el respaldo del sofá.

La cancelación de ruido es decente y también hay modo de transparencia y detección de conversaciones. Los Pro 2 están diseñados para soportar climas húmedos y cuentan con una clasificación IP54. Sin embargo, los controles por gestos pueden volverse locos en mojado, por lo que Will sugiere desactivar esa función cuando conduzca bajo la lluvia.

El rendimiento de audio general es muy bueno, pero no está a la altura de Technics EAH-AZ100.

Si está buscando estos excelentes auriculares, no se demore, ya que los Amazon Big Deal Days finalizan a la medianoche del miércoles 7 de octubre.

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